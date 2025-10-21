НАТО възнамерява бързо да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване, на заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и специалните служби на държавите-членки на ОНД, проведено в Самарканд.

„Разбира се, виждаме как европейските съюзници от НАТО се готвят за война с нашата страна. Поставена е задачата бързо да се осигурят всички необходими ресурси на определените за тази цел Съюзни сили за бързо реагиране на НАТО. Стартира процесът на значително увеличаване на производството на европейския военно-промишлен комплекс. Мобилизационните учения и пропагандната индоктринация за неизбежната агресия от Москва са станали редовна практика“, се казва в речта му, резюмирана от РИА Новости.

Наришкин подчерта, че сега са необходими сдържаност, способност за компромис и отговорност, за да се избегне нов глобален въоръжен конфликт. Тези качества обаче са запазени на Изток, докато Западът почти ги е загубил, смята ръководителят на разузнавателната служба.

В същото време, според него, европейските страни членки на НАТО нямат дългосрочни планове за поддържане на сигурността на континента. „Единственият инструмент, който Макрон и Мерц, отгледани от структурите на Александър Сорос, са готови да предложат на европейските нации, да не говорим за всички „Калас“, е русофобията и ускореното натрупване на европейски военен потенциал с оглед на мащабен въоръжен конфликт с Русия“, добави директорът на разузнавателната служба.