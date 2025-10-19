Новини
Вашингтон имал "достоверни данни", че Хамас готви атака срещу палестинското население в Газа

19 Октомври, 2025 06:33, обновена 19 Октомври, 2025 06:37 724 0

Ако тази провокация бъде извършена, ще бъдат взети мерки за защита на народа и пълното прекратяване на огъня“, казват от Държавния департамент

Вашингтон имал "достоверни данни", че Хамас готви атака срещу палестинското население в Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати уведомиха държавите-гаранти на мирните споразумения в Газа за възможността за нарушаване на прекратяването на огъня от радикалното палестинско движение Хамас.

Това се посочва в изявление, публикувано от пресслужбата на Държавния департамент.

В него се посочва, че Съединените щати разполагат с „достоверни разузнавателни данни, показващи предстоящо нарушение на прекратяването на огъня от Хамас“. Според позицията на САЩ „планирана атака срещу палестинското население би представлявала пряко и сериозно нарушение на прекратяването на огъня и би подкопала постигнатия значителен напредък“.

„Държавите-гаранти изискват Хамас да спазва задълженията си по прекратяването на огъня“, отбеляза Държавният департамент на САЩ.

„Ако Хамас извърши тази атака, ще бъдат взети мерки за защита на народа на Газа и за запазване на целостта на прекратяването на огъня“, се казва в документа. Както отбеляза Държавният департамент, държавите-гаранти „са ангажирани с осигуряването на безопасността на цивилното население, поддържането на мира и насърчаването на мира и просперитета за хората в Газа и в целия регион“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
