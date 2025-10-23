Новини
Тайванските военновъздушни сили очакват 10 изтребителя F-16V тази година
  Тема: Тайван

Тайванските военновъздушни сили очакват 10 изтребителя F-16V тази година

23 Октомври, 2025 12:38

  • тайван-
  • китай-
  • военновъздушни сили-
  • изтребители-
  • самолети-
  • f-16v block 70-
  • доставка-
  • верига за доставки-
  • отбрана-
  • сигурност

Пандемията на Covid-19 и избухването на войната с Украйна възпрепятства навременната доставка на всички 66 самолета

Тайванските военновъздушни сили очакват 10 изтребителя F-16V тази година - 1
Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Военновъздушните сили на Тайван очакват 10 от 66-те изтребителя F-16V Block 70, поръчани от САЩ, да бъдат сглобени тази година.

Началникът на щаба на Военновъздушните сили Лий Чинг-джан се е съгласил с коментарите на министъра на отбраната Уелингтън Ку, че ще бъде трудно да се завърши доставката на всички самолети до края на 2026 г., както е било първоначално планирано. Пандемията от COVID-19 е засегнала работната сила във веригата за доставки на самолетите, заяви Лий.

Всеки месец военновъздушните сили и производителят Lockheed Martin са провеждали редовни дискусии за напредъка, добави той. Посещение на служители на военновъздушните сили в завода е потвърдило, че работата по самолетите се извършва 24 часа в денонощието и дори по празници.

Избухването на руско-украйнската война през 2022 г. е създало проблеми за доставчиците на части за самолетите. Производителите надолу по веригата бавно са разрешавали недостига, каза още той.

Поради напълно дигитализираните си системи, самолетите имаха проблеми с инженерната интеграция. Въпреки това, месечните прегледи предлагаха решения, което доведе до готовност за тестване на 10 самолета F-16V до края на годината.

В случай, че не всички 66 самолета бъдат доставени до края на следващата година, както се очаква, оценките за това колко дълго ще бъде забавянето ще продължат, каза Лий.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    1 1 Отговор
    Тайванците са най-тъпия народ на земята!

    12:43 23.10.2025

  • 2 Механик

    1 1 Отговор
    Най вероятно тези Ф 16 Волтовите са страхотни ,трябваше и ние от тях да купим !

    12:44 23.10.2025

  • 3 име

    0 0 Отговор
    Тайван подписаха договора за тези Ф16 малко след нас. Договора е за 8.1 милиарда долара, в който влизат и боеприпаси, части и "друго оборудване". Малко над 122 милиона долара на самолет. А нашите два договора са за над 163 милиона долара за брой. И в двата случая оправданието беше допълнителното оборудване и боеприпаси. На боко договора явно не включва дори ремонт и резервни части, а ПpocитеПарчета договора има част за доставка на съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване на стойност 3,6 милиона долара и друг договор за авиационни управляеми ракети и свързани с тях поддръжка и оборудване на стойност 24 млн. долара, които в последствие стават "подарък", т.е. пак ще ги доставят, но УЖ няма да ги плащаме.

    Коментиран от #5

    13:00 23.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А ВЗЕХА ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО МИЛИАРДИТЕ?

    13:05 23.10.2025

  • 5 явер

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Kато пишеш нещо мисли, защото Тайван е съюзник на Америка от 1949г., ключов в региона и по-голяма част от оръжието на тайванците е от САЩ. Ние сме една плюнка, и е много странно да се сравняваме с Тайван, Дания, Швеция или Нидерландия. Ние се чудехме години от къде да вземем самолени, дори имаше политици, който казваха, че няма да дойдат и сме излъгани. Дойде първата двойка и български офицери развалиха първият да видят как лети, къде му е резервоара и да докладват в Москва. Истината е , че сме един елементарен народ без всякаква престава от нищо, като си мислим, че сме най-великите и другите мислят и се съобразяват с нас.

    13:09 23.10.2025