Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите й скандални

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските републики, че носят вина за руската инвазия в Украйна, с което си навлече сериозни критики, пише Focus.de.
Бившият канцлер заяви, че е искала директни преговори на ЕС с Путин през 2021 г., но съпротивата от Източна Европа е попречила на този план. Меркел разглежда отказа на Полша и балтийските държави за преговори с ВладимирПутин като косвен принос към руската агресия.
По думите на Меркел през 2021 година – година преди пълномащабната руска инвазия в Украйна, Путин „вече не е приемал сериозно Минското споразумение“. Тя е искала диалог, но балтийските страни са били против.
„Това не се осъществи и да, след това напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин. Днес няма да можем да изясним какво щеше да се случи (в другия сценарий)“, каза Меркел. Бившият канцлер посочи и пандемията от коронавирус като друг фактор, тъй като личните срещи с Путин не са били възможни.
Изявленията на Меркел бяха посрещнати с остри критики в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки я обвини, че чрез политиката си спрямо Русия е навредила на европейската сигурност в огромна степен. „С необмисленото си интервю Ангела Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век“, каза той, цитиран от The Telegraph.
Естонският външен министър Маргус Цахкна описа изявленията на Меркел като скандални и неверни. „Причината за тоталната агресия на Русия е неспособността на Путин да приеме разпадането на Съветския съюз”, каза дипломатът.
„В нашия регион истинската природа на Русия беше разпозната рано и бяха отправени предупреждения за опасностите, които тя представлява. По-голямата част от западния свят обаче избра да игнорира това“, каза Цахкна. Под ръководството на Меркел Германия също така неправилно прецени разходите за икономическо сътрудничество с Русия и с отварянето на газопровода „Северен поток“ допринесе за поддържането на енергийната си зависимост от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #5
11:07 07.10.2025
2 Аман от невменяеми
Коментиран от #18
11:07 07.10.2025
3 Име
Коментиран от #8
11:07 07.10.2025
4 Това вчера го писахте
11:08 07.10.2025
5 Свободна западна медия
До коментар #1 от "матю хари":Путин ги покани. На запад свободните хора знаят че Путин ги покани в Европа.
11:08 07.10.2025
6 честен ционист
11:08 07.10.2025
7 Трол
11:08 07.10.2025
8 Дано
До коментар #3 от "Име":Още 100 г да управлява руските туземци, за да си довърши мисията 🙈🙈🙈
11:09 07.10.2025
9 койдазнай
Това си има цена и тя се плаща в момента. И има още много за плащане!
11:09 07.10.2025
10 Баце ЕООД
11:09 07.10.2025
11 Западняк
11:09 07.10.2025
12 Искам
11:10 07.10.2025
13 Агент Ангел
11:12 07.10.2025
14 Сорос
11:12 07.10.2025
15 Ахах
11:12 07.10.2025
16 Един
11:12 07.10.2025
17 Дон Дони
11:12 07.10.2025
18 Ротшилд
До коментар #2 от "Аман от невменяеми":Руските медии не са свободни.
11:13 07.10.2025
19 Пенелопа
Коментиран от #22
11:13 07.10.2025
20 Но комент
11:13 07.10.2025
21 Сила
11:13 07.10.2025
22 Хамбург???
До коментар #19 от "Пенелопа":Какво е правила в ГДР ?
11:14 07.10.2025
23 Свободна руска медия
11:14 07.10.2025