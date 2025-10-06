Новини
Зеленски: Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти

6 Октомври, 2025 15:06

Украйна очаква системно решение от срещата на координаторите на санкциите на Г-7

Зеленски: Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти за производство на оръжия, заяви във "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Той подчерта, че Украйна очаква системно решение от срещата на координаторите на санкциите на Г-7, която трябва да се проведе тази седмица, предаде БТА.

При масирания удар по Украйна през нощта на 4 срещу 5 октомври, Русия е използвала 549 оръжейни системи, включващи 102 785 компонента, произведени в компании от САЩ, Китай, Тайван, Великобритания, Германия, Швейцария, Япония, Нидерландия и Република Корея, подчертава украинският президент.

Според Зеленски компании в САЩ произвеждат преобразуватели за ракети Х-101 и дронове от типа "Шахед", сензори за тях и за ракетите "Кинжал", аналогово-цифрови преобразуватели за дронове и ракети, както и микроелектроника за ракети.

"Най-малко 50 различни микроелектронни компонента във всеки "Шахед" се произвеждат в Китай и Тайван. Микроконтролерите за безпилотни летателни апарати се произвеждат в Швейцария, а микрокомпютрите за управление на полета на дроновете – във Великобритания. Оптоизолаторите за крилати ракети са от Япония, а превключващите конектори – от Германия. Русия също използва процесори, произведени в Нидерландия, и сервомотори и лагери, произведени в Република Корея", подчерта Зеленски.

Той добави, че Украйна подготвя нови санкции срещу онези, които помагат на Русия и нейната война. "Партньорите вече разполагат с подробни данни за всяка компания и всеки продукт – те знаят какво да набележат и как да реагират", добави украинският президент.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце

    46 4 Отговор
    Жалък търгаш. Марш на баня и после детокс.

    Коментиран от #16

    15:08 06.10.2025

  • 2 Смешко,

    52 6 Отговор
    80% от света са с Русия.

    Коментиран от #9, #11, #23

    15:09 06.10.2025

  • 3 Георги

    35 4 Отговор
    само Украйна и запада имат право да ползва чужди компоненти и оръжия, Русия трябва да ползва само собствени разработки и най-добре дори работниците изкопали компонентите в земята да са руснаци от поне 4 поколения! Русия няма право да ползва неруски научни трудове, това може само запада да го прави!

    15:10 06.10.2025

  • 4 Снабдител

    11 6 Отговор
    Че други има ли ?

    15:11 06.10.2025

  • 5 НЕучуден

    42 3 Отговор
    Тоя що си мисли, че всички трябва да се занимават с него?

    15:11 06.10.2025

  • 6 Зеленски🤡

    35 3 Отговор
    Дайте ми самолетоносачи и атомни подводници, а най-добре долари и евро в офшорка! 🤣😀🤣😀😜

    15:11 06.10.2025

  • 7 Т.Колев

    28 3 Отговор
    Не плачи дете ,баща ти е невинен !

    15:11 06.10.2025

  • 8 Бай Дончо

    29 3 Отговор
    Как защо, плащат хората бе, човек, плащат. Ти само искаш. Аз ще правя Америка велика отново, не окраината

    15:12 06.10.2025

  • 9 Верно

    1 18 Отговор

    До коментар #2 от "Смешко,":

    Само 20% ,са читави !

    15:13 06.10.2025

  • 10 Фейк на часа

    33 3 Отговор
    Не разбрах защо е нужно да пускате всичко, което е казал Зеленски? Какво ни интересува това нас, нормалните хора?

    Коментиран от #18, #20

    15:13 06.10.2025

  • 11 Саша Грей

    5 20 Отговор

    До коментар #2 от "Смешко,":

    Може би искаше да кажеш, че 80% от Третия свят са с Русия?

    Коментиран от #24, #41

    15:13 06.10.2025

  • 12 Баце ЕООД

    24 3 Отговор
    А Зеленски не се ли снабдява самият той с чужди (колумбийски) компоненти?
    Всички наркомани са такива, все друг им е виновен

    15:14 06.10.2025

  • 14 не трябва да ви учудва

    22 3 Отговор
    Нормално е да се снабдява все пак целия свят е с Русия без 20тината обичайни световни терориста на които Путин им изби зъбите и сега скимтят неадекватно.

    15:14 06.10.2025

  • 15 Колко от електронните чипове

    20 3 Отговор
    и компоненти са украински?

    15:14 06.10.2025

  • 16 Ахаха

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Тоя няма шанс да издържи детокс.. Абсурд.

    15:14 06.10.2025

  • 17 Моряка

    23 3 Отговор
    Как можа този помияр да преброи 102 785 елемента за една вечер,когато тези елементи след взрива са станали на пепел?Този боклук за какви ни мисли?

    15:14 06.10.2025

  • 18 те са ясни

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк на часа":

    Е нали са на хранилката му....

    15:15 06.10.2025

  • 19 В Орешник

    5 11 Отговор
    имали руски компоненти?Освен ламарината !

    Коментиран от #43

    15:15 06.10.2025

  • 20 евронаколенка

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк на часа":

    вас нормалните може и да не ви интересува, ама нас жълтопаветните ни е важно да знаем всичко казано от този пазител на демокрацията и интергалактическите ценности, носител на истината и борец с неправдата!

    15:16 06.10.2025

  • 21 Жалкия клоун

    16 5 Отговор
    който изби народа си .

    Коментиран от #29

    15:16 06.10.2025

  • 22 Русия

    16 5 Отговор
    търгува с всяка страна готова да води взаимоизгодни зделки и от това печели и Тя и Партньора И! ЕС обаче иска само да печели и за това се отказа от взаимоизгодните сделки а наложи "санкции" които като бумеранг се стовариха отгоре И със цени трикратно надвишаващи руските! Влязъл под кожите на урсулите Зеленски се надяваше да задуши Русия но сгреши и сега ще сърба горчивата попара която сам си надроби.

    Коментиран от #25

    15:16 06.10.2025

  • 23 Цял свят бил с русия

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Смешко,":

    Ама третият свят.И не баш целият.

    Коментиран от #26

    15:16 06.10.2025

  • 24 Ахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Саша Грей":

    То си личи по никовете, кой какви ценности има. Имаш още мнооооого да лъскаш бастуня.

    Коментиран от #40

    15:17 06.10.2025

  • 25 Киев за два дня.

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Русия":

    Пумияр с пумияр.

    15:18 06.10.2025

  • 26 Ахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Цял свят бил с русия":

    Голям рев ей.. Да не се обезводниш от тия крокодилски сълзи. Хлип, хлип уаааа.. Нещастник

    Коментиран от #38

    15:18 06.10.2025

  • 27 Крокоруй

    2 0 Отговор
    ам перални, самобръсначки, електрочески клекала и други. Няма как, иначе ще се намали жиснения комфорт. А че вземат електрониката оттам си е тяхна работа.

    15:18 06.10.2025

  • 28 д-р Гълъбова

    18 4 Отговор
    "Украйна подготвя нови санкции срещу онези, които помагат на Русия и нейната война" --- --- --- Има ли някой, който да е хукнал към Украйна за да се трогне от "санкциите" на една фалирала държава?

    Коментиран от #33, #36, #53

    15:18 06.10.2025

  • 29 Йосиф Кобзон

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Жалкия клоун":

    Ти мен питай.

    Коментиран от #37

    15:19 06.10.2025

  • 30 Гошо

    13 3 Отговор
    Така е Зелеков ,така е "Капиталистите са готови да ни продадат и въжето, на което ще ги обесим "
    Не като да не си го чувал това

    15:19 06.10.2025

  • 31 Я пък тоя

    13 3 Отговор
    Снабдявай се и ти! Някой да те спира, аааа искат пари 💰 ами дават ти пари купувай не кради.
    Санкции ще въвеждаш! И с какво ще ги санкционираш примерно САЩ, Китай, Тайван, Великобритания, Германия, Швейцария, Япония, Нидерландия и Република Корея ? Ще спреш да купуваш бяло ли от тях?

    15:20 06.10.2025

  • 32 Рублевка

    5 5 Отговор
    Има супер филмче за Зеленски във Фейсбук от Strahil Angelov. 😀Не зная, как се пускат филмчета тук.

    Коментиран от #34

    15:20 06.10.2025

  • 33 Д--Куин

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "д-р Гълъбова":

    Половин милион чакат на руската граница 🤣

    15:20 06.10.2025

  • 34 Изпражнението гайтанджиева

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Рублевка":

    Това са руски фейкове.

    15:21 06.10.2025

  • 35 Кинжал

    1 4 Отговор
    е от ламарина,а Сармат от шперплат !

    15:21 06.10.2025

  • 36 Копейчик

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "д-р Гълъбова":

    Спечели ли 20 лева от сутринта?

    15:21 06.10.2025

  • 37 Рублевка

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Йосиф Кобзон":

    И Зеленски. и Кобзон са от синагогата. Но Кобзон е праведник, а зеления е грешник, виновен за смъртта на милиони!

    15:23 06.10.2025

  • 38 Копеи не философствай!

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "Ахаха":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!

    Коментиран от #45, #51, #52

    15:23 06.10.2025

  • 39 Компоненти

    3 2 Отговор
    адаптирани към Рунет и операционна система ,,Акно "!

    15:24 06.10.2025

  • 40 Ела да

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ахаха":

    Ме отмениш! Все пак имаш натрупан огромен опит.

    15:24 06.10.2025

  • 41 Цък

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Саша Грей":

    Третия свят втора ръка хора ли са? Интервю на американски журналист с африкански президент. Кравара се оцъкли от отговорите. Западняците се държат надменно с нас, руснаци и китайци се държат уважително и като равни с нас

    15:26 06.10.2025

  • 42 Я пък тоя

    14 2 Отговор
    Въпрос към тук пишещите русофоби:
    Като четете изказванията на любимите ви политици, ЗЕЛЕНСКИ, Макрон, Мерц, Стармър, Урсула, Калас и т.н. не се ли срамувате поне малко???

    Коментиран от #46

    15:26 06.10.2025

  • 43 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "В Орешник":

    Украйна има още по голям достъп до всички електронни компоненти, но защо ли няма Орешник, Кинжал и други оръжия?

    15:27 06.10.2025

  • 44 Робин Хорсфол

    8 1 Отговор
    Бако как си мислиш, че може да спреш трафик на каквито и да е компоненти. Да не казваме, че много от нещата се произвеждат с изкопаеми от Русия...

    15:28 06.10.2025

  • 45 Шахо Циганина

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Копеи не философствай!":

    Чакам те в Ловешката каменоломна с тоягата!👺👊

    15:28 06.10.2025

  • 46 Русофоб

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Я пък тоя":

    Най-обичам да гледам как Зеленски свири на пиано. Това ми е любимият порно клип.

    15:30 06.10.2025

  • 47 Голям пропуск

    6 1 Отговор
    В новините информационните агенции съобщават
    Че вселенски се е простудил здраво и напоследък няколко дни кашлицата не му минава въпреки какви ли не лекарства които взима

    Коментиран от #57

    15:30 06.10.2025

  • 48 Историк

    10 4 Отговор
    Тази сутрин в едно предаване на националното радио Ирина Недева интервюира един историк който каза че в определен исторически период Русия е предлагала на Турция да ѝ предаде българското южно черноморие като дори цитира че на България е едно пристанище на Черно море и е достатъчно
    Аз съм историк познавам историята все пак си направих труда да проверя къде кой кога е казал подобно нещо или написал проверих и в подписаните договори споразумения и в протоколите на срещите на руски и турски дипломати
    Никъде нищо подобно не е посочено
    То бива русофобия бива обаче чак толкова става смешно

    Коментиран от #56

    15:35 06.10.2025

  • 49 Бг гражданин

    7 1 Отговор
    Този манипулатор,докато не предизвика голяма война няма да спре

    Коментиран от #55

    15:35 06.10.2025

  • 50 Някой

    5 1 Отговор
    А тези на Зеленски не получават части от чужбина ли?

    15:37 06.10.2025

  • 51 Ахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Копеи не философствай!":

    Как се тросна като малко детенце.. По вероятно е да те напълнят теб, отзад със снаряди. Айде ревльо, беги поплачи още малко

    15:38 06.10.2025

  • 53 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "д-р Гълъбова":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    15:39 06.10.2025

  • 54 Мишел

    7 1 Отговор
    Русия е на второ място в света по независимост от вноса- само 12% от всичко, което ползва е внос, останалото си произвежда.

    15:39 06.10.2025

  • 55 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бг гражданин":

    Къв манипулатор.. Виж че го ползват за носна кърпичка

    15:39 06.10.2025

  • 56 Друг историк

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Историк":

    Ирина Недева е от кохортата на Силвия Великова. Ще бъда дипломатичен за да не изтрият коментара. Това са силно "финансово мотивирани" и пристрастни "журналисти". От години не слушам БНР. Последният журналист там бе Волгин, но давам неговото име с доста условности. Не си губи времето!

    15:40 06.10.2025

  • 57 Зеленски

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Голям пропуск":

    Не взима лекарства а кокаин

    15:41 06.10.2025

  • 58 мошЕто

    6 0 Отговор
    Статията успя да ме разсмее ! Зеля и той ще налага санкции срещу Русия - голем смеееееееех !

    Коментиран от #63

    15:45 06.10.2025

  • 59 Еми Зеленски какво

    2 0 Отговор
    се прави на ущипана мома. Войната си е война, бизнеса си е бизнес, а хляба се купува с пари.

    15:49 06.10.2025

  • 61 КОЖАТА ,КОЖАТА СПАСЯВАЙ!

    2 0 Отговор
    ННАПУШЕНИЯ Е "БОС "НА СВЕТА , ЩЕ НАЛАГА САНКЦИИ !? ХИ, ХИ ,ХИ !
    ЖАЛКА ППРОСЯШКА ООТРЕПКО , С ТЕБ СА САМО ТЕЗИ КОИТО ТЕ НАПРАВИХА ООТРЕПКА !! ОЩЕ ЛИ ИМ ВЕРВАШ ?? СВЕТА Е НА СПРАВЕДЛИВАТА СТРАНА ! МАЛКО ТИ ОСТАНА !!

    15:57 06.10.2025

  • 62 хахаха

    1 0 Отговор
    защо вселенски си мисли, че целият свят е на негова страна

    15:57 06.10.2025

  • 63 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "мошЕто":

    а може би вселенски ще наложи санкции на великобритания, германия и сащ

    15:59 06.10.2025

