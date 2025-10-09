Новини
Испания официално въвежда пълно оръжейно ембарго срещу Израел

9 Октомври, 2025 09:31 574 3

  • испания-
  • оръжейно ембарго-
  • израел

Парламентът в Мадрид ратифицира постановление на правителството на Педро Санчес, забраняващо оръжейния износ, внос и транзит, свързани с Израел

Испания официално въвежда пълно оръжейно ембарго срещу Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанският парламент гласува в сряда за приемането на правителствено постановление, което формализира пълното оръжейно ембарго срещу Израел, обявено от премиера на страната Педро Санчес през септември, посочи АФП, предава News.bg.

Законодателите одобриха мярката със 178 гласа "за" срещу 169 "против". Постановлението забранява износа на отбранително оборудване, продукти или технологии за Израел, както и вноса на такива стоки от страната.

Забраната обхваща и транзита на гориво или материали с потенциално военно приложение. Кораби и самолети, които превозват подобни товари, няма да имат право да влизат в испански пристанища и въздушно пространство.

Освен това се забранява рекламирането на продукти, „произхождащи от незаконни колонии в Газа и Западния бряг“.

„Отговорът на Израел на ужасните атаки, извършени от терористичната групировка Хамас, се превърна в безразборна атака срещу палестинското население, която според мнозинството експерти представлява геноцид“, се казва в преамбюла на закона.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    10 2 Отговор
    Браво, но къде са единствеността и солидарността на ЕС по този въпрос? В боклука, където слагат всички хора, които не са им идеалогически угодни.

    09:35 09.10.2025

  • 2 Какво оръжие изнася Испания?

    1 0 Отговор
    Еле па за Израел? Обаче внася от Израел.

    10:43 09.10.2025

  • 3 Бако

    0 0 Отговор
    Браво, но е малко. Тррябва да ги отрежат от всякъде цялата държава. За да се промени нещо трябва да се промени и манталитета на обикновенния израелец, защото съм гледал безброй интервюта с хора на улицата които откровенно одобряват убиването на деца защото щели да пораснат и да станат терористи .. .Това не е никак нормален начин на мислене и някак света трябва да го изкорени насила от тези хора.

    10:57 09.10.2025

