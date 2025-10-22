Кремъл към Тръмп: Путин също не желае „пропиляна среща“

Датите за срещата на върха между президента на Русия Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп все още не са определени, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Песков уточни, че нито Путин, нито Тръмп искат да губят времето си. „Датите все още не са определени, тъй като преди това е необходима внимателна подготовка - това отнема време“, посочи той.

На въпрос за коментара на Тръмп, че не иска „пропиляна среща“, Песков отговори: „Никой не иска да си губи времето - нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“. Говорителят на Кремъл добави, че около срещата се появиха множество слухове и дезинформация, повечето от които са неверни.

Освен това Песков обяви, че руският президент няма да присъства лично на конференцията на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка, планирана за ноември. „Путин няма да участва лично, но Русия ще бъде представена на високо ниво. Ще ви информираме своевременно кой ще бъде представителят“, увери той.

По-рано Белият дом отложи срещата между Тръмп и Путин, тъй като Москва отхвърли призивите за незабавно прекратяване на огъня. Високопоставен американски служител уточни, че към момента няма планове за скорошна среща. Президентът на САЩ коментира, че не желае „пропиляна среща“ с руския си колега, след като първоначално планираната среща в Будапеща се провали.