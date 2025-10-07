Новини
ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати заради зачестили саботажни акции

ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати заради зачестили саботажни акции

7 Октомври, 2025

Мярката идва след разкрития за засилена дейност на руски шпиони под дипломатическо прикритие и предизвиква дебат сред страните членки

ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати заради зачестили саботажни акции - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителствата на Европейския съюз се споразумяха да ограничат пътуванията на руски дипломати в рамките на блока, като отговор на нарастващите опити за саботаж, за които разузнавателните служби твърдят, че често се извършват от шпиони под дипломатическо прикритие. Това съобщава Financial Times, предава News.bg.

Спонсорирани от Москва агенти са обвинени в ескалация на провокации срещу държавите от НАТО - от палежи и кибератаки до саботаж на инфраструктура и нахлувания с дронове. Службите за сигурност на ЕС определят тези действия като координирана кампания за дестабилизиране на европейските съюзници на Украйна.

Инициативата, подкрепена от Чехия, е част от нов пакет санкции, който Брюксел подготвя в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. За да бъде приет, пакетът изисква единодушна подкрепа от страните членки. Унгария, последната страна, която се противопоставяше, е оттеглила ветото си, според двама запознати източници.

Правното приемане обаче може да бъде забавено заради спор относно предложението на Австрия за включване на мярка, която би премахнала санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, с цел компенсация на банката Райфайзен за щети в Русия. Посланици от поне дузина столици са изразили, че няма да подкрепят пакета, ако австрийското предложение бъде включено. Допълнителни разговори се очакват на 8 октомври.

Разузнавателните агенции на ЕС посочват, че руските дипломати често управляват операции извън страните, в които са акредитирани, за да избегнат контраразузнавателно наблюдение. „Те са командировани на едно място, но работят на друго“, каза високопоставен дипломат от ЕС.

Чехия настоява за ограничения от май миналата година, след като забрани на редица руски дипломати, заподозрени в разузнавателна дейност. Стотици обаче продължават да бъдат акредитирани в Австрия и могат да преминават границата с Чехия. Министърът на външните работи на Прага Ян Липавски подчерта необходимостта от реципрочност: „Няма 'Шенген за Русия', затова не е логично руски дипломат, акредитиран в Испания, да идва в Прага, когато пожелае.“

През 2014 г. Чехия стана жертва на една от най-тежките руски саботажни атаки на територията на ЕС - експлозии в склад за боеприпаси във Врбетице, при които загинаха двама души. Чешките власти приписаха атаката на агенти от руската военна разузнавателна служба ГРУ.


Оценка 3.4 от 8 гласа.
  • 1 Баце ЕООД

    18 6 Отговор
    Ехааа, ограничения на базата на болни фантазии.. ЕС се закопава окончателно. Едно доказателство не са предоставили, нито за срязани кабели, нито около които и да е избори, нито заради дроновете по летищата. Параноята на наркоманите е това.

    10:00 07.10.2025

  • 2 Позелененко

    4 7 Отговор
    Слава на ЕС! Слава на Калас! Слава на Урсула! Слава на Роско Желязков!

    10:03 07.10.2025

  • 3 Мисля

    6 3 Отговор
    И Папуа Нова Гвинея ще направят същото. Да не говорим за Тамбукту.

    10:04 07.10.2025

  • 4 Връщайте ги

    4 8 Отговор
    По блатата ,няма нужда от руски шпиони дипломати

    Коментиран от #10

    10:06 07.10.2025

  • 5 Гошо

    7 3 Отговор
    А как ще стой въпроса с европейските дипломати в Русия ,не са ли казали
    Между другото предложението е на Чехия,но Австрия нещо не е съгласна ,та за сега са си само вестникарски приказки

    10:07 07.10.2025

  • 6 Основната

    7 2 Отговор
    причина е да няма дипломация, а да има война.

    10:08 07.10.2025

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    6 10 Отговор
    България и цяла Европа трябва да се отделим от тази гнусна страна за поне сто години - без връзки, без контакти, без зависимости, без търговия и обмен. Населението ѝ заслужава по най-хладен, безразличен начин да го оставим на сатрапите му.
    Но защо, би попитал някой.
    Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.

    10:09 07.10.2025

  • 8 Вовата

    3 5 Отговор
    Вадете пак Меркел,че губя войни!

    10:10 07.10.2025

  • 9 Докато Европа се занимава

    6 2 Отговор
    с интриги, лъжи и пропаганда, САЩ я унищожава! Не се ли опомнят народите на Европа и да прогонят продажните политици които обслужват интересите на САЩ и унищожават Европа, ЕС ще стигне до разпад.

    10:11 07.10.2025

  • 10 Мислещ

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Връщайте ги":

    В България нормалните хора съставлявсщи 80% от населението са русофили и благодарни, че Русия 2 пъти ги освобождава и им подари държава.
    Същата тази държава, която тези 20% инсталирани марионетки разпродават за жълти стотинки.

    Коментиран от #15, #38

    10:11 07.10.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    6 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #24, #27

    10:12 07.10.2025

  • 13 Игумен Румен

    3 0 Отговор
    Късно е чадо....

    10:12 07.10.2025

  • 14 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    10:12 07.10.2025

  • 15 Професор Христов

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мислещ":

    Плагиатстваш !

    10:13 07.10.2025

  • 16 Кийт Келог-Путин загуби войната!

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    И го знае.

    Коментиран от #19

    10:15 07.10.2025

  • 17 Фильо Русев

    2 2 Отговор
    Днес трябва да е национален празник!Вдигнете знамената !

    10:16 07.10.2025

  • 18 СТЕНА!

    1 2 Отговор
    Българите в БЛАТОТО!

    10:16 07.10.2025

  • 19 На пропаганда да

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Кийт Келог-Путин загуби войната!":

    Фашизма победи Русия на пропаганда от всякъде.

    10:17 07.10.2025

  • 20 Горбачов

    5 4 Отговор
    Когато и да се разпадне РФ,винаги ще е късно !

    10:17 07.10.2025

  • 22 Дипломат

    3 1 Отговор
    Ходя с два големи чемодана и пускам дронове !

    10:23 07.10.2025

  • 23 Баце

    1 1 Отговор
    ЧРД на ВВП.
    Да бъде. Наздраве!

    Коментиран от #29

    10:26 07.10.2025

  • 24 ГРУ гайтанжиева

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Кондукторката от посоль намира полезни ... и д и о т и , които да разпространяват лъжите на рашисткия режим на Путлер.

    Коментиран от #26

    10:27 07.10.2025

  • 25 Копейка в шок

    1 1 Отговор
    Костя Главната копейка и тьотята от пасоля ни приканват към действия нашите родни копейки, ама ни е страх.Генетически ни е страх и по добре да бълбукаме в мизерията.

    10:27 07.10.2025

  • 26 На галка на Козяк

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "ГРУ гайтанжиева":

    кондукторка ли и викате?

    10:31 07.10.2025

  • 27 До увиснали съветски пе.Нис

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Продължи и списъка от дивата монголоидна-козаьобна путлерова орда.Вече наближава милион при Кабзон.

    Коментиран от #28

    10:31 07.10.2025

  • 28 Виждаме

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "До увиснали съветски пе.Нис":

    6000 на 60. И всичко докато те ползват за неумен.

    10:34 07.10.2025

  • 31 Чети книжки малчо

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Не показвай падението и дъното на запада да опростачва глупави деца.

    Коментиран от #32

    10:41 07.10.2025

  • 33 Чети книжки малчо

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Не показвай падението и дъното на запада да опростачва глупави деца.

    Коментиран от #34

    10:44 07.10.2025

  • 34 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Чети книжки малчо":

    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #35

    10:46 07.10.2025

  • 35 Чети книжки малчо

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Не показвай падението и дъното на запада да опростачва глупави деца.

    10:46 07.10.2025

  • 36 Сердаров

    1 0 Отговор
    Всички дипломати са шпиони !

    10:56 07.10.2025

  • 37 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Няма как да не споменете Чехия защото тава ще е последната инициатива на бившето управление! Нещата в Европа почват да се наместват бившите соц държави осъзнават че не са добре приети от старите кучета!

    11:05 07.10.2025

  • 38 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мислещ":

    Повечето Българи са русофили. Но са Путлерофоби!!!

    11:08 07.10.2025

