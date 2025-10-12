Израел ще унищожава тунелите на Хамас в Газа с помощта на САЩ

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че основната цел на Израел след завръщането на заложниците, държани от Хамас, е унищожаването на тунелите на терористите в ивицата Газа.
„Основната цел на Израел след завръщането на заложниците ще бъде унищожаването на всички тунели на терористите на Хамас в ивицата Газа, както директно от Армията на отбраната на Израел, така и чрез международен механизъм, който ще бъде създаден под ръководството и контрола на САЩ“, пише Кац в X.
