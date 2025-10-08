Путин започва тридневно посещение в Таджикистан, целящо укрепване на връзките с Централна Азия

Руският президент Владимир Путин пристигна днес на тридневно държавно посещение в Таджикистан, по време на което ще се срещне с лидерите на държави, които са били част от Съветския съюз, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.
Връзките с Таджикистан и останалите бивши съветски републики от Централна Азия придобиват все по-голямо значение за Москва на фона на строгите западни санкции заради войната в Украйна, отбелязва АП.
По време на визитата си Путин ще разговаря с президента на Таджикистан Емомали Рахмон, след което ще участва в среща на върха между Русия и страните от Централна Азия (Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан). В петък към тях ще се присъединят и лидерите на Армения, Азербайджан и Беларус за среща на Общността на независимите държави.
Макар Таджикистан да е член на Международния наказателен съд (МНС), който през 2023 г. издаде заповед за ареста на Путин за предполагаеми военни престъпления, свързани с действията на Русия в Украйна, руският президент не е застрашен от задържане. Страната разчита силно на политическата, икономическата и военната подкрепа на Москва, отбелязва АП.
През септември 2024 г. Путин направи официално посещение в Монголия - друга държава член на МНС, която също пренебрегна призивите за ареста му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
18:36 08.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #4, #6
18:37 08.10.2025
3 Ненаситни мисирки
Коментиран от #14
18:38 08.10.2025
4 ха ха ха ....гладен козляк ..
До коментар #2 от "си дзън":А я ми кажи защо Синът на заместник-директора на Цру Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр , участвал е в щурмовите действия.
И е дал живота си за Русия , а ?
Коментиран от #8
18:39 08.10.2025
5 мошЕто
18:40 08.10.2025
6 Жеко
До коментар #2 от "си дзън":Гледам че пишеш от фронта и покрай теб свистят руски куршуми а клавиатура ти е засипана с прах и пепел от взривовете на руските снаряди...!!!
18:44 08.10.2025
7 Защо не
18:44 08.10.2025
8 си дзън
До коментар #4 от "ха ха ха ....гладен козляк ..":Защото синът е бил с психични отклонения и е избягал от психиатрия.
Коментиран от #10, #11
18:44 08.10.2025
9 читател
18:45 08.10.2025
10 ха ха ха ....козляк скъсаняк ...
До коментар #8 от "си дзън":Кака Галка така ли ви каза да казвате ???.....
18:46 08.10.2025
11 да бе козльо...
До коментар #8 от "си дзън":А ти би ли дал живота си за България ?!!
Коментиран от #15
18:47 08.10.2025
12 бившите ССР републики без прибалтика
и всички говорят и знаят Руски на някакво ниво
те нямат бъдеще с запада
а с Русия
18:48 08.10.2025
13 Казахстан въвежда химическа кастрация за
18:50 08.10.2025
14 По цял ден го ядете на Путин....
До коментар #3 от "Ненаситни мисирки":за русофоборците ли казваш
бълнуващи за копейки
дето не кихнаха по заплата на бункера
въпреки призива на бат им киркир
18:51 08.10.2025
15 МНОГО СЕ СЪМНЯВАМ 😂
До коментар #11 от "да бе козльо...":ДЕМОКРЪЦИЯ
18:52 08.10.2025
16 вата
18:52 08.10.2025