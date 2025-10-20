Тръмп: Ще проучим нарушаването на примирието в Газа, ръководството на Хамас може да няма нищо общо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще проучи и ще се справи "правилно" с нарушенията на прекратяването на огъня между Израел и радикалното палестинско движение Хамас.

„Ще проучим какво точно се случва. Искаме да се уверим, че всичко е изключително мирно с Хамас. Ръководството на Хамас може да не е замесено и това са дисидентски елементи в движението, но по един или друг начин ще се справим правилно с това“, каза американският лидер на борда на самолета си, докато се връщаше във Вашингтон от Флорида.

Тръмп добави, че по-нататъшни стъпки по този въпрос са „в процес на разглеждане“.

По-рано държавната телевизия Kan съобщи, че се очаква вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс и специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф да посетят Израел тази седмица.

На 19 октомври израелската армия обяви нарушение на прекратяването на огъня от палестинските радикали, съобщавайки за инцидент близо до град Рафах в южния анклав, където израелски войници са били обстрелвани. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Хамас за нарушаването на прекратяването на огъня и нареди на въоръжените сили да „предприемат действия“ срещу радикалите.

След това армията предприе серия от удари в целия анклав, атакувайки десетки цели. По-късно военните уточниха, че двама войници са били убити, а друг е бил тежко ранен при сутрешния инцидент в Рафах.

Представители на Хамас отрекоха всякаква връзка с инцидента в Рафах.