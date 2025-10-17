Axios: Планираната среща на Тръмп с Путин във враждебна за Украйна държава изненада Зеленски

Съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин и споразумението им да се срещнат в Будапеща беше изненада за Володимир Зеленски, който пристигна във Вашингтон, пише американския портал Axios.

В статията се отбелязва, че Зеленски, който пристигна във Вашингтон в четвъртък вечерта, е бил много оптимистичен относно предстоящата среща с Тръмп и готовността на САЩ да доставят на Украйна крилати ракети „Томахоук“. „Но малко след кацането си във военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд, украинската делегация „беше изненадана от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария – страната от ЕС, най-враждебно настроена към Украйна“, отбелязва статията.

Според портала, Зеленски планира да се срещне и с ръководителите на големите американски военни концерни Raytheon и Lockheed Martin по време на посещението си.

Тръмп и Зеленски са планирани да се срещнат в Белия дом в петък. Американският лидер предварително обяви, че неговият събеседник ще поиска разполагането на ракети „Томахоук“ в Украйна.

В четвъртък, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно президентът на САЩ уточни, че срещата може да се проведе в рамките на следващите две седмици.