Силни земетресения удариха Филипините, Камчатка и Фиджи

Силни земетресения удариха Филипините, Камчатка и Фиджи

17 Октомври, 2025 03:38, обновена 17 Октомври, 2025 05:19 952 0

Трусът е регистриран на 109 км североизточно от Бутуан

Силни земетресения удариха Филипините, Камчатка и Фиджи - 1
Кадър от последния трус във Филипините от миналата седмица, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поредно силно земетресение от 6,1 по Рихтер удари Филипините, предаде ФОКУС. Това показват данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 109 км североизточно от Бутуан, Филипините, на 6 км източно от Дапа, Филипини , на дълбочина 69 км.

Трусът е регистриран в 7:03 ч. местно време (2:03 българско време).

В Камчатка е регистрирано "осезаемо" земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер, съобщи камчатският клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано южно от остров Кандаву, част от Република Фиджи, съобщи Австралийската геоложка служба.

Според проучването епицентърът е бил на 400 километра от острова, където живеят над 10 000 души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина приблизително 550 километра.

Няма съобщения за жертви или щети. Не е обявена заплаха от цунами.


