Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи 13 китайски военни самолета и 6 военноморски кораба около територията на страната между 6:00 ч. сутринта в неделя и 6:00 ч. сутринта в днес.

Осем от 13-те самолета на Народноосвободителната армия са пресекли средната линия на Тайванския проток в северната, югозападната и югоизточната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на китайската армия.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 128 пъти и кораби 90 пъти. От септември 2020 г. Китай задълбочи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.