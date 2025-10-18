Американците негодуват срещу Тръмп на невиждани от години мащабни протести в цялата страна ВИДЕО

Протест от хиляди американски граждани срещу политиката на администрацията на Доналд Тръмп се провежда днес из цялата страна, включително в един от най големите градове на САЩ - Ню Йорк, съобщава The Independent, цитиран от ФОКУС.
Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Майната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“. Много от тях носеха американски знамена.
На 18 октомври в цялата страна се провеждат масови протести под лозунга "Без крале“. Организаторите планират да проведат най-малко 2600 демонстрации в САЩ този ден, което го прави "най-големият мирен протест в съвременната американска история“.
"Администрацията на Тръмп изпраща маскирани агенти по улиците ни, тероризирайки общностите ни. Те преследват имигрантски семейства, арестуват и задържат хора без заповеди. Заплашват да се намесят в изборите и подкопават здравеопазването, околната среда и образованието. Президентът вярва, че има абсолютна власт, но в Америка няма крале и ние няма да се откажем в борбата срещу хаоса, корупцията и бруталността“, казват организаторите, посочващи причините за протестите.
Предишните протести "Без крале“ се проведоха на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. Най-малко 2100 протеста се проведоха в американски градове togawa, привличайки приблизително 5 милиона души.
1 Рижавото не се
Коментиран от #10
20:42 18.10.2025
2 Сатана Z
20:42 18.10.2025
3 Парадокс
Коментиран от #4
20:43 18.10.2025
4 Пуслер е болен
До коментар #3 от "Парадокс":В тюрмата на народите, руснаците отиват в затвора за вдигнат протестен празен бял лист.
20:44 18.10.2025
5 Историк
20:45 18.10.2025
6 Още новини от Украйна
20:46 18.10.2025
7 Пич
20:46 18.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъхъъъъъ.....
20:47 18.10.2025
10 МИ ДА АААААА
До коментар #1 от "Рижавото не се":НЕ Е ОПРАВЕН КАТО УРСУЛА ОПРАВИЛА ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО В ГЕРМАНИЯ ОПРАВИЛА ВАКСИНИТЕ СЕГА ОПРАВЯ ЦЯЛА ЕВРОПА
20:48 18.10.2025
11 Тръмп терориста
20:49 18.10.2025
12 Кривоверен алкаш
20:49 18.10.2025
13 Хахаха
20:50 18.10.2025
14 Видеото под статията е показателно
Коментиран от #21
20:50 18.10.2025
15 Леле майкоооо...
20:50 18.10.2025
16 Дух
20:51 18.10.2025
17 "Маййййната му на Тръмп“
20:52 18.10.2025
18 Дони Оранжадата
Коментиран от #22
20:53 18.10.2025
19 НИКО
20:54 18.10.2025
20 Фейк на часа
20:55 18.10.2025
21 МИКИ
До коментар #14 от "Видеото под статията е показателно":ЛИЧИ СИ СОРОСКАТА ПОДЛОГА ОТДАЛЕЧ
20:55 18.10.2025
22 кво искат тия ли ?
До коментар #18 от "Дони Оранжадата":Министъра на отбраната се изцепи мощно че всяка публикация за Тръмп и всичко свързано с политиката и военните трябвало да минава през удобрение от някакви олигофрени иначе съд и затвор...
20:56 18.10.2025
23 Бялджип
Коментиран от #29
20:57 18.10.2025
24 Тръмп терориста
20:58 18.10.2025
25 Уеуееее
20:58 18.10.2025
26 НИКО
20:59 18.10.2025
27 Доналд Тръмп офишъл :
20:59 18.10.2025
28 Гост
Коментиран от #30
21:00 18.10.2025
29 Костадин Костадинов
До коментар #23 от "Бялджип":И ти не си особено умен. От ,,черно" разбираш Русия т.е. предпочиташ,но пък си прав в първото изречение, защото русуфилякъ търси доброто и злото в случая - чиста проба инфантилизъм.
21:00 18.10.2025
30 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "Гост":Подобна глупост заслужа,, златен скункс "
21:01 18.10.2025
31 Костадин Костадинов
21:03 18.10.2025
32 Бате Дончо
21:06 18.10.2025
33 Добре де източник Фокус
21:06 18.10.2025