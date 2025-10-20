Сблъсъци между граждани и жандармерия забавиха изслушване по делото срещу Екрем Имамоглу

Сблъсъци между граждани и жандармерия доведоха до забавяне на началото на изслушване по дело, свързано с университетската диплома на арестувания през март и по-късно отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи сайтът Хаберлер, предава БТА.

През март Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, посочвайки нередности при прехвърлянето му от университет в Северен Кипър. Малко след това турската прокуратура започна разследване срещу него за фалшифициране на документи, като поиска до осем години и девет месеца затвор и забрана за политическа дейност. Първото изслушване по делото се проведе през септември, но съдът отложи решението за 20 октомври.

Преди днешното заседание в затвора „Мармара“ в Силиври се стигна до напрежение между група граждани и жандармерията. Някои от гражданите преодоляха бариерите и се доближиха до предната част на съдебната зала, а опитът на жандармерията да ги върне предизвика сблъсъци. В резултат мерките за сигурност бяха засилени, входовете временно затворени, което отложи началото на изслушването.

Очаква се заседанието да започне, след като ситуацията се успокои, посочва Хаберлер.

Според турското законодателство университетската диплома е едно от изискванията за кандидатстване за президент. Основната опозиционна партия - Народнорепубликанската партия (НРП) - твърди, че анулирането на дипломата и делото са целенасочени опити да се блокира пътят на Имамоглу към президентската надпревара, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика масови протести, определяни като най-големите в Турция от 2013 г. насам. В същото време той бе избран за официален кандидат на НРП за президентските избори през 2028 г., но анулираната диплома му пречи да се кандидатира.