ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в РСМ

ВМРО-ДПМНЕ водят убедително в 54 общини на местните избори в Северна Македония, съобщиха от Държавната избирателна комисия, предаде БНР.
Коалиция ВЛЕН има преднина в 9, а Социалдемократическият съюз на Македония - в седем. Данните са при над 96% обработени бюлетини.
В Скопие кандидатът на управляващите Орце Георгиевски събира почти 40 на сто подкрепа и ще се изправи на балотаж след две седмици срещу кандидата на Левица Амар Мецинович, който има малко над 13 на сто.
Очаква се довечера избирателната комисия да обяви официални резултати от вота.
