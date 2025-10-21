Новини
Полските служби задържаха осем души по подозрение в саботаж

21 Октомври, 2025 09:26 695 9

Премиерът Доналд Туск съобщи за разследване в ход, без да разкрива детайли

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви днес, че полските служби са арестували осем души в различни части на страната, по подозрения в подготовка на акт на саботаж, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разследването е в ход. Оперативните действия продължават“, написа Туск в социалната платформа Екс, като не предостави допълнителни подробности.


Полша
  • 1 честен ционист

    6 4 Отговор
    Ганчо трябва веднага да задържи тоя, който каза, че щял да отваря коридор за на Вова ненадеждното Ту, да вземе да му падне колесникът, какво ще прави после Ганя?

    Коментиран от #3, #8

    09:29 21.10.2025

  • 2 Радио Ереван

    7 2 Отговор
    Двама от тях са Петров и Баширов...и работят за украинското ГУР.

    09:30 21.10.2025

  • 3 бай Ставри

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Каквито сме каръци действително може да стане някой сакатлък, без наше участие.

    09:31 21.10.2025

  • 4 СПРАВЕДЛИВ

    2 4 Отговор
    По 10 години като онези в Англия

    09:31 21.10.2025

  • 5 браво на тях

    3 1 Отговор
    сега има нова професия саботажници . саботират с саботажни техники каквото има за саботиране . ако ги хванат след саботажа ги осъждат . а ако ги хванат преди саботажа издават до върха на пирамидата всички : таки , ружа , вълка , дебелия , песъко , полския търтей , а от саботираните места нищо не остава . гебревия имаше някакви схеми със складове . саботираха го . сега ги застрахова . зависи от саботьорите . радикалите са по опасни .

    09:34 21.10.2025

  • 6 Летописец

    1 1 Отговор
    Според проучванията в Полша , половината поляци смятат , че живеят по-зле при Туск . Само един от петима поляци е доволен от Туск .

    09:47 21.10.2025

  • 7 Престъпните

    1 1 Отговор
    правителства така се задържат на власт като арестуват по подозрение! Не че е нещо но "страх лозе пази".

    09:48 21.10.2025

  • 8 Сандо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ганя първо ще ви прибере в специализирани клиники,а после ще започне да си оправя държавата след поразиите,които ни нанесохте.

    09:53 21.10.2025

  • 9 хе хе

    0 0 Отговор
    И това след като преди няколко дни френските власти арестуваха петима чеченци във Франция със значително количество експлозиви.

    09:58 21.10.2025

Новини по държави:
