Кремъл към Тръмп: Путин също не желае „пропиляна среща“

22 Октомври, 2025 13:25 707 7

Кремъл подчертава, че подготовката изисква време, а Тръмп не желае „пропиляна среща“

Снимкa: БГНЕС
Датите за срещата на върха между президента на Русия Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп все още не са определени, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Песков уточни, че нито Путин, нито Тръмп искат да губят времето си. „Датите все още не са определени, тъй като преди това е необходима внимателна подготовка - това отнема време“, посочи той.

На въпрос за коментара на Тръмп, че не иска „пропиляна среща“, Песков отговори: „Никой не иска да си губи времето - нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“. Говорителят на Кремъл добави, че около срещата се появиха множество слухове и дезинформация, повечето от които са неверни.

Освен това Песков обяви, че руският президент няма да присъства лично на конференцията на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка, планирана за ноември. „Путин няма да участва лично, но Русия ще бъде представена на високо ниво. Ще ви информираме своевременно кой ще бъде представителят“, увери той.

По-рано Белият дом отложи срещата между Тръмп и Путин, тъй като Москва отхвърли призивите за незабавно прекратяване на огъня. Високопоставен американски служител уточни, че към момента няма планове за скорошна среща. Президентът на САЩ коментира, че не желае „пропиляна среща“ с руския си колега, след като първоначално планираната среща в Будапеща се провали.


Русия
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 8 Отговор
    много противно джудже....още с ,,она утанула,, си правете изводи кво ЧУдовище управлява РФ

    13:27 22.10.2025

  • 2 ООрана държава

    3 9 Отговор
    Срещайте се и приключвайте тоя цирк и тая война че трябва да започваме да възстановяваме орхайна, ще трябват само едни бързи 900 милярда евро.... абе я по добре да я приключвате орхайна че нещо много скъпо ще ни излезе възстановяването

    13:32 22.10.2025

  • 3 ми така де

    10 6 Отговор
    що да участва... ще вземе накой Бук да го свали като тоя в Азербайджан или на Пригожин или оня ден Су-то... нещо руските ракети имат афинитет към руски и пътнически самолети само.

    13:36 22.10.2025

  • 4 Мдаааа

    10 6 Отговор
    Липсата на жена до себе си не прощава да дъртаците. Ма коя ли ще го вземе тоя гном?!

    13:37 22.10.2025

  • 5 Нищо ново!

    7 1 Отговор
    Рашистите и в частност Путлер спрягат глагола "мотая " и за това им действие се знае отдавна...
    През това време се надяват да окупират още територия.
    Типични подлеци и ypoди.

    14:08 22.10.2025

  • 6 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Според мен има въпрос на който трябва предварително да се отговори- чуват ли се разумни аргументи които да бъдат приети!?Тръмп все пак се опитва да се договори по някакъв начин но от НАТО и ЕС категорически отказват словесни аргументи дипломация до такава степен че отказват каквито е да контакти с Путин а полският външен м-р даже заплаши че самолетът на Путин ще бъде свален в Полша ако се опита да мине оттам за среща с Тръмп!?Е какво да прави Путин при такива условия ...усъвършенстване на оръжията колкото се може повече нови оръжия и прилагане на ефективни доказани бойни тактики !?...вече има съобщения за серийно производство на руските управляеми бомби които летя до 150-200 км.!? Ами това значи обикновените авиационни бомби чрез УМПК стават оръжие опасно колкото ракетите и дроновете!?А става дума за бомби -250 500 1000 1500 и 3000 кг .-сериозни аргументи!?

    14:14 22.10.2025

  • 7 Мдаа

    0 1 Отговор
    Разбраха, че няма да има томахавки, и пак навириха носовете ! Но май...... късно е вече либе за китка !

    14:15 22.10.2025

