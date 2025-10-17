Силни земетресения удариха Филипините, Камчатка и Фиджи

Кадър от последния трус във Филипините от миналата седмица, Снимка: YouTube

Поредно силно земетресение от 6,1 по Рихтер удари Филипините, предаде ФОКУС. Това показват данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 109 км североизточно от Бутуан, Филипините, на 6 км източно от Дапа, Филипини , на дълбочина 69 км.



Трусът е регистриран в 7:03 ч. местно време (2:03 българско време).

В Камчатка е регистрирано "осезаемо" земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер, съобщи камчатският клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано южно от остров Кандаву, част от Република Фиджи, съобщи Австралийската геоложка служба.

Според проучването епицентърът е бил на 400 километра от острова, където живеят над 10 000 души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина приблизително 550 километра.

Няма съобщения за жертви или щети. Не е обявена заплаха от цунами.