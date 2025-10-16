Новини
Стармър и шпионският скандал с Китай: нови въпроси за правителството и съдебната система

16 Октомври, 2025 14:27 345 1

Опитът на премиера да спаси проваленото дело разкрива пропуски в съдебната система и поражда нови въпроси за влиянието на правителството

Стармър и шпионският скандал с Китай: нови въпроси за правителството и съдебната система - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Опитът на британския премиер Кийр Стармър да възстанови контрол върху провалено дело за шпионаж в полза на Китай, като публикува свидетелски показания, предизвика нови въпроси към съдебната система и лидерство, изправено пред спад на популярността, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Миналия месец Кралската прокуратура изненадващо оттегли обвиненията срещу двама британци - бившия парламентарен изследовател Кристофър Кеш и учения Кристофър Бери, заподозрени в шпионаж за Пекин между 2021 и 2023 г. Двамата отрекоха да са предавали чувствителна политическа информация на китайската държава.

Корпоративната прокуратура (CPS) обясни, че делото е прекратено, защото липсват доказателства, че правителството на Великобритания е считало Китай за заплаха за националната сигурност, въпреки многократни искания за такива документи.

След обвинения за потенциална намеса на министрите с цел да се угоди на Китай, кабинетът на Стармър публикува три свидетелски показания от заместник-съветника по националната сигурност на страната.

Документите детайлно описват предполагаемите злонамерени действия на Китай, но не потвърждават категорично, че страната е била разглеждана като вражеска сила – ключов аргумент, който Стармър твърди, че е необходим за съдебния процес.

В първото си изявление от 12 декември 2023 г. заместник-съветникът Матю Колинс посочва: "Според мен предполагаемите дейности на заподозрените са били в ущърб на безопасността или интересите на Обединеното кралство и предадената информация би могла да бъде полезна за китайската държава."

В последващо изявление Колинс уточнява: "Важно е да отбележа, че правителството е ангажирано с поддържането на положителни икономически отношения с Китай."

След публикуването на документите, опозицията заяви, че остават "много неотговорени въпроси относно случая - от ролята на съветника по националната сигурност до възможното участие на министрите".

Стармър, чиято популярност е достигнала най-ниското си ниво от встъпването му в длъжност, заяви, че нито министрите, нито неговият съветник са оказали влияние, а Колинс е предоставил всички налични доказателства.

Правни експерти подчертават, че продължават да съществуват въпроси към CPS. Коментаторът Джошуа Розенберг пише: "Трудно е да се разбере как твърдения за шпионаж не биха представлявали заплаха за националната сигурност. Необходими са ясни отговори от прокуратурата."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Щерките на путин, медведев, песков и коня, си пият кафето в Лондон.

    14:32 16.10.2025

