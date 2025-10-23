Тайванските военновъздушни сили очакват 10 изтребителя F-16V тази година

Военновъздушните сили на Тайван очакват 10 от 66-те изтребителя F-16V Block 70, поръчани от САЩ, да бъдат сглобени тази година.
Началникът на щаба на Военновъздушните сили Лий Чинг-джан се е съгласил с коментарите на министъра на отбраната Уелингтън Ку, че ще бъде трудно да се завърши доставката на всички самолети до края на 2026 г., както е било първоначално планирано. Пандемията от COVID-19 е засегнала работната сила във веригата за доставки на самолетите, заяви Лий.
Всеки месец военновъздушните сили и производителят Lockheed Martin са провеждали редовни дискусии за напредъка, добави той. Посещение на служители на военновъздушните сили в завода е потвърдило, че работата по самолетите се извършва 24 часа в денонощието и дори по празници.
Избухването на руско-украйнската война през 2022 г. е създало проблеми за доставчиците на части за самолетите. Производителите надолу по веригата бавно са разрешавали недостига, каза още той.
Поради напълно дигитализираните си системи, самолетите имаха проблеми с инженерната интеграция. Въпреки това, месечните прегледи предлагаха решения, което доведе до готовност за тестване на 10 самолета F-16V до края на годината.
В случай, че не всички 66 самолета бъдат доставени до края на следващата година, както се очаква, оценките за това колко дълго ще бъде забавянето ще продължат, каза Лий.
койдазнай
12:43 23.10.2025
Механик
12:44 23.10.2025
име
Коментиран от #5
13:00 23.10.2025
Боруна Лом
13:05 23.10.2025
5 явер
До коментар #3 от "име":Kато пишеш нещо мисли, защото Тайван е съюзник на Америка от 1949г., ключов в региона и по-голяма част от оръжието на тайванците е от САЩ. Ние сме една плюнка, и е много странно да се сравняваме с Тайван, Дания, Швеция или Нидерландия. Ние се чудехме години от къде да вземем самолени, дори имаше политици, който казваха, че няма да дойдат и сме излъгани. Дойде първата двойка и български офицери развалиха първият да видят как лети, къде му е резервоара и да докладват в Москва. Истината е , че сме един елементарен народ без всякаква престава от нищо, като си мислим, че сме най-великите и другите мислят и се съобразяват с нас.
13:09 23.10.2025