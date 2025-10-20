Новини
Свят »
Северна Македония »
ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в РСМ

ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в РСМ

20 Октомври, 2025 04:20, обновена 20 Октомври, 2025 04:22 470 4

  • северна македония-
  • избори-
  • вмро-дпмне

Партията на Мицкоски води убедително в 54 общини

ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в РСМ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВМРО-ДПМНЕ водят убедително в 54 общини на местните избори в Северна Македония, съобщиха от Държавната избирателна комисия, предаде БНР.

Коалиция ВЛЕН има преднина в 9, а Социалдемократическият съюз на Македония - в седем. Данните са при над 96% обработени бюлетини.

В Скопие кандидатът на управляващите Орце Георгиевски събира почти 40 на сто подкрепа и ще се изправи на балотаж след две седмици срещу кандидата на Левица Амар Мецинович, който има малко над 13 на сто.

Очаква се довечера избирателната комисия да обяви официални резултати от вота.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите пък

    3 0 Отговор
    сме за албанците, щото са българи

    Коментиран от #3

    04:26 20.10.2025

  • 2 политолог

    2 0 Отговор
    Как няма да спечелят, като заглавието им включва цялата Българска азбука?!

    04:29 20.10.2025

  • 3 Ай стига бе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българите пък":

    Там всичкото е карашик.

    04:31 20.10.2025

  • 4 Али

    1 0 Отговор
    Сигитургъм науя тиа.

    04:48 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания