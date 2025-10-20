Новини
Свят »
Турция »
Сблъсъци между граждани и жандармерия забавиха изслушване по делото срещу Екрем Имамоглу

Сблъсъци между граждани и жандармерия забавиха изслушване по делото срещу Екрем Имамоглу

20 Октомври, 2025 14:27, обновена 20 Октомври, 2025 14:27 537 2

  • сблъсъци-
  • граждани-
  • дело-
  • екрем имамоглу

Спор за университетската диплома на бившия кмет на Истанбул блокира началото на съдебното заседание

Сблъсъци между граждани и жандармерия забавиха изслушване по делото срещу Екрем Имамоглу - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сблъсъци между граждани и жандармерия доведоха до забавяне на началото на изслушване по дело, свързано с университетската диплома на арестувания през март и по-късно отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи сайтът Хаберлер, предава БТА.

През март Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, посочвайки нередности при прехвърлянето му от университет в Северен Кипър. Малко след това турската прокуратура започна разследване срещу него за фалшифициране на документи, като поиска до осем години и девет месеца затвор и забрана за политическа дейност. Първото изслушване по делото се проведе през септември, но съдът отложи решението за 20 октомври.

Преди днешното заседание в затвора „Мармара“ в Силиври се стигна до напрежение между група граждани и жандармерията. Някои от гражданите преодоляха бариерите и се доближиха до предната част на съдебната зала, а опитът на жандармерията да ги върне предизвика сблъсъци. В резултат мерките за сигурност бяха засилени, входовете временно затворени, което отложи началото на изслушването.

Очаква се заседанието да започне, след като ситуацията се успокои, посочва Хаберлер.

Според турското законодателство университетската диплома е едно от изискванията за кандидатстване за президент. Основната опозиционна партия - Народнорепубликанската партия (НРП) - твърди, че анулирането на дипломата и делото са целенасочени опити да се блокира пътят на Имамоглу към президентската надпревара, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика масови протести, определяни като най-големите в Турция от 2013 г. насам. В същото време той бе избран за официален кандидат на НРП за президентските избори през 2028 г., но анулираната диплома му пречи да се кандидатира.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    1 0 Отговор
    Заради такива скалъпени обвинения и лов на вещици Турция още дълго време няма да влезне в ЕС

    Коментиран от #2

    15:54 20.10.2025

  • 2 ТурГениЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаков":

    Руснаков се загрижил че за такива неща Турция нямало да влезе в ЕС.
    Хей какво нещо доживяхме.

    16:04 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания