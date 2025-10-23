Рязко нагоре! Цените на петрола скочиха с над 4% след новите американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

Цените на петрола се повишиха рязко в четвъртък, след като Съединените щати наложиха нов пакет санкции срещу руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл" заради продължаващата война в Украйна.

Към 8:41 GMT сортът Brent поскъпна с 2,71 долара (4,3%) до 65,30 долара за барел, а американският WTI - с 2,56 долара (4,4%) до 61,06 долара. Повишението продължи ръста от предишната сесия и бе подхранено както от санкциите, така и от изненадващ спад в запасите на суров петрол в САЩ.

Според анализатора на Saxo Bank Оле Хансен, санкциите ще принудят рафинериите в Китай и Индия да търсят алтернативни доставчици, ако искат да избегнат ограниченията на западната банкова система. "Това ще промени търговските потоци и може да доведе до по-трайно покачване на цените", коментира той.

Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни мерки, ако Москва не се съгласи незабавно на прекратяване на огъня в Украйна. Преди седмица Великобритания също включи "Роснефт" и "Лукойл" в своя санкционен списък, а страните от ЕС одобриха 19-ия пакет от ограничения, включващ и забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG).

Въздействието върху пазара ще зависи от реакцията на Индия - основният купувач на руски петрол след 2022 г. Според източници на Reuters, индийските рафинерии вече планират да намалят или спрат напълно покупките на руски суров петрол, като най-голямата - Reliance Industries - обмисля пълно прекратяване на вноса.

"Реакцията на Индия и способността на Русия да намери нови купувачи ще бъдат решаващи за посоката на пазара", заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.

Въпреки това някои експерти остават скептични. "Почти всички санкции срещу Русия през последните три и половина години не успяха съществено да намалят нито добивите, нито приходите от петрол", посочи Клаудио Галимберти от Rystad Energy.

През последния месец цените на петрола бяха под натиск заради увеличеното производство на страните от ОПЕК+, което създаде опасения от свръхпредлагане. Но данни на Американската енергийна администрация (EIA) показаха, че запасите от суров петрол, бензин и дестилати са намалели, което допълнително подкрепи сегашния ръст.

Анализаторите очакват пазарът да остане волатилен, тъй като комбинацията от геополитически рискове и икономически фактори продължава да диктува краткосрочните движения в цените на суровината.