Военни игри над Балтийско море! Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет

Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет над неутрални води в Балтийско море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА .

"Стратегически бомбардировачи на Въздушнокосмическите сили на Русия извършиха планов полет над неутрални води в Балтийско море. Те бяха ескортирани от изтребители Су-35С и Су-27", посочи в изявление министерството.

Оттам допълниха, че в отделни етапи от над 5-часовия полет бомбардировачите са били ескортирани от изтребители на други държави.