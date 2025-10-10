Новини
Тръмп предлага изключване на Испания от НАТО

10 Октомври, 2025 04:51, обновена 10 Октомври, 2025 03:54 795 4

Причината е забавяне увеличението на военните разходи

Тръмп предлага изключване на Испания от НАТО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп предложи НАТО да обмисли изключването на Испания от редиците си поради спора за забавянето на увеличаването на военните разходи на западноевропейската страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Членовете на подкрепяния от САЩ алианс за сигурност се споразумяха през юни да увеличат значително военните си разходи до 5% от брутния вътрешен продукт, с което изпълниха една от основните приоритети на Тръмп, който иска европейците да харчат повече за собствената си отбрана.

Но испанският премиер Педро Санчес заяви по това време, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я "несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света".

На среща в Овалния кабинет с лидера на втория най-нов член на НАТО, финландския президент Александър Стуб, Тръмп заяви, че европейските лидери трябва да убедят Испания да увеличи ангажиментите си към алианса.

"Вие ще трябва да започнете да говорите с Испания", каза Тръмп. "Трябва да им се обадите и да разберете защо закъсняват."

Американският президент добави: "Нямат извинение да не го направят, но няма нищо лошо. Може би трябва да ги изхвърлите от НАТО, честно казано."

Испания се присъедини към Организацията на Северноатлантическия договор през 1982 г. Алиансът за колективна отбрана с 32 членове е в центъра на вниманието, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. и започна най-смъртоносната сухопътна война в Европа от Втората световна война насам.

По време на разговора със Стуб Тръмп също така заяви, че неговата администрация може да наложи повече санкции на Русия.

"Може би", каза Тръмп, когато репортер в Белия дом го попита дали планира повече санкции срещу Русия.

Тръмп също така заяви, че САЩ не планират да изтеглят американските сили от Европа.

"Както знаете, имаме много войски в Европа, много, и можем да ги преместим малко, но основно ще останем, почти на същото място", каза Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хе Хе

    6 1 Отговор
    Ми испанците с кеф ще кажат чао Пирчем. И без това не понасят клоуни

    04:11 10.10.2025

  • 2 Ами..

    6 1 Отговор
    На Испания и дреме на ....
    Тъкмо по-малко ИЗЛИШНИ разходи. Някой се засилил да превзема Испания...

    04:17 10.10.2025

  • 3 Истината

    5 1 Отговор
    В момента Испания е най-разумно управляваната държава в Европа. ФАКТ!

    Правителството мисли за народа ви, а не за разни колонизатори и алчни типове

    Коментиран от #4

    04:20 10.10.2025

  • 4 Жоро

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Затова ли ги превземат индианци!

    04:29 10.10.2025