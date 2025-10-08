Съседни на Афганистан държави се обединяват срещу планове за американски контрол над база "Баграм"

Съседните на Афганистан държави, включително съюзници на САЩ, се обединиха срещу заявената от американския президент Доналд Тръмп цел страната му да установи контрол върху военната база "Баграм" близо до Кабул, съобщиха те в изявление след срещата им в Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещата "Московски формат" за Афганистан - седмото подобно събитие, домакинствано от Русия, на което за първи път присъства външният министър в правителството на талибаните - включваше партньори на САЩ като Индия и Пакистан. Сред останалите 10 държави бяха Русия, Китай, Иран, както и централноазиатски страни.

В съвместно изявление, публикувано от Министерството на външните работи на Руската федерация, десетте държави не споменават изрично САЩ или "Баграм", но изглежда то е насочено срещу плановете на Тръмп за базата и е в подкрепа на позицията на талибаните, отбелязва Ройтерс.

"Те нарекоха неприемливи опитите на (някои) страни да разположат своя военна инфраструктура в Афганистан и в съседните държави, тъй като това не е в интерес на регионалния мир и стабилност", се посочва в изявлението.

На пресконференция в Москва вчера, по време на заключителната част на събитието, външният министър на талибаните Амир Хан Мутаки повтори позицията си.

"Афганистан е свободна и независима страна и през цялата си история никога не е приемала чуждестранно военно присъствие. Нашето решение и политика ще останат същите, за да запазим Афганистан свободен и независим", добави той.

На първото управление на талибаните в Афганистан беше сложен край през 2001 г. с водена от САЩ инвазия в страната.

Базата "Баграм" в предградие на столицата Кабул стана най-голямата и най-известна американска база в Афганистан преди хаотичното изтегляне на американските войски през 2021 г., от което талибаните се възползваха, за да си върнат контрола.

Миналия месец Тръмп заплаши, че ще се случат "лоши неща" на Афганистан, ако страната не върне на САЩ базата, посочвайки нейното стратегическо разположение близо до Китай.

Настоящи и бивши американски представители изразиха съмнение за целта на Тръмп, като заявиха, че повторното превземане на "Баграм" може да изглежда като повторна инвазия, изискваща повече от 10 000 войници, както и разгръщане на модерна противовъздушна отбрана над нея.