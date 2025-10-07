Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите й скандални

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските републики, че носят вина за руската инвазия в Украйна, с което си навлече сериозни критики, пише Focus.de.

Бившият канцлер заяви, че е искала директни преговори на ЕС с Путин през 2021 г., но съпротивата от Източна Европа е попречила на този план. Меркел разглежда отказа на Полша и балтийските държави за преговори с ВладимирПутин като косвен принос към руската агресия.

По думите на Меркел през 2021 година – година преди пълномащабната руска инвазия в Украйна, Путин „вече не е приемал сериозно Минското споразумение“. Тя е искала диалог, но балтийските страни са били против.

„Това не се осъществи и да, след това напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин. Днес няма да можем да изясним какво щеше да се случи (в другия сценарий)“, каза Меркел. Бившият канцлер посочи и пандемията от коронавирус като друг фактор, тъй като личните срещи с Путин не са били възможни.

Изявленията на Меркел бяха посрещнати с остри критики в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки я обвини, че чрез политиката си спрямо Русия е навредила на европейската сигурност в огромна степен. „С необмисленото си интервю Ангела Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век“, каза той, цитиран от The Telegraph.

Естонският външен министър Маргус Цахкна описа изявленията на Меркел като скандални и неверни. „Причината за тоталната агресия на Русия е неспособността на Путин да приеме разпадането на Съветския съюз”, каза дипломатът.

„В нашия регион истинската природа на Русия беше разпозната рано и бяха отправени предупреждения за опасностите, които тя представлява. По-голямата част от западния свят обаче избра да игнорира това“, каза Цахкна. Под ръководството на Меркел Германия също така неправилно прецени разходите за икономическо сътрудничество с Русия и с отварянето на газопровода „Северен поток“ допринесе за поддържането на енергийната си зависимост от Русия.