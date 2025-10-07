ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати заради зачестили саботажни акции

Правителствата на Европейския съюз се споразумяха да ограничат пътуванията на руски дипломати в рамките на блока, като отговор на нарастващите опити за саботаж, за които разузнавателните служби твърдят, че често се извършват от шпиони под дипломатическо прикритие. Това съобщава Financial Times, предава News.bg.
Спонсорирани от Москва агенти са обвинени в ескалация на провокации срещу държавите от НАТО - от палежи и кибератаки до саботаж на инфраструктура и нахлувания с дронове. Службите за сигурност на ЕС определят тези действия като координирана кампания за дестабилизиране на европейските съюзници на Украйна.
Инициативата, подкрепена от Чехия, е част от нов пакет санкции, който Брюксел подготвя в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. За да бъде приет, пакетът изисква единодушна подкрепа от страните членки. Унгария, последната страна, която се противопоставяше, е оттеглила ветото си, според двама запознати източници.
Правното приемане обаче може да бъде забавено заради спор относно предложението на Австрия за включване на мярка, която би премахнала санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, с цел компенсация на банката Райфайзен за щети в Русия. Посланици от поне дузина столици са изразили, че няма да подкрепят пакета, ако австрийското предложение бъде включено. Допълнителни разговори се очакват на 8 октомври.
Разузнавателните агенции на ЕС посочват, че руските дипломати често управляват операции извън страните, в които са акредитирани, за да избегнат контраразузнавателно наблюдение. „Те са командировани на едно място, но работят на друго“, каза високопоставен дипломат от ЕС.
Чехия настоява за ограничения от май миналата година, след като забрани на редица руски дипломати, заподозрени в разузнавателна дейност. Стотици обаче продължават да бъдат акредитирани в Австрия и могат да преминават границата с Чехия. Министърът на външните работи на Прага Ян Липавски подчерта необходимостта от реципрочност: „Няма 'Шенген за Русия', затова не е логично руски дипломат, акредитиран в Испания, да идва в Прага, когато пожелае.“
През 2014 г. Чехия стана жертва на една от най-тежките руски саботажни атаки на територията на ЕС - експлозии в склад за боеприпаси във Врбетице, при които загинаха двама души. Чешките власти приписаха атаката на агенти от руската военна разузнавателна служба ГРУ.
