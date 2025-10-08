Новини
Съседни на Афганистан държави се обединяват срещу планове за американски контрол над база "Баграм"

8 Октомври, 2025 18:47 1 000 15

"Московски формат" за Афганистан обединява Русия, Китай, Иран и партньори на САЩ в израз на несъгласие с военни планове на Вашингтон

Съседни на Афганистан държави се обединяват срещу планове за американски контрол над база "Баграм" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съседните на Афганистан държави, включително съюзници на САЩ, се обединиха срещу заявената от американския президент Доналд Тръмп цел страната му да установи контрол върху военната база "Баграм" близо до Кабул, съобщиха те в изявление след срещата им в Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещата "Московски формат" за Афганистан - седмото подобно събитие, домакинствано от Русия, на което за първи път присъства външният министър в правителството на талибаните - включваше партньори на САЩ като Индия и Пакистан. Сред останалите 10 държави бяха Русия, Китай, Иран, както и централноазиатски страни.

В съвместно изявление, публикувано от Министерството на външните работи на Руската федерация, десетте държави не споменават изрично САЩ или "Баграм", но изглежда то е насочено срещу плановете на Тръмп за базата и е в подкрепа на позицията на талибаните, отбелязва Ройтерс.

"Те нарекоха неприемливи опитите на (някои) страни да разположат своя военна инфраструктура в Афганистан и в съседните държави, тъй като това не е в интерес на регионалния мир и стабилност", се посочва в изявлението.

На пресконференция в Москва вчера, по време на заключителната част на събитието, външният министър на талибаните Амир Хан Мутаки повтори позицията си.

"Афганистан е свободна и независима страна и през цялата си история никога не е приемала чуждестранно военно присъствие. Нашето решение и политика ще останат същите, за да запазим Афганистан свободен и независим", добави той.

На първото управление на талибаните в Афганистан беше сложен край през 2001 г. с водена от САЩ инвазия в страната.

Базата "Баграм" в предградие на столицата Кабул стана най-голямата и най-известна американска база в Афганистан преди хаотичното изтегляне на американските войски през 2021 г., от което талибаните се възползваха, за да си върнат контрола.

Миналия месец Тръмп заплаши, че ще се случат "лоши неща" на Афганистан, ако страната не върне на САЩ базата, посочвайки нейното стратегическо разположение близо до Китай.

Настоящи и бивши американски представители изразиха съмнение за целта на Тръмп, като заявиха, че повторното превземане на "Баграм" може да изглежда като повторна инвазия, изискваща повече от 10 000 войници, както и разгръщане на модерна противовъздушна отбрана над нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 3 Отговор
    За сметка на това единствената въпросителна е, бившият курорт Елените, Натовска или руска база ще става.

    Коментиран от #4

    18:49 08.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 3 Отговор
    Дори афганците не искат САШтинските натрапници, а тук им предлагат БЕЗПЛАТНИ бази‼️

    18:50 08.10.2025

  • 3 Хохо Бохо

    16 2 Отговор
    Краваря вече никой не го бръсне за слива. Станаха за смях

    Коментиран от #15

    18:52 08.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Официално обявиха,
    ЧЕ ПОВЕЧЕТО ПОСТРАДАЛИ НА "Елените" СА....
    У.К.Р.А.И.Н.С.К.И ГРАЖДАНИ‼️

    Коментиран от #5

    18:52 08.10.2025

  • 5 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    От мен запомни едно, рускоговорящият украинец си е жив руснак.

    Коментиран от #10, #12

    18:53 08.10.2025

  • 6 Пробвайте пак

    12 1 Отговор
    Краварите вече бягаха един път, Явно им стана жал за марковите полета които талибаните унищожават

    18:56 08.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 1 Отговор
    Базата и полосата са мейд ин USSR.

    Краварите не мога да строят нищо освен холивудски рамбовци и "кацания" на ЛунатЪ.

    18:57 08.10.2025

  • 8 Лелее, страх!

    3 8 Отговор
    Заеманета на Баграм от американците е само въпрос на пари. Ако сметката излиза ще я вземат. Ако не излиза няма да я вземат. Мнението на съседите не се взима под внимание.

    19:08 08.10.2025

  • 9 Русия

    5 0 Отговор
    е съседна !

    19:15 08.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    От мен запомни, че
    според преброяването на населението през 2001 г. руският език е роден език
    за 14 273 670 души,
    което прави 29.58 %
    от населението на страната❗
    Като прибавиш и другите 60% неукр...и
    СЕЩАЙ СЕ КОЛКО СА у....йците❗

    19:22 08.10.2025

  • 11 САЩ са спукана топка

    7 1 Отговор
    Издишат. Хамериканците нямат излишен капацитет за повторна война с Афганистан.

    Меракът на Тръмп за императорско величие постепенно ще се оттече във Вашингтонската канализация.

    САЩ вече е в тиха гражданска война...

    19:27 08.10.2025

  • 12 А юдео-ционистът

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    си е жив слуга на юдео-талмудистите, т.е. на сатанистите.

    19:29 08.10.2025

  • 13 Факт

    3 0 Отговор
    Тръмп съзнава това. Просто иска да подчертае размера на провала на Байдън там.

    19:46 08.10.2025

  • 14 Майор Мишев

    4 0 Отговор
    Янките бяха наритани като бъхливи помияри от Афганистан,как ли не пък ще се върнат .

    19:47 08.10.2025

  • 15 стоян георгиев-πи4оka

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Йе ..га ,пука ми на дебеуиа ..3 за пострадалите укри на Елените ,дет се вика имали са бол немъчени пари да ли са ги .

    19:51 08.10.2025