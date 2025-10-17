Новини
Axios: Планираната среща на Тръмп с Путин във враждебна за Украйна държава изненада Зеленски

17 Октомври, 2025 04:02, обновена 17 Октомври, 2025 05:40

Президентите на русия и САЩ готвят разговори в Будапеща

Axios: Планираната среща на Тръмп с Путин във враждебна за Украйна държава изненада Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин и споразумението им да се срещнат в Будапеща беше изненада за Володимир Зеленски, който пристигна във Вашингтон, пише американския портал Axios.

В статията се отбелязва, че Зеленски, който пристигна във Вашингтон в четвъртък вечерта, е бил много оптимистичен относно предстоящата среща с Тръмп и готовността на САЩ да доставят на Украйна крилати ракети „Томахоук“. „Но малко след кацането си във военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд, украинската делегация „беше изненадана от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария – страната от ЕС, най-враждебно настроена към Украйна“, отбелязва статията.

Според портала, Зеленски планира да се срещне и с ръководителите на големите американски военни концерни Raytheon и Lockheed Martin по време на посещението си.

Тръмп и Зеленски са планирани да се срещнат в Белия дом в петък. Американският лидер предварително обяви, че неговият събеседник ще поиска разполагането на ракети „Томахоук“ в Украйна.

В четвъртък, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно президентът на САЩ уточни, че срещата може да се проведе в рамките на следващите две седмици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    25 15 Отговор
    Зеленият нацист-еврей е само пьонка на шахматната дъска,която ще бъде жертвана когато и дойде времето!

    Коментиран от #2, #5

    04:16 17.10.2025

  • 2 ...

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Скоро ще е

    04:22 17.10.2025

  • 3 Добро утро!

    15 19 Отговор
    Няма никаква изненада за Зеленски. Изобщо не му пука къде Тръмп ще се среща с бункерния плъх.

    04:31 17.10.2025

  • 4 Гориил

    12 5 Отговор
    Европа се е превърнала в стадо овце.

    04:50 17.10.2025

  • 5 Това го пишеш от 4 години

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Дай нещо ново!

    04:56 17.10.2025

  • 6 Петър

    3 0 Отговор
    Виждате ли, че Международният наказателен съд в Хага е една куха организация?

    05:43 17.10.2025

  • 7 бай Хой

    0 0 Отговор
    Русия се пише с главна буква.

    06:19 17.10.2025