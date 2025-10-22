Новини
Свят »
Русия »
Военни игри над Балтийско море! Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет

Военни игри над Балтийско море! Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет

22 Октомври, 2025 22:33 899 17

  • русия-
  • бомбардировачи-
  • балтийско море-
  • нато-
  • ту-23

В отделни етапи от над 5-часовия полет бомбардировачите са били ескортирани от изтребители на други държави

Военни игри над Балтийско море! Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет над неутрални води в Балтийско море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА .

"Стратегически бомбардировачи на Въздушнокосмическите сили на Русия извършиха планов полет над неутрални води в Балтийско море. Те бяха ескортирани от изтребители Су-35С и Су-27", посочи в изявление министерството.

Оттам допълниха, че в отделни етапи от над 5-часовия полет бомбардировачите са били ескортирани от изтребители на други държави.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 5 Отговор
    НАТОвските плъхове се изпокриха в каналите

    Коментиран от #15

    22:36 22.10.2025

  • 2 Хохo Бохо

    15 3 Отговор
    Путин ще лети с такъв до Берлин за да приеме капитулацията на зеления бункерен плъх

    Коментиран от #5, #7, #12

    22:37 22.10.2025

  • 3 Гориил

    13 2 Отговор
    След разширяването на НАТО на изток, руснаците гледат на Европа с дълбоко недоверие. Докато ситуацията не се промени и не бъдат приети всеобхватни, правно обвързващи правила за сигурност, всичко ще остане както е. Кървавият конфликт в Украйна също ще продължи, дори за много дълго време, ако е необходимо. Днес президентът на САЩ, който обикновено е доста прагматичен и фокусиран върху мирни решения, беше принуден да признае това. Планирано пътуване до Будапеща беше отменено в опит да се окаже натиск върху Русия. Ситуацията е по-сложна, отколкото хората в България я възприемат.

    22:37 22.10.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    14 0 Отговор
    А къде е внукът на Убиеца от Ястребино дебелият Ал Йорданов да свали руския бомбер?

    22:38 22.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хохo Бохо":

    ще ще...

    22:42 22.10.2025

  • 6 Ооо чудо

    9 0 Отговор
    Значи имало и неутрални води в Балтийско море....

    22:48 22.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хохo Бохо":

    дърт ХЮМ стана , и пак с ЩЕта,,,,,...аре малко се засрами бе

    Коментиран от #17

    22:49 22.10.2025

  • 8 Гориил

    11 0 Отговор
    Русия успешно използва нови, мощни авиобомби ФАБ-500Т (всяка с тегло над три тона) срещу украинските въоръжени сили. Никоя друга армия в света не притежава такива бомби. Тези съвременни бомби могат автономно да се движат на дълги разстояния. Те не консумират скъпо гориво и не излъчват инфрачервено лъчение. Те са напълно неоткриваеми. Руските пилоти могат да извършват ефективни удари от големи разстояния, без да се излагат на непосредствен риск.

    22:52 22.10.2025

  • 9 Дик диверсанта

    0 9 Отговор
    Няма такъв самолет ТУ23М3.
    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм.

    22:53 22.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    И това новина ли трябва да бъде!

    22:53 22.10.2025

  • 11 Мдаа!🤔

    7 1 Отговор
    Имат самолети и си летят! За България такава статия не може да излезе!

    22:54 22.10.2025

  • 12 Бункерния плъх

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хохo Бохо":

    Е само Един .

    Дърт Епилиран и напомпен
    С Ботокс.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #13

    23:00 22.10.2025

  • 13 Гориил

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бункерния плъх":

    Всяка омраза към Русия е безсмислена и ирационална. Русия неминуемо ще накаже, унижи и опозори.Но руснаците са милостиви и снизходителни към приятелите си.

    23:06 22.10.2025

  • 14 Величко

    3 0 Отговор
    Ей , а стига с тия полети , комшиите много цапат памперсите ...

    23:20 22.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мальовица

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Скрий се бе ,будала!

    23:38 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания