Будапеща: Нищо ново под слънцето. Провоенният евроелит и медиите му опитват да провалят срещата между Путин и Тръмп

Мнозина искат да предотвратят нова среща между Путин и Тръмп и докато тя не се състои, ще продължат да циркулират множество течове и фалшиви новини. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, коментирайки информациите за отменяне на руско-американската среща на върха в Будапеща.
„В момента, в който беше обявена следващата среща на върха за мир, стана ясно, че мнозина ще направят всичко възможно, за да я предотвратят. Провоенният политически елит и неговите медии винаги правят това преди важни събития, които биха могли да бъдат решаващи по въпросите на войната и мира“, написа външният министър на страницата си във Facebook. „Това се случва преди всяко заседание на Европейския съвет. Това се случва преди да се вземат решения относно пакетите от санкции или европейската система за мир. Нищо ново под слънцето. Сега, докато не се проведе срещата на върха, ще има десетки течове на информация, фалшиви новини и твърдения, че срещата на върха няма да се състои“, отбеляза Сиярто.
На 21 октомври той посети Вашингтон. Министърът не разкри подробности за срещите си, но в навечерието на пътуването си ясно заяви, че ще обсъди подготовката за посещението на Тръмп в Будапеща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Явор
05:44 22.10.2025
5 Георги
05:45 22.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Героргиев
Коментиран от #8, #12
06:02 22.10.2025
8 Георги
До коментар #7 от "Героргиев":точно както няма безопасен маршрут за зелю из Украйна
06:07 22.10.2025
9 Това нещо
06:10 22.10.2025
10 Психиатър
06:15 22.10.2025
11 Абсурдистан
06:15 22.10.2025
12 Пинчер
До коментар #7 от "Героргиев":По тръбата за газ щял да пропълзи Путлер до Будапеща, но пък не било възможно да го изкарат лесно от бункера.
06:20 22.10.2025
13 Томахавките са заседнали по
До коментар #1 от "къде са томаховките бе? терористчета":кратуните на русофилите. Погледни се в огледалото и ще видиш няколко по кривата си чотура.
06:25 22.10.2025