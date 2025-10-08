Новини
8 Октомври, 2025 05:38, обновена 8 Октомври, 2025 14:26

Това не й помага в новата й роля, пише изданието, цитирайки европейски дипломати

Foreign Policy: "Ястребът" Кая Калас е твърде пряма и праволинейна за дипломат, говори каквото ѝ е на ума - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските дипломати смятат върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас за "прекалено директна, откровена и праволинейна", съобщи списание Foreign Policy, позовавайки се на свои източници.

В статията се отбелязва, че с времето „репутацията на Калас като антируски ястреб я е лишила“ от възможността да ръководи НАТО, след което ѝ е била предложена алтернатива под формата на поста ръководител на европейската дипломация. „Но праволинейността, която позволи на бившата естонска лидерка да се издигне, не ѝ помага в новата ѝ роля“, пише изданието.

„Очакваме тя да бъде по-дипломатична“, цитира изданието неназован европейски дипломат. Друг източник от европейските външнополитически среди отбеляза, че те смятат Калас „по-скоро за полицай, отколкото за дипломат“. „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, заяви източникът.

Списанието подчертава, че склонността на Калас да „казва каквото ѝ е на ума е усложнила отношенията с администрацията на Тръмп и е раздразнила други големи сили като Индия и Китай“. Foreign Policy отбелязва, че Калас „не е успяла да изгради консенсус“ относно подхода на европейските страни за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа и „изглежда е била оставена настрана“ по въпроси, отнасящи се до Украйна.


  • 1 дайте още на бедното еврейчи

    67 42 Отговор
    Зеленски превежда 50 милиона долара на банка в Саудитска Арабия всеки месец

    Това заяви член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Анна Паулина Луна.

    Коментиран от #9, #12, #21

    05:50 08.10.2025

  • 2 Гошо

    89 37 Отговор
    „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, Не само на нея и на Урусала също

    05:53 08.10.2025

  • 3 Не е ястреб

    110 40 Отговор
    Просто е тъпа , невежа и злобна. Единственото с което е известна, е че мрази Русия! Това недоразумение води външната политика на ЕС!?

    Коментиран от #11

    05:54 08.10.2025

  • 4 цъ не

    16 50 Отговор
    как ще говори, каквото и е на ума, това не може да бъде.

    Коментиран от #13

    05:56 08.10.2025

  • 5 Браво на Кая!

    40 74 Отговор
    Дипломация в превод означава шикалкавене и двуличие... Вече ми идва в повече тази "дипломация"... Времето доказа, че от нея няма полза и ефект.
    Путлер и катъра Лавров дипломатично лъгаха, че Русия няма да напада Украйна.

    Коментиран от #10, #52

    06:01 08.10.2025

  • 6 Птичар

    82 28 Отговор
    Кая била ястреб, на мен повече ми прилича на една друга домашна птица, която ползваме за снасяне на яйца. Тя не е дипломат от кариерата и прави през цялото време гафове, които излизат скъпо на ЕС. Много е печално, когато начело на Европа са поставени хора със самочувствие неотговарящо на способностите им, които се учат в движение и се упражняват. Изненадващо е, че е разглеждана като кандидат за шеф на НАТО. Ако и тази организация е опряла до хора като нея, нищо добро не очаква света.

    06:03 08.10.2025

  • 7 С две думи

    62 24 Отговор
    Яко тъпа

    06:06 08.10.2025

  • 8 хихи

    51 25 Отговор
    Кая даже когато прави кекс мисли за Путин

    06:08 08.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А какво ти е мнението за

    5 37 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Кая!":

    адвокатите? Кая Калас е с юридическо образование и преди да се занимава с политика е работила като адвокат.

    06:14 08.10.2025

  • 11 Отивай да я смениш "умнико",

    19 27 Отговор

    До коментар #3 от "Не е ястреб":

    но първо намери кой да пасе oфцeте ти. 😂

    Коментиран от #14

    06:15 08.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КВОТО И Е КЪДЕ

    41 15 Отговор

    До коментар #4 от "цъ не":

    Я НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ НА НЕДОРАЗУМЕНИЕТО

    06:18 08.10.2025

  • 14 И ТОВА ШЕ

    33 15 Отговор

    До коментар #11 от "Отивай да я смениш "умнико",":

    Я НАПРАВИ ЛИ ПО МАЛКО ТЪПА
    Е НЕ ТОЛКОВА КОЛКОТО БЕРБОЛК ВСЕ ПАК

    06:20 08.10.2025

  • 15 Механик

    39 15 Отговор
    „Денят ѝ започва и завършва с Русия“- а, ето това вече е истината. И не само нейния ден почва и свършва така.
    Но, нищо! Те ще си счупят главите.

    06:22 08.10.2025

  • 16 Почитател

    42 15 Отговор
    Политическите атлантически ястребки са несъмнено много по опасни за чивечеството от мъжките такива. Примери много от ерата на Новия Атлантически Световен Ред. Да изброим някои от тях: Мадлин Олбраит, Кондолиза Райс, Хилари Клинтън, Ники Хейли, Мая Санду, Кая Калас, Урсула Лайен, Анналена Бербок. Когато се налага да подтисна ерекцията си започвам да ги изброявам наум и образите им изплуват в съзнанието ми. Силно депресиращо........

    06:24 08.10.2025

  • 17 И ТОВА ШЕ

    14 16 Отговор
    Я НАПРАВИ ЛИ ПО МАЛКО ТЪПА
    Е НЕ ТОЛКОВА КОЛКОТО БЕРБОЛК ВСЕ ПАК

    06:27 08.10.2025

  • 18 Тази е за освидетелстване

    23 15 Отговор
    А те я сложили да отговаря за външната политика. Европо, Европо докъде се докара.

    06:31 08.10.2025

  • 19 Добруджанец

    26 14 Отговор
    Какъв ,,ястреб"-сврака

    06:35 08.10.2025

  • 20 дядото

    26 14 Отговор
    какъв ястреб става от тази проскубана свр ака

    06:35 08.10.2025

  • 21 име

    27 14 Отговор

    До коментар #1 от "дайте още на бедното еврейчи":

    Сигупен съм че киевската хунта плаща подкупи на европейски политици да и осигуряват пари и подкрепа. Затова щом някой спомене имотите им в чужбина, многократно завишените цени за оръжията и корупцията въобще в бандеристан, на запад почват да го плюят и хулят.

    06:38 08.10.2025

  • 22 Нормално поведение на Калас

    15 33 Отговор
    Проблемът е, че ypoдите в Кремъл и бункерния пcиxoпат не реагират на дипломацията, а само на силата... затова и Кая не лицемерничи и не им цепи басма...
    "Дипломацията" на Тръмп постигна ли успех с Путлер?
    Сигурно с "дипломация" рашистите анексираха Крим и голяма част от Донбас, а? Катърът Лавров продължава да твърди, че Русия не е нападнала Украйна...

    06:38 08.10.2025

  • 23 Георгиев

    24 10 Отговор
    Както се вижда от статията, някой някъде има банка с кадри - картотека с "наши" кадри. Както едно време при социализма "номенклатури" на ГК, ОК, ЦК. И сега на тази е извадена папката и се е мислело къде да я сложат - шеф на НАТО, външен министър на ЕС? И са избрали второто. И, както е видно, пак са сгрешили. Тя не става и за тази роля. Въпросът е коя структура избира новите номенклатури и по какви критерии? Тази празноглава има дядо фашист и баща комунист - офицер в СА . А къде ще е детето й? В кой блок? Смехории!

    Коментиран от #34

    06:38 08.10.2025

  • 24 Кокошарник

    15 10 Отговор
    Както е подкарала метлата директно и праволинейно, трябва да внимава с по-ниските клони и парапети.

    06:39 08.10.2025

  • 25 дико

    24 6 Отговор
    Нищо не става от тая пръчка.
    Ходещ естонски инкубатор, с изтекъл сток на годност.

    06:41 08.10.2025

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    15 5 Отговор
    дърта лачена чанта

    06:43 08.10.2025

  • 27 Клаус Шваб

    21 4 Отговор
    Искахте жени лидери, защото били по-миролюбиви - доставих ви жени!
    Какво пак сте недоволни?

    06:43 08.10.2025

  • 28 ООрана държава

    19 3 Отговор
    Това се нарича тъпа селска пръчка

    06:45 08.10.2025

  • 29 коки

    18 2 Отговор
    Естония, квартал на Москва.
    Скоро пак ще се използва основно за забавления на руската войска, а Кайчето ще бъде кварталната маман.

    06:46 08.10.2025

  • 30 Госあ

    16 1 Отговор
    посредствена естонка плаши Русия. Ха ха ха ха ха ово е демокрация. Смешници

    06:46 08.10.2025

  • 31 А где

    12 0 Отговор
    Никакая Калас ? А где она ?

    06:51 08.10.2025

  • 32 В В.П.

    11 0 Отговор
    Оня рижавия толуп ,също не става за президент .Кая е ПКП..

    06:52 08.10.2025

  • 33 В В.П.

    13 0 Отговор
    Кая ,е едно кривокрако изчадие.

    06:54 08.10.2025

  • 34 Димитрова

    19 0 Отговор

    До коментар #23 от "Георгиев":

    В наши дни отявлената русофобия е най- важното,а понякога и единственото условие за кариерно издигане.

    06:56 08.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нннн

    20 0 Отговор
    Ястребите все пак са с пилешки мозък.

    07:05 08.10.2025

  • 37 Кая става

    17 0 Отговор
    по-скоро за полицай, отколкото за дипломат“.

    Елегантен начин да кажеш че е мека тъпа.

    07:05 08.10.2025

  • 38 Ха-ха-ха

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Завиждаш ли копейко мaлoyмна?":

    Не е завист.Има ги защото ги е окрал от мен, от теб, от децата ни. Ти ако си ОК с това да те грабят добре, аз не съм . А ти си толкова будала че дори защитаваш този дето те краде.

    07:09 08.10.2025

  • 39 ежко

    8 1 Отговор
    Всъщност всички политици трябва да говорят каквото ти е на ума!Другото е лъжа, демагогия и скрита лимонка за бъдещи проблеми!Но западняците не са свикнали на това.Те са любезни, лъжат те в очите и смятат това за нормално!Аз лично го намирам за отвратително!

    07:43 08.10.2025

  • 40 Ку-ку ку-ку ку-ку

    13 0 Отговор
    Каята не е ястреб, а кукувица. И кука на всеки кръгъл час: Путин-Путин-Путин

    07:47 08.10.2025

  • 41 Госあ

    15 0 Отговор
    И още нещо, “ястребът” се оказва проскубана кокошка ха ха ха ха

    07:48 08.10.2025

  • 42 Факт

    7 0 Отговор
    Въпроса е какво има на ум!

    07:50 08.10.2025

  • 43 Дракула

    5 0 Отговор
    пие и се кръв , та чак зъбите и тракат.

    07:57 08.10.2025

  • 44 Варна

    16 0 Отговор
    Поредното недоразумение домогнало се до пост в Евросъюза.Жалки и безмозъчни бюрократи, без визия за бъдещето на Европа вземат решения за нашия живот.

    08:03 08.10.2025

  • 45 Долу ЕС

    9 0 Отговор
    Ами трите балтийски пинчера само това могат, да говорят без да мислят, щото ако и действат така, ще разберат точно къде се намират в хранителната верига

    08:09 08.10.2025

  • 46 Факт е че

    13 0 Отговор
    Foreign Policy: "Ястребът" Кая Калас е твърде пряма и праволинейна за дипломат, говори каквото й е на ума, а тя няма ум.

    08:17 08.10.2025

  • 47 Трол

    5 1 Отговор
    Кайчето е добро момиче, самотрябва да внимава кога си отваря устата.

    08:20 08.10.2025

  • 48 Перо

    6 0 Отговор
    Как може да се дава такъв пост на представител на бивша съветска република и държава, която не е съществувала много десетилетия, почти век! Явно най-важния критерии /да не кажа единствен/ е русофобията!

    08:47 08.10.2025

  • 49 Рядко противно

    3 0 Отговор
    нещо.
    Добре са я описали, знаят си стоката.
    А то само тя да беше.
    Фондерлайнерката, бербочката и какви ли не знайни и незнайни клявки се упражняват във вербална гимнастика, с два грама под под перчема.

    08:52 08.10.2025

  • 50 Твърде дипломатични са.

    5 0 Отговор
    В Европейския парламент един депутат се изказа, че бил потресен от книгата й, която изразявала мисли на около 4-годишно дете. Внучка на нацист и дъщеря на комунист, чийто съпруг беше уличен в бизнес с Русия. Стряскащо е, като си помислиш, че такива като нея се предполага, че са цветът на европейския политически елит. Горката Европа.

    08:54 08.10.2025

  • 51 факуса

    3 0 Отговор
    очевадно няма много в горния етаж

    08:54 08.10.2025

  • 52 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Кая!":

    а запада с демкратично лицемерие излъга ПРЕДИ това за минските споразумения

    08:57 08.10.2025

  • 53 софийски моряк

    3 0 Отговор
    колкото по-неумна, толкова по-добре ! ЕС се дискредитира и залязва.

    09:05 08.10.2025

  • 54 Бай ти Ганя

    0 2 Отговор
    Слава на Кая Калас !

    Нашият съюз е крепост, заедно сме свързани,
    Общата ни връзка е в свободата и джендърнята.
    Извикайте високо,
    за да се чуе на километри,
    Нека знаят, че се приближаваме.

    Слава на Европейския съюз !

    09:11 08.10.2025

  • 55 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    "говори каквото й е на ума"

    Много точно, браво!!!
    Говори само тъпизми, то ума ѝ е атрофирал.

    Коментиран от #56

    09:28 08.10.2025

  • 56 От приказките

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Я пък тоя":

    И се вижда , че няма ум.

    09:53 08.10.2025

  • 57 Дедо

    2 0 Отговор
    Абе и я съм забелязал оше преди, че не я бива ама въобще. Така е.

    09:54 08.10.2025

  • 58 Европа

    1 0 Отговор
    Откаде ги намират такива екземпляри за такива постове, аз ако ми трябва такава много зор ще да е да намеря. Пък деугите чак сега осъзнали че не е наред нещо таз женичка толкоз време мина.

    10:53 08.10.2025

  • 59 Умирам от смях

    3 0 Отговор
    какъв ястреб е тази кокошка?

    11:05 08.10.2025

  • 60 666

    1 0 Отговор
    ха ха ха прегледах по надолу мнение на хората за нея на нейно място бях се скрил в най дълбока пещера да не срамувам

    Коментиран от #61

    11:48 08.10.2025

  • 61 667

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "666":

    За де се отсрами не в пещера,а под земята трябва да се скрие.

    13:03 08.10.2025

  • 62 наТая

    1 0 Отговор
    на караконджула Кая де, и никнат косми по кривите зъби, а един етаж по горе е ветровито никой и нищо няма там........

    14:56 08.10.2025