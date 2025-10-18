Протест от хиляди американски граждани срещу политиката на администрацията на Доналд Тръмп се провежда днес из цялата страна, включително в един от най големите градове на САЩ - Ню Йорк, съобщава The Independent, цитиран от ФОКУС.

Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Майната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“. Много от тях носеха американски знамена.

На 18 октомври в цялата страна се провеждат масови протести под лозунга "Без крале“. Организаторите планират да проведат най-малко 2600 демонстрации в САЩ този ден, което го прави "най-големият мирен протест в съвременната американска история“.

"Администрацията на Тръмп изпраща маскирани агенти по улиците ни, тероризирайки общностите ни. Те преследват имигрантски семейства, арестуват и задържат хора без заповеди. Заплашват да се намесят в изборите и подкопават здравеопазването, околната среда и образованието. Президентът вярва, че има абсолютна власт, но в Америка няма крале и ние няма да се откажем в борбата срещу хаоса, корупцията и бруталността“, казват организаторите, посочващи причините за протестите.

Предишните протести "Без крале“ се проведоха на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. Най-малко 2100 протеста се проведоха в американски градове togawa, привличайки приблизително 5 милиона души.