Мнозина искат да предотвратят нова среща между Путин и Тръмп и докато тя не се състои, ще продължат да циркулират множество течове и фалшиви новини. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, коментирайки информациите за отменяне на руско-американската среща на върха в Будапеща.

„В момента, в който беше обявена следващата среща на върха за мир, стана ясно, че мнозина ще направят всичко възможно, за да я предотвратят. Провоенният политически елит и неговите медии винаги правят това преди важни събития, които биха могли да бъдат решаващи по въпросите на войната и мира“, написа външният министър на страницата си във Facebook. „Това се случва преди всяко заседание на Европейския съвет. Това се случва преди да се вземат решения относно пакетите от санкции или европейската система за мир. Нищо ново под слънцето. Сега, докато не се проведе срещата на върха, ще има десетки течове на информация, фалшиви новини и твърдения, че срещата на върха няма да се състои“, отбеляза Сиярто.

На 21 октомври той посети Вашингтон. Министърът не разкри подробности за срещите си, но в навечерието на пътуването си ясно заяви, че ще обсъди подготовката за посещението на Тръмп в Будапеща.