Град Измаил бе подложен на атака с дронове

През нощта украинският крайдунавски град Измаил в Одеска област бе подложен на атака с дронове, щети са нанесени на енергийната и пристанищната инфраструктура, съобщи оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук, предаде БТА.
Електрозахранването на града постепенно се възстановява. Оперативният щаб и всички съответни служби на Измаилски район работят за отстраняването на последиците от нападението, съобщава още Измаилската администрация.
По информация на щаба цялата критична инфраструктура работи. Пострадали няма. Възникналите пожари бързо са били потушени.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
1 1488
ще послушиш палко
10:02 22.10.2025
2 Здрасти
Коментиран от #5
10:04 22.10.2025
3 ЧУДЕСНО
Коментиран от #23
10:09 22.10.2025
4 ВВП е като
10:11 22.10.2025
5 отец Щирлиц
До коментар #2 от "Здрасти":Половината българи Зелю ги прати на фронта за пушечно месо и вече и те са наполовина.
10:12 22.10.2025
6 Фен
10:13 22.10.2025
7 А тези "българите"
Коментиран от #11, #15
10:13 22.10.2025
8 Предполагам че са партизани
10:17 22.10.2025
9 Статистика на преброяването
За това ли ги трепят - много били.
10:17 22.10.2025
10 Баце ЕООД
10:17 22.10.2025
11 какви българи бре
До коментар #7 от "А тези "българите"":Нали е било русия?
10:18 22.10.2025
12 болгарин..
10:20 22.10.2025
13 Българин
10:20 22.10.2025
14 Унгария още в началото на войната
Коментиран от #16, #18
10:20 22.10.2025
15 Троскат
До коментар #7 от "А тези "българите"":Какво се опитваш да кажеш, пудел! Не гражданство те прави българин.
Коментиран от #20
10:21 22.10.2025
16 Мадяр
До коментар #14 от "Унгария още в началото на войната":Унгария какво мисли за генерал Роберт Бровди - позивна Маджарина, който ръководи дроновите операции и унищожаването на НПзта и тръбопроводи?
10:23 22.10.2025
18 Фифо
До коментар #14 от "Унгария още в началото на войната":Да припомним, че Унгария с удоволствие се присъедини към Хитлеристите с цел да завладее обширни територии от тогавашната УССР. Участва и в Сталинградската битка.
Да припомним, че Унгария продава 64 оръдия на Османците, за да разрушат Константинопол.
10:25 22.10.2025
19 Механик
Благодаря!
10:25 22.10.2025
20 Точно гражданство
До коментар #15 от "Троскат":те прави българин ! Или го имаш или го нямаш. Да ти припомня ли как стотици роми евангелисти от Сливен и Пазарджик се писаха евреи на последното преброяване в България за една екскурзия до Израел? А?
10:26 22.10.2025
21 Съвет
10:27 22.10.2025
22 Симеон Иванов
КЪДЕ е Българската държава!?
ЗАЩО не ги защитава, а иска нещо от Македония, напр.
10:27 22.10.2025
23 чудесно
До коментар #3 от "ЧУДЕСНО":сядай на бутьiлку
10:28 22.10.2025
24 И щом са
10:33 22.10.2025
25 Отидоха
10:33 22.10.2025
27 ами
10:35 22.10.2025
29 Мишел
Атакувани са с Кинжал, Х101, крилати ракети двата най-големи ТЕЦ-а 5и6 в Киев и ТЕЦ в Кременчугска, в Каневска, Среднеднепровската ВЕЦ и Днепрогес, както и голям брой възлови подстанции. Извадени са от строя 3.2 Гигавата генериращи мощности, 80% от Украйна е без ток. Русия продължава да премахва наследството от СССР в Украйна.
10:36 22.10.2025
30 Христо Грозев
10:40 22.10.2025