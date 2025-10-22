Германците все по-негативни към САЩ след началото на втория мандат на Тръмп

Мнозинството германски граждани съобщават за значително влошаване на мнението си за САЩ след началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп през януари, сочи проучване на германското списание „Интернационале политик“, цитирано от ДПА, предава БТА.

Изследването, проведено от института „Форза“, показва, че почти две трети от анкетираните (65%) са заявили, че отношението им към САЩ се е влошило. Само 8% от участниците посочват, че мнението им е станало по-положително, докато 25% твърдят, че няма промяна.

Проучването показва и значителни различия по пол. Сред жените 74% имат негативно мнение за САЩ, а при мъжете делът е 56%. Най-младите (18–29 години) и най-възрастните (над 60 години) също споделят сходни нагласи - съответно 70% и 71% имат негативно отношение към страната.

Изключение правят привържениците на „Алтернатива за Германия“, където 22% декларират по-лошо мнение за САЩ, 47% остават без промяна, а 27% отчитат по-положителна нагласа.

Сред избирателите на управляващите партии - консервативния блок на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз, както и Германската социалдемократическа партия – делът на негативните оценки е значително по-висок: съответно 76% и 80%. Най-критични към САЩ са привържениците на „Зелените“ и „Левите“, където 91% изразяват негативни виждания.