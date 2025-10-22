Новини
Свят »
Унгария »
Будапеща: Нищо ново под слънцето. Провоенният евроелит и медиите му опитват да провалят срещата между Путин и Тръмп

Будапеща: Нищо ново под слънцето. Провоенният евроелит и медиите му опитват да провалят срещата между Путин и Тръмп

22 Октомври, 2025 05:22, обновена 22 Октомври, 2025 05:28 831 13

  • петер сиярто-
  • унгария-
  • среща-
  • будапеща-
  • тръмп-
  • путин

Това се случва винаги преди да се вземат решения относно пакетите от санкции или европейската система за мир, отбеляза унгарският външен министър Петер Сияярто

Будапеща: Нищо ново под слънцето. Провоенният евроелит и медиите му опитват да провалят срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мнозина искат да предотвратят нова среща между Путин и Тръмп и докато тя не се състои, ще продължат да циркулират множество течове и фалшиви новини. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, коментирайки информациите за отменяне на руско-американската среща на върха в Будапеща.

„В момента, в който беше обявена следващата среща на върха за мир, стана ясно, че мнозина ще направят всичко възможно, за да я предотвратят. Провоенният политически елит и неговите медии винаги правят това преди важни събития, които биха могли да бъдат решаващи по въпросите на войната и мира“, написа външният министър на страницата си във Facebook. „Това се случва преди всяко заседание на Европейския съвет. Това се случва преди да се вземат решения относно пакетите от санкции или европейската система за мир. Нищо ново под слънцето. Сега, докато не се проведе срещата на върха, ще има десетки течове на информация, фалшиви новини и твърдения, че срещата на върха няма да се състои“, отбеляза Сиярто.

На 21 октомври той посети Вашингтон. Министърът не разкри подробности за срещите си, но в навечерието на пътуването си ясно заяви, че ще обсъди подготовката за посещението на Тръмп в Будапеща.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Явор

    3 4 Отговор
    Орбан е казал на Тръмп че не може да му осигури безопасност при посещението след взривяването на рафинерията от украинците.

    05:44 22.10.2025

  • 5 Георги

    0 0 Отговор
    0.1% от близо €2,000,000,000,000 е доста. Малко медии биха устояли.

    05:45 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Героргиев

    6 2 Отговор
    Няма безопасен маршрут за Пусьо до Унгария.

    Коментиран от #8, #12

    06:02 22.10.2025

  • 8 Георги

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Героргиев":

    точно както няма безопасен маршрут за зелю из Украйна

    06:07 22.10.2025

  • 9 Това нещо

    8 2 Отговор
    е ясен, кремълски вувузел.

    06:10 22.10.2025

  • 10 Психиатър

    5 0 Отговор
    Параноята и шизoфpeнията вече са заразни заболявания. От Кремъл тръгна този нов щам...

    06:15 22.10.2025

  • 11 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Видя се. Няма нужда евролидери да провалят срещата. Тя бе обречена от самото начало, както и тази в Аляска. Съжалявав, че Орбан не можа да се потупа в гърдите..С Путлер е 99% невъзможно да се сключи мир. Той е против съществуването на Украйна.

    06:15 22.10.2025

  • 12 Пинчер

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Героргиев":

    По тръбата за газ щял да пропълзи Путлер до Будапеща, но пък не било възможно да го изкарат лесно от бункера.

    06:20 22.10.2025

  • 13 Томахавките са заседнали по

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "къде са томаховките бе? терористчета":

    кратуните на русофилите. Погледни се в огледалото и ще видиш няколко по кривата си чотура.

    06:25 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания