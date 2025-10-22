Новият премиер на Япония ухажва Тръмп с обещания за американски пикапи и соя

Новият премиер на Япония Санае Такаичи започва работа днес, а нейното правителство подготвя пакет от покупки, включващ американски пикапи, соя и втечнен природен газ, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Пакетът ще бъде представен на президента Доналд Тръмп по време на предстоящите преговори за търговия и сигурност следващата седмица. Въпреки това, Такаичи няма да се ангажира с нови цели за разходи за отбрана по време на срещата, която се провежда на фона на натиска от Вашингтон към Япония и други съюзници за по-големи военни инвестиции.

Двамата лидери ще се срещнат в Токио в началото на следващата седмица, по време на първото посещение на Тръмп в Япония след преизбирането му. Срещата следва споразумение с предишния премиер Шигеру Ишиба, което предвижда Япония да инвестира до 550 милиарда долара в САЩ в замяна на по-ниски автомобилни мита.

„Съюзът със Съединените щати е крайъгълният камък на външната политика и сигурността на Япония“, подчерта Такаичи на първата си пресконференция. Успешна среща с Тръмп би укрепила младата ѝ администрация, която управлява с парламентарно малцинство, като също така ще ѝ осигури подкрепата на Вашингтон за регионални политики за сигурност.

Планираните стъпки включват закупуване на американски пикапи F-150 - предложение на Тръмп, и увеличаване на вноса на соя от САЩ, засегнат от ограниченията на Пекин. Въпреки че големите пикапи са неподходящи за обичайните японски пътища, те могат да се използват като снегорини.

Япония също така планира да увеличи доставките на втечнен природен газ от САЩ и да представи списък с кандидат-инвестиционни проекти по сделката за 550 милиарда долара, които двете страни ще прегледат.

В областта на отбраната Такаичи заяви, че ще засили връзките със САЩ и ще сигнализира за готовността на страната да ускори изграждането на отбранителните си способности отвъд целта от 2% от БВП, определена за 2027 г. Новият премиер възнамерява да преразгледа стратегическите документи от 2022 г., които са в основата на най-голямото военно разширение на Япония след Втората световна война.

Президентът Тръмп пристига в Япония идния понеделник и ще отпътува ден по-късно. По време на визитата той ще се срещне с император Нарухито и ще посети Малайзия и Южна Корея за срещи на върха на АСЕАН и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).