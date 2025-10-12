Пакистан призова властите в Афганистан да предприемат действия срещу терористите

Пакистан очаква афганистанските власти да предприемат конкретни мерки срещу терористите, заяви заместник министър-председателят и министър на външните работи Исхак Дар.

„Дълбоко сме обезпокоени от събитията на пакистано-афганистанската граница. Непровокираните обстрели и нападения по пакистано-афганистанската граница от страна на талибанското правителство са сериозна провокация. Отговорът и ударите на Пакистан са насочени срещу инфраструктурата на талибаните и целят неутрализиране на терористичните елементи на Фитна ал-Хаваридж и Фитна ал-Хиндустан, действащи от Афганистан“, заяви министър Х в социалните медии.

„Фитна ал-Хаваридж“ е терминът, използван от Исламабад за обозначаване на терористи от забранения Техрик-е-Талибан Пакистан, а „Фитна ал-Хиндустан“ е терминът, използван от Пакистан за обозначаване на терористични организации в Белуджистан. Министърът на външните работи отбеляза, че отбранителните мерки на Пакистан не са насочени срещу миролюбивото цивилно население на Афганистан.

„За разлика от талибаните, ние проявяваме изключителна предпазливост в отбранителните си мерки, за да избегнем жертви сред цивилното население. Очакваме правителството на талибаните да предприеме конкретни действия срещу терористичните елементи и техните извършители, които се стремят да подкопаят пакистано-афганистанските отношения“, заяви министърът.

Той добави, че Пакистан ще предприеме всички възможни мерки, за да защити своята територия, суверенитет и народ.

Както Ройтерс съобщи по-рано, афганистанският външен министър Амир Хан Мотаки заяви, че ситуацията на границата с Пакистан в момента е нормална и подчерта, че Кабул би искал да изгради добри отношения с Исламабад.

Tolo news съобщи в събота вечерта, че са избухнали тежки боеве по афганистанско-пакистанската граница по цялата линия Дюранд (границата с Пакистан, която Афганистан не признава). Граничният конфликт избухна, след като афганистанските власти обвиниха Пакистан в нарушаване на афганистанското въздушно пространство и извършване на въздушни удари по афганистанска територия. Афганистанското министерство на отбраната по-късно обяви „операцията за отмъщение“ срещу Пакистан за успешна.

Междувременно онлайн порталът Pakistan Observer, позовавайки се на източници от службите за сигурност, съобщи, че пакистанските сили са превзели 19 контролно-пропускателни пункта на талибаните по време на нощни сблъсъци по линията Дюранд. Според изданието, атаките на афганистанските сили са били насочени към улесняване на движението на бойци, идентифицирани като „Хаваридж“ (вероотстъпници - бел. ред.) през границата с Пакистан. В отговор пакистанските сили са нанесли удари по лагерите Дюранд Мела и Туркманзай. Според източници от службите за сигурност, пакистанските сили са успешно разпръснали бойни групировки в Афганистан, като са нанесли удари по множество позиции, където са се укривали елементи от терористичните организации ИДИЛ* и Фитна ал-Хаваридж.