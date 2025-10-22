Новини
Въздушно превъзходство! Украйна иска шведски изтребители "Грипен"
  Тема: Украйна

Въздушно превъзходство! Украйна иска шведски изтребители "Грипен"

22 Октомври, 2025 21:41, обновена 22 Октомври, 2025 22:07 1 155 56

  • украйна-
  • швеция-
  • нато-
  • изтребители-
  • грипен-
  • володимир зеленски

Въздушно превъзходство! Украйна иска шведски изтребители "Грипен" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен" и да започне да ги използва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Грипен" са приоритет за нашата армия. Става въпрос за пари, за маневри", отбеляза украинският лидер на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон в град Линшьопинг, в Южна Швеция.

Зеленски добави, че Киев е заинтересован и от съвместното производство на дронове с шведската отбранителна компания "Сааб".

Кристершон от своя страна обяви, че двете страни са подписали споразумение за дългосрочно сътрудничество в областта на противовъздушната отбрана, което включва възможността за износ за Украйна на между 100 и 150 новопроизведени изтребителя "Грипен Е'".

Двамата лидери се срещнаха в град Линшьопинг и посетиха завод на компанията "Сааб", която произвежда изтребителите "JAS-39 Грипен", самолетите за наблюдение "ГлобълАй" (GlobalEye), ракетни системи, противотанкови пехотни оръжия и друго военно оборудване.

"Напълно разбираме, че ни чака дълъг път", каза шведският премиер. "Но от днес се ангажираме да проучим всички възможности за предоставяне на Украйна на голямо количество изтребители "Грипен" в бъдеще," добави той.

Доставянето на шведски изтребители на Украйна беше обсъждана перспектива през последните две години. Киев обаче се фокусира върху въвеждането на въоръжение на произведени в САЩ изтребители Ф-16, като първите от тях бяха доставени в Украйна през август миналата година.

Въпреки това украински пилоти са посетили Швеция, за да изпробват изтребителите "Грипен", които са надеждна и относително по-евтина възможност в сравнение с Ф-35 и други военни самолети.

Изтребителите "Грипен" са в експлоатация от 1996 г. и досега компанията "Сааб" е произвела общо 280 бройки. Швеция миналата година поръча 60 изтребителя от най-новия модел "Грипен Е" и "Сааб" увеличава производствения си капацитет в Линшьопинг, за да може до две години да започне да произвежда между 20 и 30 самолета годишно.

"Сааб" произвежда изтребители "Грипен" и в Бразилия.

Преди да пристигне в Линшьопинг, Зеленски за посети Осло, където норвежкото правителство обяви, че дарява на Украйна още 1,5 млрд. норвежки крони (149,4 млн. долара) за закупуване на природен газ, който да използва за производство на електроенергия и отопление.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 9 Отговор
    Декларация за намерения за доставка на 100-150 самолёта за 10-15 г. Фъсня

    21:45 22.10.2025

  • 2 Новини от последните минути

    13 24 Отговор
    ВСУ освободи Кучерив Яр, над 500 руснаци се предадоха в плен



    22 октомври 2025 в 19:41

    Украинските войски освободиха Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.

    Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.

    Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – стотици руски войници са се предали. Според руски източници са се предали повече от 500 руски войници. Терена около Покровск е разчистен от поделенията на ВСУ.

    Коментиран от #11, #45

    21:46 22.10.2025

  • 3 Пич

    18 10 Отговор
    Как така иска ? Дрипльовците не трябва ли да си ги купят ? Омръзна ми да коментирам украински кретени с абстиненция !!!

    21:46 22.10.2025

  • 4 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    19 6 Отговор
    Бойко Българоубиец въвежда такса водомер нарочно и да не живееш в дадено и не ползваш вода пак да те рекетира от къде на къде аз този водомер съм си го платил и електромера съм си платил.

    21:47 22.10.2025

  • 5 Световният лидер Зеленски

    10 21 Отговор
    В традиционното си вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    Коментиран от #14, #26, #27

    21:48 22.10.2025

  • 6 Перо

    15 8 Отговор
    Просията е на всякъде, а кой ще плаща? Сиренето е с пари! Ционисткият шут иска всичко, сега и веднага, а отстъплението е повсеместно!

    21:48 22.10.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    15 6 Отговор
    Какво стана със десетките Ф-16 които Холандия, Дания и още няколко страни им подариха?

    21:48 22.10.2025

  • 8 Зеленски отговори на тръмпоча

    10 17 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    21:49 22.10.2025

  • 9 Гост

    14 1 Отговор
    Френски съдии да съдят Тиквата и Прасето!

    21:49 22.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    17 7 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #15

    21:50 22.10.2025

  • 11 00014

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Новини от последните минути":

    Продължавай да бълнуваш. А Покровск? Купянск? Волчанск?

    21:50 22.10.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    11 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    21:50 22.10.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    12 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    21:50 22.10.2025

  • 14 НаркоПотника ПАК лъже

    14 8 Отговор

    До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":

    Pycкитe cили paзpязaxa Пoкpoвcк пpeз цeнтъpa и xвaнaxa гpaдa в кoтeл. Pycкитe вoйcки в цeнтъpa нa Kyпянcк и Maлaя Toкмaчкa. /Видео/

    21:51 22.10.2025

  • 15 Копейкин Костя

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Ватенка, цитирай ТАСС през 1941-ва, как всеки ден красная армия громи германците и напредва към държавната граница...

    Коментиран от #18

    21:53 22.10.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    10 11 Отговор
    Зеленски е молодец.
    Разхожда се по света, гледа, купува докато руския карлик вече Четири Года гние в в бункера си, а pyccкая армия пее Нас не догонят из украинските степи 😄

    21:53 22.10.2025

  • 17 Потрес

    8 9 Отговор
    Руската кочина се разпада. Мизерници,канибали,руска мърша

    21:53 22.10.2025

  • 18 Руски Z-блогър :

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    21:59 22.10.2025

  • 19 Факт

    9 4 Отговор
    Сметки без кръчмар!

    Коментиран от #22

    22:00 22.10.2025

  • 20 Копейка

    4 8 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    22:00 22.10.2025

  • 21 А кой ще ги кара

    7 3 Отговор
    Тези сандъци.укри ли.глупемдаро.

    22:00 22.10.2025

  • 22 бебето

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    путин е първият кръчмар в бункер.

    22:01 22.10.2025

  • 23 Евреина Кобзон

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Верно ли бре ИЗДУХАНЯК

    За последния месец са подписали
    Контрак по малко от
    40 хиляди Руски Мусори ...

    Това е най малкото число
    От началото на Военната Обосрация.

    За почти 4 години
    Като сметнем
    Поне по 50 хиляди Контракти средно на месец
    Са поне над
    Милион и Половина ......

    Отделно Мобилизирани
    Отделно Затворници
    Отделно имаше и
    Редовна армия ..
    Отделно и Разни Северно Корейски Кучеядци
    И тем подобни наемници от Африка и т.н

    Че въпросът е.
    Къде са Всички Тези КАБЗОНЧИЦИ

    Бре Издуханяк?

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Концертът си върви с пълна сила .

    Коментиран от #32

    22:02 22.10.2025

  • 24 Ъъъъъъъъ

    4 8 Отговор
    Мдаааа...Ф-16 не ви свършиха работа, а толкова се надявахте.....Язък! Швеция щяла да достави 150 самолета на Украйна, но в момента нямали толкова.....Дано ги сглобят навреме.

    И нещо извън темата:

    Мониторинговите канали съобщават за движение на руска стратегическа авиационна група - вероятно предстои пореден удар в следващите часове.

    Към момента се следи активността на авиогрупата на руските ВВС. Ту-95МС от летище Оленя се движи към летище Енгелс, два Ту-22М3 от летище Оленя също се движат към летище Енгелс. Впоследствие стана известно, че във въздуха са още пет самолета Ту-95МС, излетели от летище Украинка.

    Украинците са призовани да бъдат максимално бдителни. Целта може да бъде както предислоциране, така и ракетен удар по територията на Украйна.

    Коментиран от #31

    22:02 22.10.2025

  • 25 не може да бъде

    7 4 Отговор
    Вероятно има нужда от такива статии за да ободряват почитателите на евроатлантическата линия към Украйна която линия напоследък не само се изкриви но и изчезва на много места и става на точки и тирета!?Но бодряческият ентусиазъм е надхвърлил доста реалността макар че не пропуснато обяснението но шведския м-р председател че предстои дълъг път !е точно това се нуждае от разшифроване -а това означава че Грипен за Украйна няма да има нито в 2025 г нито - 26 нито -27 а дявол знае кога!А за съвместното производство на дронове -изработката от Швеция а боядисването от Украйна- ако има боя и ток/ иначе ще трябва на ръка с ч/етката !?И изобщо -цялата работа е едно пожелание с пропагандна цел -така си го обяснявам за да може Зеленски да каже че още нищо не е загубено!?..Е с изключение на 100 хил.кв.км. и не знам колко войници енергетични съоръжения и заводи!?...Ако трябва да кажа -само луд може да продължи в тази посока!?И само луди може да го поощряват да продължава!?

    Коментиран от #29

    22:02 22.10.2025

  • 26 Осведомен

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":

    Раша остана без жп транспорт.

    22:03 22.10.2025

  • 27 Хохo Бохо

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":

    Енвер Ходжа и той така традиционно се изказваше. Скоро зеленият бункерен плъх ще му прави компания

    22:04 22.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А има ли нещо което

    7 3 Отговор
    Украйна да не иска ?

    Коментиран от #34, #37

    22:05 22.10.2025

  • 31 И като се събуди

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъъъъъъ":

    Прозореца отворен, краката отвити, копейките малко

    22:06 22.10.2025

  • 32 Къде е редовната руска армия?

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Евреина Кобзон":

    При Кобзон разбира се.

    22:06 22.10.2025

  • 33 Факт

    7 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:06 22.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Скоро на Зеленски и

    7 4 Отговор
    Летяща чиния до Луната ще му трябва

    22:07 22.10.2025

  • 36 водевил

    5 1 Отговор
    Само не знам, защо са кръстили статията така.

    22:08 22.10.2025

  • 37 Иска пердах

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "А има ли нещо което":

    и си го получава многократно.

    22:08 22.10.2025

  • 38 Замислен

    5 2 Отговор
    Украйна иска...,а пари няма.Дали СААБ ще дава(не продава)?

    Коментиран от #43

    22:09 22.10.2025

  • 39 Тити

    2 5 Отговор
    Добра новина за Украйна и лоша за Рашистите.

    22:09 22.10.2025

  • 40 2 Хиляди Долара Заплата

    2 6 Отговор
    Много ли са
    Малко ли са
    Да умреш за Някакъв
    Бункерен Педофил ?

    Питам за една Гледна Капейка .

    22:09 22.10.2025

  • 41 az СВО Победа 80

    5 2 Отговор
    Съобщават ни го като свършен факт, а всъщност са подписали само "писмо за намерения", което не означава нищо, освен символичен акт, който след това да бъде раздуван по медиите като нещо велико! Представят го така като че ли още утре Киев ще има 100 -150 Грипена.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56

    22:11 22.10.2025

  • 42 Разпутин

    4 1 Отговор
    Не ги жали!

    22:11 22.10.2025

  • 43 Умислен

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Замислен":

    Има
    От Руските замразени активи .

    Руски ДЕНГИ купуват оружие
    Да се убиват Руски Уроди .
    Чиста Далавера.

    22:11 22.10.2025

  • 44 Ала бала Зелник .....

    5 1 Отговор
    от днес се ангажираме да проучим всички възможности за предоставяне на Украйна на голямо количество изтребители "Грипен" в бъдеще," добави той..... Зелю пак чува духове

    22:12 22.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ъъъъъъъъ

    1 3 Отговор
    Букмейкърите рязко свалиха коефициентите за превземането на Покровск.....Защо ли?🤔

    Войната си е война, но бизнеса си е бизнес. От всичко трябва да се изкарват пари....🤣

    22:13 22.10.2025

  • 47 Кръчмар

    4 1 Отговор
    Грешен избор!

    22:13 22.10.2025

  • 48 Да,бе

    4 2 Отговор
    Украинското "превъзходство" е само в гробищата,направо са необятни..А относно въздушното превъзходство да им дадат ф-35,че да се види каква скраб купуват жалкарите от колониалната дружинка.

    22:13 22.10.2025

  • 49 Денацифицирана

    3 2 Отговор
    и демилитаризирана Украйна пълно право ще има шведски изтребители "Грипен" в Швеция да си държи, ако си ги заплати естествено

    22:14 22.10.2025

  • 50 Ама то и България иска

    2 1 Отговор
    много работи, пък и другите държави също. А Украйна се нуждае от мир, които няма да дойде докато е против Русия т.е. против баща си, този който я е създал.

    22:16 22.10.2025

  • 51 анализиращ

    1 1 Отговор
    Изтребителите "Грипен" са в експлоатация от 1996 г. и досега компанията "Сааб" е произвела общо 280 бройки, което е по малко, от 10 произведени самолета за година. Това опровергава афишираното по горе, "въздушно превъзходство!

    22:18 22.10.2025

  • 52 Механик

    1 1 Отговор
    Да разбирам ли, че за нас Грипен не бяха достатъчно добри и по тая причина ние избрахме Еф-16, който в Украина се провали и по тая причина те искат Грипен??
    как да разбирам това?

    22:21 22.10.2025

  • 53 Може може

    1 1 Отговор
    Като се има предвид как ние получаваме ф16...А и отговора на шведа че ще види....

    22:21 22.10.2025

  • 54 Милко

    1 1 Отговор
    Украйна иска грипени ама ЕС да им ги купи

    22:22 22.10.2025

  • 55 Милко

    1 0 Отговор
    ЕС ли ще им ги купи?

    22:24 22.10.2025

  • 56 Киев за два дня!

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Пумияр с пумияр.

    22:24 22.10.2025

