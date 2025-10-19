Вашингтон имал "достоверни данни", че Хамас готви атака срещу палестинското население в Газа

Съединените щати уведомиха държавите-гаранти на мирните споразумения в Газа за възможността за нарушаване на прекратяването на огъня от радикалното палестинско движение Хамас.

Това се посочва в изявление, публикувано от пресслужбата на Държавния департамент.

В него се посочва, че Съединените щати разполагат с „достоверни разузнавателни данни, показващи предстоящо нарушение на прекратяването на огъня от Хамас“. Според позицията на САЩ „планирана атака срещу палестинското население би представлявала пряко и сериозно нарушение на прекратяването на огъня и би подкопала постигнатия значителен напредък“.

„Държавите-гаранти изискват Хамас да спазва задълженията си по прекратяването на огъня“, отбеляза Държавният департамент на САЩ.

„Ако Хамас извърши тази атака, ще бъдат взети мерки за защита на народа на Газа и за запазване на целостта на прекратяването на огъня“, се казва в документа. Както отбеляза Държавният департамент, държавите-гаранти „са ангажирани с осигуряването на безопасността на цивилното население, поддържането на мира и насърчаването на мира и просперитета за хората в Газа и в целия регион“.