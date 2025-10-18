Новини
Американците негодуват срещу Тръмп на невиждани от години мащабни протести в цялата страна ВИДЕО

18 Октомври, 2025 20:34, обновена 18 Октомври, 2025 20:41 994 33

Недоволството от политиката на президента изразиха и нюйоркчани

Американците негодуват срещу Тръмп на невиждани от години мащабни протести в цялата страна ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Протест от хиляди американски граждани срещу политиката на администрацията на Доналд Тръмп се провежда днес из цялата страна, включително в един от най големите градове на САЩ - Ню Йорк, съобщава The Independent, цитиран от ФОКУС.

Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Майната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“. Много от тях носеха американски знамена.

На 18 октомври в цялата страна се провеждат масови протести под лозунга "Без крале“. Организаторите планират да проведат най-малко 2600 демонстрации в САЩ този ден, което го прави "най-големият мирен протест в съвременната американска история“.

"Администрацията на Тръмп изпраща маскирани агенти по улиците ни, тероризирайки общностите ни. Те преследват имигрантски семейства, арестуват и задържат хора без заповеди. Заплашват да се намесят в изборите и подкопават здравеопазването, околната среда и образованието. Президентът вярва, че има абсолютна власт, но в Америка няма крале и ние няма да се откажем в борбата срещу хаоса, корупцията и бруталността“, казват организаторите, посочващи причините за протестите.

Предишните протести "Без крале“ се проведоха на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. Най-малко 2100 протеста се проведоха в американски градове togawa, привличайки приблизително 5 милиона души.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рижавото не се

    10 9 Отговор
    Оправяй дома..... Тръгнало да оправя света😁

    Коментиран от #10

    20:42 18.10.2025

  • 2 Сатана Z

    13 18 Отговор
    Негодуват защото Тръмп ги кара да работят.

    20:42 18.10.2025

  • 3 Парадокс

    9 15 Отговор
    Никой не протестира в Бензиностанцията срещу геноцидния милиционер с интелект на комар.

    Коментиран от #4

    20:43 18.10.2025

  • 4 Пуслер е болен

    10 16 Отговор

    До коментар #3 от "Парадокс":

    В тюрмата на народите, руснаците отиват в затвора за вдигнат протестен празен бял лист.

    20:44 18.10.2025

  • 5 Историк

    14 8 Отговор
    Искат си Бай издън ,защото той плащаше за да е на върха, а Дончо не дава пари на вятъра

    20:45 18.10.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    11 9 Отговор
    Мислех,че не може да се съберат токова дебили на едно място ,но протестиращите срещу Тръмп го доказаха.Държат по един транспарант и обикалят като зомбита с празен поглед.А преди 40-50 години какви демонстранти имаше.А сега-стадо на разходка.

    20:46 18.10.2025

  • 7 Пич

    10 6 Отговор
    Тъмната държава му играе Майдан !!! Казах ви , че не случайно окупира градовете на враговете си !!!

    20:46 18.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъъъъъ.....

    6 1 Отговор
    Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Маййййната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“.

    20:47 18.10.2025

  • 10 МИ ДА АААААА

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Рижавото не се":

    НЕ Е ОПРАВЕН КАТО УРСУЛА ОПРАВИЛА ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО В ГЕРМАНИЯ ОПРАВИЛА ВАКСИНИТЕ СЕГА ОПРАВЯ ЦЯЛА ЕВРОПА

    20:48 18.10.2025

  • 11 Тръмп терориста

    5 5 Отговор
    Само нобел му трябваше и съвсем щяха в САЩ да полудеят

    20:49 18.10.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    4 9 Отговор
    ....станаха.....ВЕЛИКИ....в протестите срещу Клоуна....трудно е за разбиране как американците избраха този Шут за Президент...

    20:49 18.10.2025

  • 13 Хахаха

    4 8 Отговор
    Този идиот трябва незабавно да го премахнат

    20:50 18.10.2025

  • 14 Видеото под статията е показателно

    5 9 Отговор
    Рижата кукла скоро ще бяга за маЦква

    Коментиран от #21

    20:50 18.10.2025

  • 15 Леле майкоооо...

    9 0 Отговор
    маскирани агенти по улиците, тероризират хората

    20:50 18.10.2025

  • 16 Дух

    2 1 Отговор
    Ясно ще му светят маслото ,но Тръмп е мъдър типичният американски викинг с темперамент ,води си светски отшелнически сив и депресиран живот и не му пука особено много кога ще си отиде от този свят

    20:51 18.10.2025

  • 17 "Маййййната му на Тръмп“

    5 0 Отговор
    Ама като го копирате правилно от статията и в коментарите се изтрива нали ? .....

    20:52 18.10.2025

  • 18 Дони Оранжадата

    0 3 Отговор
    Язе сАм толко убав, кво искат тия?

    Коментиран от #22

    20:53 18.10.2025

  • 19 НИКО

    4 0 Отговор
    СОРОСКИТЕ САИТОВЕ ЗАПОЧНАХА ДА ОПЛЮВАТ ТРЪМП, ДО ВЧЕРА ГО ВЕЛИЧАЕХА

    20:54 18.10.2025

  • 20 Фейк на часа

    2 0 Отговор
    Пак мокри сънища. Айде кажете си дежурната манипулация, че протестират заради Томахавките, че да ви олекне. Много, ама много ниско ниво на журналистиката в България - а пък тук, ние се редим на опашка пред народното събрание за да обявим любовта си към Борисов и Пеевски.

    20:55 18.10.2025

  • 21 МИКИ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Видеото под статията е показателно":

    ЛИЧИ СИ СОРОСКАТА ПОДЛОГА ОТДАЛЕЧ

    20:55 18.10.2025

  • 22 кво искат тия ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дони Оранжадата":

    Министъра на отбраната се изцепи мощно че всяка публикация за Тръмп и всичко свързано с политиката и военните трябвало да минава през удобрение от някакви олигофрени иначе съд и затвор...

    20:56 18.10.2025

  • 23 Бялджип

    0 1 Отговор
    Доста коментари четем тук, които не предполагат интелигентност. Дефекация и словесен боклук, предполага се от маргинали. такива, които виждат света в черно и бяло, черното за тях е на изток

    Коментиран от #29

    20:57 18.10.2025

  • 24 Тръмп терориста

    0 0 Отговор
    Се е качил на покрива на белият дом, хвърля камъни и плюе хората

    20:58 18.10.2025

  • 25 Уеуееее

    1 0 Отговор
    Ей затова не даде ракети на Зеленски,...пази ги за протеста😂

    20:58 18.10.2025

  • 26 НИКО

    1 0 Отговор
    СОРОСКИТЕ САИТОВЕ ЗАПОЧНАХА ДА ОПЛЮВАТ ТРЪМП, ДО ВЧЕРА ГО ВЕЛИЧАЕХА

    20:59 18.10.2025

  • 27 Доналд Тръмп офишъл :

    1 0 Отговор
    И6aл съм ва

    20:59 18.10.2025

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    Единственото, което движи американския народ е мързел, само че мързелът не е безплатен, сега ще трябва да плащат за 80 години безделничество..., хубаво беше, ама свърши😁

    Коментиран от #30

    21:00 18.10.2025

  • 29 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    И ти не си особено умен. От ,,черно" разбираш Русия т.е. предпочиташ,но пък си прав в първото изречение, защото русуфилякъ търси доброто и злото в случая - чиста проба инфантилизъм.

    21:00 18.10.2025

  • 30 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Подобна глупост заслужа,, златен скункс "

    21:01 18.10.2025

  • 31 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Явно пак САЩ ще спасява Русия

    21:03 18.10.2025

  • 32 Бате Дончо

    0 0 Отговор
    Аванта не дава

    21:06 18.10.2025

  • 33 Добре де източник Фокус

    0 0 Отговор
    , ама и той не казва къде го видя това където се пише и по новините на радио и телевизия го нема. Що така?

    21:06 18.10.2025