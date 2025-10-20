Две земетресения разлюляха Южна Албания през нощта

Две земетресения с магнитуд 3,9 и 4,4 бяха регистрирани тази нощ малко преди 01:00 ч. местно време (02:00 ч. българско време) в Южна Албания, съобщава албанската телевизия „Ора нюз“, позовавайки се на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), предава БТА.

Според EMSC първият трус с магнитуд 3,9 е настъпил в 00:58 ч. (01:58 ч. българско време), на 16 километра южно от град Чоровода. Второто земетресение с магнитуд 4,4 е последвало само минута по-късно на същото място.

Дълбочината на трусовете е била 2,5 километра, като най-силно те са усетени в градовете Берат и Елбасан.

Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети.