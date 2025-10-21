ООН: Хуманитарната криза в Газа зависи от спазването на примирието

Спазването на примирието в Газа е от съществено значение за доставката на хуманитарна помощ и за спасяването на човешки животи, заяви представител на Световната програма по прехраната на ООН (СПП), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Абир Етефа, говорител на СПП, подчерта пред журналисти, че отварянето на всички гранични контролно-пропускателни пунктове към палестинския анклав е наложително. „Примирието е жизненоважно. Това е единственият начин да се спасят животи и да се осигури борба с глада в северната част на Газа“, заяви той след неделните боеве, които бяха най-сериозните от влизането в сила на мирното споразумение на 10 октомври.