Рязко нагоре! Цените на петрола скочиха с над 4% след новите американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

Цените на петрола се повишиха рязко в четвъртък, след като Съединените щати наложиха нов пакет санкции срещу руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл" заради продължаващата война в Украйна.
Към 8:41 GMT сортът Brent поскъпна с 2,71 долара (4,3%) до 65,30 долара за барел, а американският WTI - с 2,56 долара (4,4%) до 61,06 долара. Повишението продължи ръста от предишната сесия и бе подхранено както от санкциите, така и от изненадващ спад в запасите на суров петрол в САЩ.
Според анализатора на Saxo Bank Оле Хансен, санкциите ще принудят рафинериите в Китай и Индия да търсят алтернативни доставчици, ако искат да избегнат ограниченията на западната банкова система. "Това ще промени търговските потоци и може да доведе до по-трайно покачване на цените", коментира той.
Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни мерки, ако Москва не се съгласи незабавно на прекратяване на огъня в Украйна. Преди седмица Великобритания също включи "Роснефт" и "Лукойл" в своя санкционен списък, а страните от ЕС одобриха 19-ия пакет от ограничения, включващ и забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG).
Въздействието върху пазара ще зависи от реакцията на Индия - основният купувач на руски петрол след 2022 г. Според източници на Reuters, индийските рафинерии вече планират да намалят или спрат напълно покупките на руски суров петрол, като най-голямата - Reliance Industries - обмисля пълно прекратяване на вноса.
"Реакцията на Индия и способността на Русия да намери нови купувачи ще бъдат решаващи за посоката на пазара", заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.
Въпреки това някои експерти остават скептични. "Почти всички санкции срещу Русия през последните три и половина години не успяха съществено да намалят нито добивите, нито приходите от петрол", посочи Клаудио Галимберти от Rystad Energy.
През последния месец цените на петрола бяха под натиск заради увеличеното производство на страните от ОПЕК+, което създаде опасения от свръхпредлагане. Но данни на Американската енергийна администрация (EIA) показаха, че запасите от суров петрол, бензин и дестилати са намалели, което допълнително подкрепи сегашния ръст.
Анализаторите очакват пазарът да остане волатилен, тъй като комбинацията от геополитически рискове и икономически фактори продължава да диктува краткосрочните движения в цените на суровината.
1 Урсула 1984
13:56 23.10.2025
2 Извод направен от ОПЕК+
13:59 23.10.2025
3 Опашките
Коментиран от #5
13:59 23.10.2025
4 Враг Народу
Коментиран от #6
14:00 23.10.2025
5 рософил 🍌
До коментар #3 от "Опашките":В русийката чакаме по три дни за бензин.
Коментиран от #14, #40
14:02 23.10.2025
6 българин
До коментар #4 от "Враг Народу":И следва чайчето.
14:02 23.10.2025
7 УдоМача
14:03 23.10.2025
8 Някой
Коментиран от #20
14:03 23.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
Коментиран от #13, #31
14:04 23.10.2025
11 Пешо Кюстендилецо
14:05 23.10.2025
12 Ццц
14:05 23.10.2025
13 тихо
До коментар #10 от "Гост":прошляk
14:06 23.10.2025
14 Pyccкий Карлик
До коментар #5 от "рософил 🍌":"....В русийката чакаме по три дни за бензин..."
Мой отец така и не дочака, умря си завалията на опашката. Сега аз чакам 🤣
Коментиран от #18
14:07 23.10.2025
15 БУХАХАХА
14:07 23.10.2025
16 Приислугата на Кремъл в паника!
14:07 23.10.2025
17 ТАСС
Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!
Коментиран от #25, #26
14:09 23.10.2025
18 рософил 🍌
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":дано го дочакаш. 👍😁
14:09 23.10.2025
19 рософил 🍌
14:10 23.10.2025
20 ляво леке
До коментар #8 от "Някой":И ВСЕ ПО ГАДНО ЩЕ МУ СТАВА...КАПИШ КОПЕЙ
Коментиран от #23
14:11 23.10.2025
21 Копейск
14:11 23.10.2025
22 орк
14:12 23.10.2025
23 Някой
До коментар #20 от "ляво леке":Некапиш, простейш!
14:13 23.10.2025
24 В.В.П
14:13 23.10.2025
25 орк
До коментар #17 от "ТАСС":Не забравяй че точно европа развързала 2 световни войни и на път да развърже трета
14:14 23.10.2025
26 Атина Палада
До коментар #17 от "ТАСС":Дали си представяме ли? Не,изобщо не мога да си представя,че има толкова т.ъп тролеи като теб:))))
14:16 23.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А нашите тротинетки
14:19 23.10.2025
29 Ъъъъъъъъъ
Нали се сещате, че Тртъмп принуди Холандия да поеме контрола над фабрика за чипове в Нйймеген, собственост на китайската компания Nexperia? Впоследствие обаче, Си спря досгавкиге на необходимите суровини за производството в Холандия и производството беше преустановено.....Това, което изглеждаше като буря в чаша вода, заплашва да се превърне в смъртоносно цунами за германската икономика. Nexperia произвеждаше чипове необходими за производството на автомобили, перални, телевизори и т.н. В резултат на това VW внезапно изпита остър недостиг на чипове и компанията вече обяви спиране на производството....Все още ли някой се съмнява, че целта на Тръмп изобщо не е Москва, а по-скоро Брюксел и Берлин?😂
14:22 23.10.2025
30 Брент
Коментиран от #36
14:23 23.10.2025
31 Боташ
До коментар #10 от "Гост":ще ни снабдява ,анадънмо?
14:25 23.10.2025
32 Точно тъй
14:26 23.10.2025
33 Ще се
14:26 23.10.2025
34 Експерт
14:27 23.10.2025
35 фактчекър
В Русия в момента наблюдаваме сериозен недостиг на бензин, който води до разреждане на горивото и потенциални проблеми за потребителите. Според информация от 16 октомври 2025, поради дефицита, производителите започнаха да разреждат бензина, засягайки качеството, което може да доведе до повреди в превозните средства.
Причини за недостиг на бензин
Атаки на украинската армия: Около талас от нападенията, които започнаха през август 2025, повредиха значителен брой руски рафинерии. Оценява се, че рафинирането на петрол е намаляло с около 10%, докато компаниите се опитват да се справят с възхода на разходите.
Санкции: По-новите американски санкции срещу руски енергийни компании като "Роснефт" и "Лукойл" повлияват на доставките и цените на суровия петрол, усилвайки кризата в горивата.
Мерки от страна на властите
Забрана за износ на бензин от Русия, за да се осигури местно снабдяване.
Увеличаване на вноса от Беларус, както и премахване на вносните мита за доставки от Китай, Южна Корея и Сингапур.
Планирано е и въвеждане на добавки за увеличаване на октановото число, въпреки че те могат да увеличат токсичността на бензина, повдигайки опасения за здравето.
14:27 23.10.2025
36 Това означава увеличение
До коментар #30 от "Брент":на цените на стоки и услуги и обезценяване на парите. Казва се инфлация.
14:29 23.10.2025
37 Тръмп
14:31 23.10.2025
38 Сзо
14:37 23.10.2025
39 ШЕФА
14:37 23.10.2025
40 ШЕФА
До коментар #5 от "рософил 🍌":И ние чакаме олигоф.... като теб да изчезнат,ама вие се множите като хлебарки.
14:39 23.10.2025