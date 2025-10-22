Литва затвори граничните пунктове с Беларус и летището във Вилнюс заради навлезли балони с контрабандни цигари

Литва затвори контролно-пропускателните пунктове по границата си с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от съседната страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на литовския Национален център за управление на кризи.



Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари.



Справка на уебсайта на аерогарата показва, че редица полети са били отменени или забавени, а самолети, които е трябвало да кацнат във Вилнюс, са били пренасочени.



"Решението за граничните пунктове ще бъде преразгледано, след като летището бъде отворено отново", каза пред репортери ръководителят на кризисния център Вилмантас Виткаускас.

От Националния център за управление на кризи обясниха, че работата на аерогарата е нарушена заради "метеорологични балони, използвани за контрабанда на цигари от Беларус".



Досега са пренасочени осем пристигащи полета, включително към литовския град Каунас и столицата на съседна Полша - Варшава, съобщи операторът на летището на Вилнюс.



Това е поредният случай в последно време на затваряне на летище в Европа заради летящи обекти, най-вече дронове.



Инцидентът във Вилнюс е вторият по рода си този месец. Летището на литовската столица вече бе затворено на 5 октомври заради балони с хелий, натоварени с контрабандни цигари от съседната страна.