Новини
Свят »
Израел »
Израел ще унищожава тунелите на Хамас в Газа с помощта на САЩ

Израел ще унищожава тунелите на Хамас в Газа с помощта на САЩ

12 Октомври, 2025 09:41, обновена 12 Октомври, 2025 09:45 452 2

  • израел-
  • министър-
  • кац-
  • тунели-
  • хамас-
  • газа

Министърът на отбраната Кац обяви следващата цел на военните

Израел ще унищожава тунелите на Хамас в Газа с помощта на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че основната цел на Израел след завръщането на заложниците, държани от Хамас, е унищожаването на тунелите на терористите в ивицата Газа.

„Основната цел на Израел след завръщането на заложниците ще бъде унищожаването на всички тунели на терористите на Хамас в ивицата Газа, както директно от Армията на отбраната на Израел, така и чрез международен механизъм, който ще бъде създаден под ръководството и контрола на САЩ“, пише Кац в X.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм журналист

    2 0 Отговор
    Газа, и пак Газа, напишете истината! Напишете Палестинската територия Газа, определена от Общото събрание на ООН през 1949г. И тогава уточнявайте кой ще ходи там, какво ще разрушава и кой терорист ще "елиминира" демократично-поетична дума за "убива".

    09:55 12.10.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Сега Ганев може да обясни общото между Б.Р.Ц.К. на Раковски и ХАМАС на Ахмед Ясин?

    09:55 12.10.2025