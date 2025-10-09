Испания официално въвежда пълно оръжейно ембарго срещу Израел

Испанският парламент гласува в сряда за приемането на правителствено постановление, което формализира пълното оръжейно ембарго срещу Израел, обявено от премиера на страната Педро Санчес през септември, посочи АФП, предава News.bg.

Законодателите одобриха мярката със 178 гласа "за" срещу 169 "против". Постановлението забранява износа на отбранително оборудване, продукти или технологии за Израел, както и вноса на такива стоки от страната.

Забраната обхваща и транзита на гориво или материали с потенциално военно приложение. Кораби и самолети, които превозват подобни товари, няма да имат право да влизат в испански пристанища и въздушно пространство.

Освен това се забранява рекламирането на продукти, „произхождащи от незаконни колонии в Газа и Западния бряг“.

„Отговорът на Израел на ужасните атаки, извършени от терористичната групировка Хамас, се превърна в безразборна атака срещу палестинското население, която според мнозинството експерти представлява геноцид“, се казва в преамбюла на закона.