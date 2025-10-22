Новини
Новият премиер на Япония ухажва Тръмп с обещания за американски пикапи и соя

22 Октомври, 2025 14:27 540 6

Санае Такаичи използва търговски стимули и газови сделки като първия си дипломатически ход към САЩ

Новият премиер на Япония ухажва Тръмп с обещания за американски пикапи и соя - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новият премиер на Япония Санае Такаичи започва работа днес, а нейното правителство подготвя пакет от покупки, включващ американски пикапи, соя и втечнен природен газ, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Пакетът ще бъде представен на президента Доналд Тръмп по време на предстоящите преговори за търговия и сигурност следващата седмица. Въпреки това, Такаичи няма да се ангажира с нови цели за разходи за отбрана по време на срещата, която се провежда на фона на натиска от Вашингтон към Япония и други съюзници за по-големи военни инвестиции.

Двамата лидери ще се срещнат в Токио в началото на следващата седмица, по време на първото посещение на Тръмп в Япония след преизбирането му. Срещата следва споразумение с предишния премиер Шигеру Ишиба, което предвижда Япония да инвестира до 550 милиарда долара в САЩ в замяна на по-ниски автомобилни мита.

„Съюзът със Съединените щати е крайъгълният камък на външната политика и сигурността на Япония“, подчерта Такаичи на първата си пресконференция. Успешна среща с Тръмп би укрепила младата ѝ администрация, която управлява с парламентарно малцинство, като също така ще ѝ осигури подкрепата на Вашингтон за регионални политики за сигурност.

Планираните стъпки включват закупуване на американски пикапи F-150 - предложение на Тръмп, и увеличаване на вноса на соя от САЩ, засегнат от ограниченията на Пекин. Въпреки че големите пикапи са неподходящи за обичайните японски пътища, те могат да се използват като снегорини.

Япония също така планира да увеличи доставките на втечнен природен газ от САЩ и да представи списък с кандидат-инвестиционни проекти по сделката за 550 милиарда долара, които двете страни ще прегледат.

В областта на отбраната Такаичи заяви, че ще засили връзките със САЩ и ще сигнализира за готовността на страната да ускори изграждането на отбранителните си способности отвъд целта от 2% от БВП, определена за 2027 г. Новият премиер възнамерява да преразгледа стратегическите документи от 2022 г., които са в основата на най-голямото военно разширение на Япония след Втората световна война.

Президентът Тръмп пристига в Япония идния понеделник и ще отпътува ден по-късно. По време на визитата той ще се срещне с император Нарухито и ще посети Малайзия и Южна Корея за срещи на върха на АСЕАН и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Съмнявам се, че го ухажва само със соя. Всички знаят слабото място на Тръмп. Неговия приятел покойник редовно обслужваше това слабо място.

    14:34 22.10.2025

  • 2 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    Япония няма да стигне далеч с жена премиер. В политиката жените носят само катастрофа напоследк.

    Коментиран от #4

    14:37 22.10.2025

  • 3 Последния Софианец

    2 1 Отговор
    Първото нещо, което японския премиер направи е да заеме кучешка поза. След това каквото дойде.

    14:38 22.10.2025

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Според Бу Ши До жената трябва да е покорна на мъжа и да възпитава децата Има права ако е от саморайско потекло Иначе няма думата

    Коментиран от #6

    14:40 22.10.2025

  • 5 Госあ

    1 0 Отговор
    американците ше купуват японски пикапи, а японците - американски 😂 да се въртат парите. Тъпи капиталисти. Ама пак краварите са на далавера, щото Тойотите са много по-добри от техните изпърдели фордове. Японците две тръби имат от Русия, ама ше купуват втечнен газ ! И после за въглеродните емисии ше разтегат лакърдии Г7….

    15:10 22.10.2025

  • 6 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Самурая с пари не се е занимавал изобщо ! Това било задължение на жената. Между другото, дядо ми, лека му пръст беше същия. Изобщо не се занимаваше с пари, баба ми беше счетоводителя. На днешното простолюдие, дай му пари да брои и бакалски сметки и пинизи да прави !

    15:14 22.10.2025

Новини по държави:
