Зеленски: Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти

Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти за производство на оръжия, заяви във "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Той подчерта, че Украйна очаква системно решение от срещата на координаторите на санкциите на Г-7, която трябва да се проведе тази седмица, предаде БТА.
При масирания удар по Украйна през нощта на 4 срещу 5 октомври, Русия е използвала 549 оръжейни системи, включващи 102 785 компонента, произведени в компании от САЩ, Китай, Тайван, Великобритания, Германия, Швейцария, Япония, Нидерландия и Република Корея, подчертава украинският президент.
Според Зеленски компании в САЩ произвеждат преобразуватели за ракети Х-101 и дронове от типа "Шахед", сензори за тях и за ракетите "Кинжал", аналогово-цифрови преобразуватели за дронове и ракети, както и микроелектроника за ракети.
"Най-малко 50 различни микроелектронни компонента във всеки "Шахед" се произвеждат в Китай и Тайван. Микроконтролерите за безпилотни летателни апарати се произвеждат в Швейцария, а микрокомпютрите за управление на полета на дроновете – във Великобритания. Оптоизолаторите за крилати ракети са от Япония, а превключващите конектори – от Германия. Русия също използва процесори, произведени в Нидерландия, и сервомотори и лагери, произведени в Република Корея", подчерта Зеленски.
Той добави, че Украйна подготвя нови санкции срещу онези, които помагат на Русия и нейната война. "Партньорите вече разполагат с подробни данни за всяка компания и всеки продукт – те знаят какво да набележат и как да реагират", добави украинският президент.
