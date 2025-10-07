Новини
Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите й скандални
  Тема: Украйна

Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите й скандални

7 Октомври, 2025 11:05 540 23

С необмисленото си интервю Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век, каза бившият полски премиер Моравецки

Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите й скандални - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските републики, че носят вина за руската инвазия в Украйна, с което си навлече сериозни критики, пише Focus.de.

Бившият канцлер заяви, че е искала директни преговори на ЕС с Путин през 2021 г., но съпротивата от Източна Европа е попречила на този план. Меркел разглежда отказа на Полша и балтийските държави за преговори с ВладимирПутин като косвен принос към руската агресия.

По думите на Меркел през 2021 година – година преди пълномащабната руска инвазия в Украйна, Путин „вече не е приемал сериозно Минското споразумение“. Тя е искала диалог, но балтийските страни са били против.

„Това не се осъществи и да, след това напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин. Днес няма да можем да изясним какво щеше да се случи (в другия сценарий)“, каза Меркел. Бившият канцлер посочи и пандемията от коронавирус като друг фактор, тъй като личните срещи с Путин не са били възможни.

Изявленията на Меркел бяха посрещнати с остри критики в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки я обвини, че чрез политиката си спрямо Русия е навредила на европейската сигурност в огромна степен. „С необмисленото си интервю Ангела Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век“, каза той, цитиран от The Telegraph.

Естонският външен министър Маргус Цахкна описа изявленията на Меркел като скандални и неверни. „Причината за тоталната агресия на Русия е неспособността на Путин да приеме разпадането на Съветския съюз”, каза дипломатът.

„В нашия регион истинската природа на Русия беше разпозната рано и бяха отправени предупреждения за опасностите, които тя представлява. По-голямата част от западния свят обаче избра да игнорира това“, каза Цахкна. Под ръководството на Меркел Германия също така неправилно прецени разходите за икономическо сътрудничество с Русия и с отварянето на газопровода „Северен поток“ допринесе за поддържането на енергийната си зависимост от Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    7 1 Отговор
    Меркел покани мигрантите за да отслаби Европа в полза на Русия.

    Коментиран от #5

    11:07 07.10.2025

  • 2 Аман от невменяеми

    4 9 Отговор
    Пуслер загуби войната след като стигна Киев, заобгради го и вместо да го запука и да сърши войната за дни, позорно избяга с "армията" си. От тогава само мъка милиционерска неадекватна

    Коментиран от #18

    11:07 07.10.2025

  • 3 Име

    6 5 Отговор
    Честит рожден ден на Путин.

    Коментиран от #8

    11:07 07.10.2025

  • 4 Това вчера го писахте

    2 1 Отговор
    Днес пак същото повтаряте.

    11:08 07.10.2025

  • 5 Свободна западна медия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Путин ги покани. На запад свободните хора знаят че Путин ги покани в Европа.

    11:08 07.10.2025

  • 6 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ганчо тоже виноват.

    11:08 07.10.2025

  • 7 Трол

    4 7 Отговор
    Всъщност България е виновна, защото чрез "Турски поток" осигури на Путин пари за инвазията.

    11:08 07.10.2025

  • 8 Дано

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Още 100 г да управлява руските туземци, за да си довърши мисията 🙈🙈🙈

    11:09 07.10.2025

  • 9 койдазнай

    2 3 Отговор
    Ако Меркел беше прекратила всякакви връзки с КГБ още в началото на войната през 2914-та, тя щеше да свърши много бързо и с по-малко жертви, от колкото сега се дават за ден. Ама тя искаше "диалог".
    Това си има цена и тя се плаща в момента. И има още много за плащане!

    11:09 07.10.2025

  • 10 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Късно е либе за китка..

    11:09 07.10.2025

  • 11 Западняк

    2 0 Отговор
    Само ротшилдовите грантовозависими медии са свободни.

    11:09 07.10.2025

  • 12 Искам

    0 0 Отговор
    друга манджа !

    11:10 07.10.2025

  • 13 Агент Ангел

    3 1 Отговор
    беше създаден да прецака Дойчланд !И почти успя !

    11:12 07.10.2025

  • 14 Сорос

    3 0 Отговор
    Факти свободна медия ли са?

    11:12 07.10.2025

  • 15 Ахах

    3 1 Отговор
    Много ме кефят празноглавите изказвания на Полша и Естония.. Нищо общо с реалността.. Като наркомани в делириум са. Да се прави политика върху подобни фобии е просто лудост. А поддръжниците им, тия каква болница са.

    11:12 07.10.2025

  • 16 Един

    3 0 Отговор
    Меркел , и да си е "измила ръцете" и да е казала истината - излиза ,че все там някъде е проблема - в Запада , а не в Русия !!!

    11:12 07.10.2025

  • 17 Дон Дони

    1 0 Отговор
    При Меркел германската икономика вървеше нагоре сега копат дънното! Единствената им политика е Украйна, а в последно време дроновете! Явно това ще е и следващите две години конспирации, саботажи и санкции които ще ги заровят напълно! Май наистина идва края на този съюз щом създателя започна да го плюе!

    11:12 07.10.2025

  • 18 Ротшилд

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от невменяеми":

    Руските медии не са свободни.

    11:13 07.10.2025

  • 19 Пенелопа

    1 0 Отговор
    Все ми се струва,че Меркел беше и е Троянския кон на Путин и КГБ в Европа.Въпреки,че е родена в Хамбург което не означава нищо,изглежда почти като рускиня.Именно тя отслаби Европа и днес е в колапс.ДНес ,след дълго мълчание и отсъствие някой пак и натисна копчето.

    Коментиран от #22

    11:13 07.10.2025

  • 20 Но комент

    2 0 Отговор
    Снимката казва всичко !

    11:13 07.10.2025

  • 21 Сила

    3 0 Отговор
    Меркел е неуважена навремето на Каваци и Веселие и затова е толкова негативно настроена и незадоволена от живота ....и мрази всички !!!

    11:13 07.10.2025

  • 22 Хамбург???

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пенелопа":

    Какво е правила в ГДР ?

    11:14 07.10.2025

  • 23 Свободна руска медия

    0 0 Отговор
    След като спря притока на мигранти в Германия, Германия потъна.

    11:14 07.10.2025

