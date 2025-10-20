Новини
Делегация на „Хамас“ замина за Кайро за обсъждане на примирието с Израел

20 Октомври, 2025 14:10 316 0

Международни посредници се включват в процеса на прилагане на споразумението и връщане на телата на загиналите

Делегация на „Хамас“ замина за Кайро за обсъждане на примирието с Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Делегация на „Хамас“, водена от де факто лидера Халил ал Хая, пристигна вчера в Кайро, за да обсъди изпълнението на споразумението за примирие с Израел с посредници и други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт „Тахя Маср“, позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение, предава БТА.

Новината идва след израелски въздушни удари „по терористични цели на „Хамас“ в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах“. Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението, но потвърждават ангажимента си към прекратяването на огъня.

При инцидента загинаха двама израелски военни, а според палестински източници израелските удари са причинили десетки жертви.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието остава в сила, като обвини „някои бунтовници“ от „Хамас“ за предполагаемите нарушения.

В същото време палестинското движение работи по връщането на телата на загиналите израелски заложници. Според емиратския вестник „Нешънъл“ специализирани екипи от Египет и Катар вече са в Газа и при разрешение от Израел ще съдействат на „Хамас“ за издирването и извеждането на тленните останки. Очаква се да се присъединят и турски специалисти.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заедно със специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, ще посетят Израел тази седмица, за да подкрепят прилагането на следващата фаза от споразумението за примирие, съобщава в. „Ал Ахрам“, позовавайки се на американски медии.


Египет
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
