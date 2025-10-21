Новини
Шефът на руското външно разузнаване: НАТО се готви за война с Русия

21 Октомври, 2025 05:41, обновена 21 Октомври, 2025 05:51 522 13

  • русия-
  • нато-
  • война-
  • сергей наришкин

Поставена е задачата бързо да се осигурят всички необходими ресурси на определените за тази цел Съюзни сили за бързо реагиране, заяви Сергей Наришкин

Шефът на руското външно разузнаване: НАТО се готви за война с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО възнамерява бързо да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване, на заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и специалните служби на държавите-членки на ОНД, проведено в Самарканд.

„Разбира се, виждаме как европейските съюзници от НАТО се готвят за война с нашата страна. Поставена е задачата бързо да се осигурят всички необходими ресурси на определените за тази цел Съюзни сили за бързо реагиране на НАТО. Стартира процесът на значително увеличаване на производството на европейския военно-промишлен комплекс. Мобилизационните учения и пропагандната индоктринация за неизбежната агресия от Москва са станали редовна практика“, се казва в речта му, резюмирана от РИА Новости.

Наришкин подчерта, че сега са необходими сдържаност, способност за компромис и отговорност, за да се избегне нов глобален въоръжен конфликт. Тези качества обаче са запазени на Изток, докато Западът почти ги е загубил, смята ръководителят на разузнавателната служба.

В същото време, според него, европейските страни членки на НАТО нямат дългосрочни планове за поддържане на сигурността на континента. „Единственият инструмент, който Макрон и Мерц, отгледани от структурите на Александър Сорос, са готови да предложат на европейските нации, да не говорим за всички „Калас“, е русофобията и ускореното натрупване на европейски военен потенциал с оглед на мащабен въоръжен конфликт с Русия“, добави директорът на разузнавателната служба.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пришкин

    1 7 Отговор
    Готви се за отбрана от Русия !

    05:55 21.10.2025

  • 2 Готов за бой

    1 6 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакво Нато не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #5

    05:56 21.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    6 7 Отговор
    Унищожаването на нацисткия режим в Украйна, а след това и в Европейския съюз, е богоугодно дело

    Коментиран от #11

    05:56 21.10.2025

  • 4 нормално

    5 3 Отговор
    След като искате да я нападате, на какво да се готви НАТО. И Украйна нямаше да я нападате,сега една трета от територията й искате за себе си. Алчни ватенки. А всъщност докато завладявате на запад,от изток Китай ви завладява

    05:59 21.10.2025

  • 5 Само

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    да не се ус...еш, стискай !

    05:59 21.10.2025

  • 6 име

    3 4 Отговор
    Споко, просто цялото нато се изпразни откъм оръжие, са ще произведат малко, ама ще вдигнат яко пушилка, да не си личи колко се краде, че всичко потъва в имоти в САЩ за киевската хунта. Урсулата де да я знам кво прави краденото? Сигурно в гроба ще си го носи! Е онзи рустем умрелов поне си е накупил 10 имота, ама тая гинеколожката кво ги прави парите?!

    05:59 21.10.2025

  • 7 404

    3 4 Отговор
    Евро другарите са заблудени както винаги. Ние имаме силата да завладеем Източна, Южна. Северна и Западна Европа. Просто по-късно ще ви бъде скъпо да ви храним. По-добре е сами да умрете, без нашата помощ. В противен случай ще ни обвините за нов глад след сто години

    06:00 21.10.2025

  • 8 Za Родину

    1 2 Отговор
    РОДИНА МАТЬ ЗОВЕТ !

    06:02 21.10.2025

  • 9 Глас от бункера

    5 1 Отговор
    НАТО ще ни размаже за няколко дни и без да се готви... Трябва да се приготвят бели знамена. 😂

    06:03 21.10.2025

  • 10 Ще се мре

    0 3 Отговор
    Западняците яли, пили и се веселили. Теглили кредити и живели хай лайф и сега вече няма и трябва да се краде. Намерили от кой да краднат. Костенурка стригали ли са? 36 трилиона дълг само с масов мор и грабеж се избиват. Яд ме е за младите, че живеят в пълна заблуда.

    06:04 21.10.2025

  • 11 Пилешките ви мозъчета са

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    унищожени по рождение русофили.

    06:05 21.10.2025

  • 12 мдаааа

    1 2 Отговор
    Думи казани преди 50 години, които се сбъдват в наши дни

    "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...

    Фидел Кастро, 1992

    06:06 21.10.2025

  • 13 Вижте кво!

    1 0 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг !!!

    06:06 21.10.2025

