Военни игри над Балтийско море! Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет

Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет над неутрални води в Балтийско море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА .
"Стратегически бомбардировачи на Въздушнокосмическите сили на Русия извършиха планов полет над неутрални води в Балтийско море. Те бяха ескортирани от изтребители Су-35С и Су-27", посочи в изявление министерството.
Оттам допълниха, че в отделни етапи от над 5-часовия полет бомбардировачите са били ескортирани от изтребители на други държави.
1 Сатана Z
Коментиран от #15
22:36 22.10.2025
2 Хохo Бохо
Коментиран от #5, #7, #12
22:37 22.10.2025
3 Гориил
22:37 22.10.2025
4 Още новини от Украйна
22:38 22.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Хохo Бохо":ще ще...
22:42 22.10.2025
6 Ооо чудо
22:48 22.10.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Хохo Бохо":дърт ХЮМ стана , и пак с ЩЕта,,,,,...аре малко се засрами бе
Коментиран от #17
22:49 22.10.2025
8 Гориил
22:52 22.10.2025
9 Дик диверсанта
Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм.
22:53 22.10.2025
10 Я пък тоя
22:53 22.10.2025
11 Мдаа!🤔
22:54 22.10.2025
12 Бункерния плъх
До коментар #2 от "Хохo Бохо":Е само Един .
Дърт Епилиран и напомпен
С Ботокс.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #13
23:00 22.10.2025
13 Гориил
До коментар #12 от "Бункерния плъх":Всяка омраза към Русия е безсмислена и ирационална. Русия неминуемо ще накаже, унижи и опозори.Но руснаците са милостиви и снизходителни към приятелите си.
23:06 22.10.2025
14 Величко
23:20 22.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мальовица
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Скрий се бе ,будала!
23:38 22.10.2025