Путин започва тридневно посещение в Таджикистан, целящо укрепване на връзките с Централна Азия

Руският президент Владимир Путин пристигна днес на тридневно държавно посещение в Таджикистан, по време на което ще се срещне с лидерите на държави, които са били част от Съветския съюз, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Връзките с Таджикистан и останалите бивши съветски републики от Централна Азия придобиват все по-голямо значение за Москва на фона на строгите западни санкции заради войната в Украйна, отбелязва АП.

По време на визитата си Путин ще разговаря с президента на Таджикистан Емомали Рахмон, след което ще участва в среща на върха между Русия и страните от Централна Азия (Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан). В петък към тях ще се присъединят и лидерите на Армения, Азербайджан и Беларус за среща на Общността на независимите държави.

Макар Таджикистан да е член на Международния наказателен съд (МНС), който през 2023 г. издаде заповед за ареста на Путин за предполагаеми военни престъпления, свързани с действията на Русия в Украйна, руският президент не е застрашен от задържане. Страната разчита силно на политическата, икономическата и военната подкрепа на Москва, отбелязва АП.

През септември 2024 г. Путин направи официално посещение в Монголия - друга държава член на МНС, която също пренебрегна призивите за ареста му.