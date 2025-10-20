Делегация на „Хамас“ замина за Кайро за обсъждане на примирието с Израел

Делегация на „Хамас“, водена от де факто лидера Халил ал Хая, пристигна вчера в Кайро, за да обсъди изпълнението на споразумението за примирие с Израел с посредници и други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт „Тахя Маср“, позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение, предава БТА.
Новината идва след израелски въздушни удари „по терористични цели на „Хамас“ в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах“. Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението, но потвърждават ангажимента си към прекратяването на огъня.
При инцидента загинаха двама израелски военни, а според палестински източници израелските удари са причинили десетки жертви.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието остава в сила, като обвини „някои бунтовници“ от „Хамас“ за предполагаемите нарушения.
В същото време палестинското движение работи по връщането на телата на загиналите израелски заложници. Според емиратския вестник „Нешънъл“ специализирани екипи от Египет и Катар вече са в Газа и при разрешение от Израел ще съдействат на „Хамас“ за издирването и извеждането на тленните останки. Очаква се да се присъединят и турски специалисти.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заедно със специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, ще посетят Израел тази седмица, за да подкрепят прилагането на следващата фаза от споразумението за примирие, съобщава в. „Ал Ахрам“, позовавайки се на американски медии.
