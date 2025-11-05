Новини
Свят »
Белгия »
Дроновете над летището в Брюксел не са дело на любители

Дроновете над летището в Брюксел не са дело на любители

5 Ноември, 2025 21:55 817 15

  • дронове-
  • брюксел-
  • белгия-
  • тео франкен

В ранните часове на днешния ден на летището в Брюксел бяха отменени най-малко 54 полета

Дроновете над летището в Брюксел не са дело на любители - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че случаят с дроновете, предизвикали отмяната на десетки полети на летището в Брюксел, не е дело на любители, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ясно е, че тук става дума за нещо по-голямо", каза Франкен пред комисията по отбрана на Камарата на представителите на белгийския парламент, цитиран от агенция Белга. "Трябва да реагираме бързо", добави той.

В ранните часове на днешния ден на летището в Брюксел бяха отменени най-малко 54 полета, след като снощи то спря работа заради забелязани дронове.

Безпилотни летящи обекти бяха забелязани и над военна база във Валония и над друга, използвана от НАТО, в Клейне Брогел във Фландрия.

Франкен спомена за "хибридна заплаха", която е "реална и сериозна", като отбеляза, че инцидентът прилича на други подобни, станали наскоро в цяла Европа.

"Инцидентите с дронове са координирани във времето и пространството, те умишлено целят да нарушат въздушния трафик", каза той и добави: "Не са използвани класически радиочестоти, а мобилни мрежи от четвърто и пето поколение".

"Това са (полу)професионални дронове, които летят във формация – нещо, което не всеки може да постигне. Различни индикации сочат към структурирана операция", посочи Франкен.

За да се противодейства на тази заплаха, трябва да започне да функционира център за въздушно наблюдение, заяви още Франкен. Той също така каза, че иска да предложи бързото закупуване на системи за откриване и защита срещу дронове.

Шест дрона са били забелязани над военното летище Клейне Брогел, съобщи Белга, цитирайки кмета на града Стевен Матеи.

По непотвърдена информация, базата е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.

През уикенда дронове бяха забелязани на няколко пъти над базата Клейне Брогел.

Снощи прелитане на безпилотни летателни средства принуди летището в белгийската столица да преустанови работата си два пъти, съобщи Белга.

Вчерашните случаи доведоха до отмяната на 41 полета. Между 400 и 500 души трябваше да прекарат нощта на летището, съобщи обществената телевизия Ер Те Бе Еф.

Очаква се белгийското правителство да се събере на извънредно заседание във връзка с многократните прелитания на дронове.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 забелязаните дронове

    16 4 Отговор
    Освен да ги забелязват друго правят ли? Тва НАТО що за пародия е?

    21:58 05.11.2025

  • 2 Очите на страха за големи!

    18 4 Отговор
    Оглеждайте се Путин е навсякъде... на летищата, в щаб квартирата на нато, в гардероба, под леглото!)))

    22:03 05.11.2025

  • 3 Лорер

    10 2 Отговор
    Путин е виновен
    Няма друг

    22:05 05.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 3 Отговор
    Те и пАляците рИваха от едни руски дронове,
    дето после се оказаха лепени с тиксо от любители в укроклуб,
    а руският дрон дето ударил къща....
    се оказа ракета от нидерландски Ф-16🤔

    22:05 05.11.2025

  • 5 плевен

    11 3 Отговор
    Аууу! Страх!
    Правителството ще се събере на заседание, след което ще им раздадат сакове за ловене на пеперудки.

    22:06 05.11.2025

  • 6 Един

    8 4 Отговор
    Навремето един викаше че имало нещо гнило - тоя фашага вика, че тука имало нещо голямо...
    ТАКА Е! ОГРОМНАТА ВИ ГЛУПОСТ!! Е тва има!

    Коментиран от #15

    22:07 05.11.2025

  • 7 дони

    16 3 Отговор
    Евтини краварски провокации

    22:08 05.11.2025

  • 8 нннн

    11 3 Отговор
    Урсулите и НАТО сами си ги пускат дроновете, за да имат причини да харчат безконтролно пари ,,за отбрана".

    22:11 05.11.2025

  • 9 Уииий

    7 2 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ, опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери- украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    22:13 05.11.2025

  • 10 Хи хи

    7 3 Отговор
    Един от дроновете го е бил яхнал самият Путин , а на друг е бил Медведев !

    22:15 05.11.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Путин си играе ?🦧🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣👍

    22:18 05.11.2025

  • 12 чичково червенотиквенече

    2 2 Отговор
    Та колко стотин милиарда евро празноглавците настояваха да бъдат откраднати от Русия?
    Технически това зависи от Белгия, там е центъра на системата.
    Да си опичат акъла, хубаво да го опичат.

    22:26 05.11.2025

  • 13 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Комарите също летят във формации, хибридна психо атака.

    22:31 05.11.2025

  • 14 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:38 05.11.2025

  • 15 баба

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Този с "нещо гнило", не беше ли от Дания?

    22:40 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания