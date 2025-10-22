Новини
Град Измаил бе подложен на атака с дронове
  Тема: Украйна

Град Измаил бе подложен на атака с дронове

22 Октомври, 2025 10:01 882 30

  • украйна-
  • измаил-
  • русия-
  • дронове-
  • война

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна

Град Измаил бе подложен на атака с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През нощта украинският крайдунавски град Измаил в Одеска област бе подложен на атака с дронове, щети са нанесени на енергийната и пристанищната инфраструктура, съобщи оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук, предаде БТА.

Електрозахранването на града постепенно се възстановява. Оперативният щаб и всички съответни служби на Измаилски район работят за отстраняването на последиците от нападението, съобщава още Измаилската администрация.

По информация на щаба цялата критична инфраструктура работи. Пострадали няма. Възникналите пожари бързо са били потушени.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    6 5 Отговор
    я не слушиш владко,
    ще послушиш палко

    10:02 22.10.2025

  • 2 Здрасти

    21 0 Отговор
    Абе какво правят над 150 000 българи в Одеска област? На гости ли са?

    Коментиран от #5

    10:04 22.10.2025

  • 3 ЧУДЕСНО

    27 2 Отговор
    АКО ГИ БЕШЕ УДАРИЛ ИЗРАЕЛ КАМЪК ВЪРХУ КАМЪК НЯМАШЕ ДА ОСТАНЕ АМА РУСНАЦИТЕ ГИ ЩАДЯТ -НЯМА ЖЕРТВИ

    Коментиран от #23

    10:09 22.10.2025

  • 4 ВВП е като

    3 2 Отговор
    реклама БОШ------МНОГО ЕКО ГО ИГРАЕ

    10:11 22.10.2025

  • 5 отец Щирлиц

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Здрасти":

    Половината българи Зелю ги прати на фронта за пушечно месо и вече и те са наполовина.

    10:12 22.10.2025

  • 6 Фен

    19 1 Отговор
    А нас вълнува ли ни, когато на тези 150 000 българи им забраняват да говорят на български дори и помежду си, камоли да го учат? Или, някак си, не е политически коректно?

    10:13 22.10.2025

  • 7 А тези "българите"

    17 0 Отговор
    в Одеска област които уж наброяват над 150 000 души, имат ли българско гражданство ? Зеленски мобилизира ли ги?

    Коментиран от #11, #15

    10:13 22.10.2025

  • 8 Предполагам че са партизани

    5 0 Отговор
    Които се борят срещу хунтата на Зеленски

    10:17 22.10.2025

  • 9 Статистика на преброяването

    3 0 Отговор
    И чрез преброяването контрол.

    За това ли ги трепят - много били.

    10:17 22.10.2025

  • 10 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Да подписва капитулацията вече

    10:17 22.10.2025

  • 11 какви българи бре

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "А тези "българите"":

    Нали е било русия?

    10:18 22.10.2025

  • 12 болгарин..

    5 1 Отговор
    Бравос на кремля,батиса кейовете на крайдунавския град-барбар с крановете дека се опитват да извадят некакво потънало преди месец-бандерско корабче

    10:20 22.10.2025

  • 13 Българин

    2 6 Отговор
    После питайте, кой горил българи в Одеса. ФСБ московските фашисти.

    10:20 22.10.2025

  • 14 Унгария още в началото на войната

    11 0 Отговор
    Ясно заяви че е против да се мобилизират хора от унгарското малцинство. Нашето Външно министерство никога подобно нещо не е заявявало !

    Коментиран от #16, #18

    10:20 22.10.2025

  • 15 Троскат

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "А тези "българите"":

    Какво се опитваш да кажеш, пудел! Не гражданство те прави българин.

    Коментиран от #20

    10:21 22.10.2025

  • 16 Мадяр

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Унгария още в началото на войната":

    Унгария какво мисли за генерал Роберт Бровди - позивна Маджарина, който ръководи дроновите операции и унищожаването на НПзта и тръбопроводи?

    10:23 22.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фифо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Унгария още в началото на войната":

    Да припомним, че Унгария с удоволствие се присъедини към Хитлеристите с цел да завладее обширни територии от тогавашната УССР. Участва и в Сталинградската битка.


    Да припомним, че Унгария продава 64 оръдия на Османците, за да разрушат Константинопол.

    10:25 22.10.2025

  • 19 Механик

    1 1 Отговор
    Яяяя,разгеле! Отдавна не бяхте ни осведомявали колко българи има в Одеса.
    Благодаря!

    10:25 22.10.2025

  • 20 Точно гражданство

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Троскат":

    те прави българин ! Или го имаш или го нямаш. Да ти припомня ли как стотици роми евангелисти от Сливен и Пазарджик се писаха евреи на последното преброяване в България за една екскурзия до Израел? А?

    10:26 22.10.2025

  • 21 Съвет

    2 1 Отговор
    На който не му е ясно какво означава "руски мир"... да погледне снимката.

    10:27 22.10.2025

  • 22 Симеон Иванов

    3 0 Отговор
    т.нар. "българи" са РУСКОГОВОРЯЩИ, и като такива са ПОДЛОЖЕНИ НА РЕПРЕСИИ и НАСИЛСТВЕНО МОБИЛИЗИРАНИ.
    КЪДЕ е Българската държава!?
    ЗАЩО не ги защитава, а иска нещо от Македония, напр.

    10:27 22.10.2025

  • 23 чудесно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЧУДЕСНО":

    сядай на бутьiлку

    10:28 22.10.2025

  • 24 И щом са

    2 0 Отговор
    трети по численост според последното официално преброяване в Украйна, Кои са на първо и второ място?

    10:33 22.10.2025

  • 25 Отидоха

    2 0 Отговор
    оръжия за някой милиард платени от глупава Европа.

    10:33 22.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ами

    3 0 Отговор
    българския език е забранен, а българите трябва да станат украинци или да загинат на фронта така че в украина има само украинци! ...ще раздразните вселенски и ще изтърве някоя томахавка в наша посока - като приятелски огън

    10:35 22.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    0 0 Отговор
    В Одеска област Геран 2и3 са нанесли удари по подстанции и по пристанищата, горят огромни пожари ,на места с детонации.
    Атакувани са с Кинжал, Х101, крилати ракети двата най-големи ТЕЦ-а 5и6 в Киев и ТЕЦ в Кременчугска, в Каневска, Среднеднепровската ВЕЦ и Днепрогес, както и голям брой възлови подстанции. Извадени са от строя 3.2 Гигавата генериращи мощности, 80% от Украйна е без ток. Русия продължава да премахва наследството от СССР в Украйна.

    10:36 22.10.2025

  • 30 Христо Грозев

    1 0 Отговор
    Почити всички бесарабски българи са и с руско гражданство но аз ще ги предам и тях ....

    10:40 22.10.2025

