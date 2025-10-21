Полските служби задържаха осем души по подозрение в саботаж

Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви днес, че полските служби са арестували осем души в различни части на страната, по подозрения в подготовка на акт на саботаж, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.
„Разследването е в ход. Оперативните действия продължават“, написа Туск в социалната платформа Екс, като не предостави допълнителни подробности.
ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025
09:29 21.10.2025
09:30 21.10.2025
До коментар #1 от "честен ционист":Каквито сме каръци действително може да стане някой сакатлък, без наше участие.
09:31 21.10.2025
09:31 21.10.2025
09:34 21.10.2025
09:47 21.10.2025
09:48 21.10.2025
До коментар #1 от "честен ционист":Ганя първо ще ви прибере в специализирани клиники,а после ще започне да си оправя държавата след поразиите,които ни нанесохте.
09:53 21.10.2025
09:58 21.10.2025