Бразилският президент Лула да Силва ще се срещне с Тръмп в Малайзия

22 Октомври, 2025 16:26, обновена 22 Октомври, 2025 16:42

Президентите на Бразилия и САЩ ще обсъдят икономически и търговски въпроси по време на първата си среща на живо

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва и американският президент Доналд Тръмп ще се срещнат в неделя в Малайзия, съобщава вестник Глобо, цитиран от Ройтерс. Информацията е получена от дипломатически източници, предава БТА.

Точният час на срещата все още не е уточнен. По-рано този месец двамата лидери обсъдиха икономическите и търговските отношения между двете страни по телефона и се споразумяха да проведат среща на живо.


Бразилия
