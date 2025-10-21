Полските служби задържаха осем души по подозрение в саботаж

Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви днес, че полските служби са арестували осем души в различни части на страната, по подозрения в подготовка на акт на саботаж, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разследването е в ход. Оперативните действия продължават“, написа Туск в социалната платформа Екс, като не предостави допълнителни подробности.

ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025