НАТО възнамерява бързо да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване, на заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и специалните служби на държавите-членки на ОНД, проведено в Самарканд.
„Разбира се, виждаме как европейските съюзници от НАТО се готвят за война с нашата страна. Поставена е задачата бързо да се осигурят всички необходими ресурси на определените за тази цел Съюзни сили за бързо реагиране на НАТО. Стартира процесът на значително увеличаване на производството на европейския военно-промишлен комплекс. Мобилизационните учения и пропагандната индоктринация за неизбежната агресия от Москва са станали редовна практика“, се казва в речта му, резюмирана от РИА Новости.
Наришкин подчерта, че сега са необходими сдържаност, способност за компромис и отговорност, за да се избегне нов глобален въоръжен конфликт. Тези качества обаче са запазени на Изток, докато Западът почти ги е загубил, смята ръководителят на разузнавателната служба.
В същото време, според него, европейските страни членки на НАТО нямат дългосрочни планове за поддържане на сигурността на континента. „Единственият инструмент, който Макрон и Мерц, отгледани от структурите на Александър Сорос, са готови да предложат на европейските нации, да не говорим за всички „Калас“, е русофобията и ускореното натрупване на европейски военен потенциал с оглед на мащабен въоръжен конфликт с Русия“, добави директорът на разузнавателната служба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пришкин
05:55 21.10.2025
2 Готов за бой
Коментиран от #5
05:56 21.10.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #11
05:56 21.10.2025
4 нормално
05:59 21.10.2025
5 Само
До коментар #2 от "Готов за бой":да не се ус...еш, стискай !
05:59 21.10.2025
6 име
05:59 21.10.2025
7 404
06:00 21.10.2025
8 Za Родину
06:02 21.10.2025
9 Глас от бункера
06:03 21.10.2025
10 Ще се мре
06:04 21.10.2025
11 Пилешките ви мозъчета са
До коментар #3 от "И Киев е Руски":унищожени по рождение русофили.
06:05 21.10.2025
12 мдаааа
"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...
Фидел Кастро, 1992
06:06 21.10.2025
13 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг !!!
06:06 21.10.2025