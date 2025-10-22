Бразилският президент Лула да Силва ще се срещне с Тръмп в Малайзия

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва и американският президент Доналд Тръмп ще се срещнат в неделя в Малайзия, съобщава вестник Глобо, цитиран от Ройтерс. Информацията е получена от дипломатически източници, предава БТА.

Точният час на срещата все още не е уточнен. По-рано този месец двамата лидери обсъдиха икономическите и търговските отношения между двете страни по телефона и се споразумяха да проведат среща на живо.