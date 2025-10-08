Foreign Policy: "Ястребът" Кая Калас е твърде пряма и праволинейна за дипломат, говори каквото ѝ е на ума

Европейските дипломати смятат върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас за "прекалено директна, откровена и праволинейна", съобщи списание Foreign Policy, позовавайки се на свои източници.
В статията се отбелязва, че с времето „репутацията на Калас като антируски ястреб я е лишила“ от възможността да ръководи НАТО, след което ѝ е била предложена алтернатива под формата на поста ръководител на европейската дипломация. „Но праволинейността, която позволи на бившата естонска лидерка да се издигне, не ѝ помага в новата ѝ роля“, пише изданието.
„Очакваме тя да бъде по-дипломатична“, цитира изданието неназован европейски дипломат. Друг източник от европейските външнополитически среди отбеляза, че те смятат Калас „по-скоро за полицай, отколкото за дипломат“. „Денят ѝ започва и завършва с Русия“, заяви източникът.
Списанието подчертава, че склонността на Калас да „казва каквото ѝ е на ума е усложнила отношенията с администрацията на Тръмп и е раздразнила други големи сили като Индия и Китай“. Foreign Policy отбелязва, че Калас „не е успяла да изгради консенсус“ относно подхода на европейските страни за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа и „изглежда е била оставена настрана“ по въпроси, отнасящи се до Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дайте още на бедното еврейчи
Това заяви член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Анна Паулина Луна.
Коментиран от #9, #12, #21
05:50 08.10.2025
2 Гошо
05:53 08.10.2025
3 Не е ястреб
Коментиран от #11
05:54 08.10.2025
4 цъ не
Коментиран от #13
05:56 08.10.2025
5 Браво на Кая!
Путлер и катъра Лавров дипломатично лъгаха, че Русия няма да напада Украйна.
Коментиран от #10, #52
06:01 08.10.2025
6 Птичар
06:03 08.10.2025
7 С две думи
06:06 08.10.2025
8 хихи
06:08 08.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А какво ти е мнението за
До коментар #5 от "Браво на Кая!":адвокатите? Кая Калас е с юридическо образование и преди да се занимава с политика е работила като адвокат.
06:14 08.10.2025
11 Отивай да я смениш "умнико",
До коментар #3 от "Не е ястреб":но първо намери кой да пасе oфцeте ти. 😂
Коментиран от #14
06:15 08.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 КВОТО И Е КЪДЕ
До коментар #4 от "цъ не":Я НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ НА НЕДОРАЗУМЕНИЕТО
06:18 08.10.2025
14 И ТОВА ШЕ
До коментар #11 от "Отивай да я смениш "умнико",":Я НАПРАВИ ЛИ ПО МАЛКО ТЪПА
Е НЕ ТОЛКОВА КОЛКОТО БЕРБОЛК ВСЕ ПАК
06:20 08.10.2025
15 Механик
Но, нищо! Те ще си счупят главите.
06:22 08.10.2025
16 Почитател
06:24 08.10.2025
17 И ТОВА ШЕ
Е НЕ ТОЛКОВА КОЛКОТО БЕРБОЛК ВСЕ ПАК
06:27 08.10.2025
18 Тази е за освидетелстване
06:31 08.10.2025
19 Добруджанец
06:35 08.10.2025
20 дядото
06:35 08.10.2025
21 име
До коментар #1 от "дайте още на бедното еврейчи":Сигупен съм че киевската хунта плаща подкупи на европейски политици да и осигуряват пари и подкрепа. Затова щом някой спомене имотите им в чужбина, многократно завишените цени за оръжията и корупцията въобще в бандеристан, на запад почват да го плюят и хулят.
06:38 08.10.2025
22 Нормално поведение на Калас
"Дипломацията" на Тръмп постигна ли успех с Путлер?
Сигурно с "дипломация" рашистите анексираха Крим и голяма част от Донбас, а? Катърът Лавров продължава да твърди, че Русия не е нападнала Украйна...
06:38 08.10.2025
23 Георгиев
Коментиран от #34
06:38 08.10.2025
24 Кокошарник
06:39 08.10.2025
25 дико
Ходещ естонски инкубатор, с изтекъл сток на годност.
06:41 08.10.2025
26 Ний ша Ва упрайм
06:43 08.10.2025
27 Клаус Шваб
Какво пак сте недоволни?
06:43 08.10.2025
28 ООрана държава
06:45 08.10.2025
29 коки
Скоро пак ще се използва основно за забавления на руската войска, а Кайчето ще бъде кварталната маман.
06:46 08.10.2025
30 Госあ
06:46 08.10.2025
31 А где
06:51 08.10.2025
32 В В.П.
06:52 08.10.2025
33 В В.П.
06:54 08.10.2025
34 Димитрова
До коментар #23 от "Георгиев":В наши дни отявлената русофобия е най- важното,а понякога и единственото условие за кариерно издигане.
06:56 08.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 нннн
07:05 08.10.2025
37 Кая става
Елегантен начин да кажеш че е мека тъпа.
07:05 08.10.2025
38 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Завиждаш ли копейко мaлoyмна?":Не е завист.Има ги защото ги е окрал от мен, от теб, от децата ни. Ти ако си ОК с това да те грабят добре, аз не съм . А ти си толкова будала че дори защитаваш този дето те краде.
07:09 08.10.2025
39 ежко
07:43 08.10.2025
40 Ку-ку ку-ку ку-ку
07:47 08.10.2025
41 Госあ
07:48 08.10.2025
42 Факт
07:50 08.10.2025
43 Дракула
07:57 08.10.2025
44 Варна
08:03 08.10.2025
45 Долу ЕС
08:09 08.10.2025
46 Факт е че
08:17 08.10.2025
47 Трол
08:20 08.10.2025
48 Перо
08:47 08.10.2025
49 Рядко противно
Добре са я описали, знаят си стоката.
А то само тя да беше.
Фондерлайнерката, бербочката и какви ли не знайни и незнайни клявки се упражняват във вербална гимнастика, с два грама под под перчема.
08:52 08.10.2025
50 Твърде дипломатични са.
08:54 08.10.2025
51 факуса
08:54 08.10.2025
52 факуса
До коментар #5 от "Браво на Кая!":а запада с демкратично лицемерие излъга ПРЕДИ това за минските споразумения
08:57 08.10.2025
53 софийски моряк
09:05 08.10.2025
54 Бай ти Ганя
Нашият съюз е крепост, заедно сме свързани,
Общата ни връзка е в свободата и джендърнята.
Извикайте високо,
за да се чуе на километри,
Нека знаят, че се приближаваме.
Слава на Европейския съюз !
09:11 08.10.2025
55 Я пък тоя
Много точно, браво!!!
Говори само тъпизми, то ума ѝ е атрофирал.
Коментиран от #56
09:28 08.10.2025
56 От приказките
До коментар #55 от "Я пък тоя":И се вижда , че няма ум.
09:53 08.10.2025
57 Дедо
09:54 08.10.2025
58 Европа
10:53 08.10.2025
59 Умирам от смях
11:05 08.10.2025
60 666
Коментиран от #61
11:48 08.10.2025
61 667
До коментар #60 от "666":За де се отсрами не в пещера,а под земята трябва да се скрие.
13:03 08.10.2025
62 наТая
14:56 08.10.2025