Новини
Свят »
Израел »
ООН: Хуманитарната криза в Газа зависи от спазването на примирието

ООН: Хуманитарната криза в Газа зависи от спазването на примирието

21 Октомври, 2025 14:02 396 0

  • хуманитарна помощ-
  • газа-
  • примирие

Световната програма по прехраната на ООН призовава за отваряне на всички гранични пунктове към палестинския анклав

ООН: Хуманитарната криза в Газа зависи от спазването на примирието - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Спазването на примирието в Газа е от съществено значение за доставката на хуманитарна помощ и за спасяването на човешки животи, заяви представител на Световната програма по прехраната на ООН (СПП), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Абир Етефа, говорител на СПП, подчерта пред журналисти, че отварянето на всички гранични контролно-пропускателни пунктове към палестинския анклав е наложително. „Примирието е жизненоважно. Това е единственият начин да се спасят животи и да се осигури борба с глада в северната част на Газа“, заяви той след неделните боеве, които бяха най-сериозните от влизането в сила на мирното споразумение на 10 октомври.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ