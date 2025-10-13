Новини
Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си
  Тема: Тайван

Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си

13 Октомври, 2025 10:40 412 3

  • тайван-
  • китай-
  • тактика на сивата зона-
  • военни самолети-
  • военноморски кораби-
  • отбрана-
  • сигурност-
  • заплаха

Китай продължава да задълбочава използването на тактиката на сивата зона

Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи 13 китайски военни самолета и 6 военноморски кораба около територията на страната между 6:00 ч. сутринта в неделя и 6:00 ч. сутринта в днес.

Осем от 13-те самолета на Народноосвободителната армия са пресекли средната линия на Тайванския проток в северната, югозападната и югоизточната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на китайската армия.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 128 пъти и кораби 90 пъти. От септември 2020 г. Китай задълбочи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сърп и чук

    2 1 Отговор
    ... подготвят се.

    10:46 13.10.2025

  • 2 Някой

    2 1 Отговор
    И по решение на ООН островът Тайван е част от Народна Република Китай. Реално там се наричат Република Китай. Останали от предна власт исторически.
    Да почнат да се разбират помежду си и да търсят общото, а не какво ги дели.

    10:50 13.10.2025

  • 3 Механик

    1 1 Отговор
    Китайските македонци и те се напъват. Ама не мисля, че Си ще ги жали както Путин жали руските макета.

    10:57 13.10.2025