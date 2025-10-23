Тайванските военновъздушни сили очакват 10 изтребителя F-16V тази година

Военновъздушните сили на Тайван очакват 10 от 66-те изтребителя F-16V Block 70, поръчани от САЩ, да бъдат сглобени тази година.

Началникът на щаба на Военновъздушните сили Лий Чинг-джан се е съгласил с коментарите на министъра на отбраната Уелингтън Ку, че ще бъде трудно да се завърши доставката на всички самолети до края на 2026 г., както е било първоначално планирано. Пандемията от COVID-19 е засегнала работната сила във веригата за доставки на самолетите, заяви Лий.

Всеки месец военновъздушните сили и производителят Lockheed Martin са провеждали редовни дискусии за напредъка, добави той. Посещение на служители на военновъздушните сили в завода е потвърдило, че работата по самолетите се извършва 24 часа в денонощието и дори по празници.

Избухването на руско-украйнската война през 2022 г. е създало проблеми за доставчиците на части за самолетите. Производителите надолу по веригата бавно са разрешавали недостига, каза още той.

Поради напълно дигитализираните си системи, самолетите имаха проблеми с инженерната интеграция. Въпреки това, месечните прегледи предлагаха решения, което доведе до готовност за тестване на 10 самолета F-16V до края на годината.

В случай, че не всички 66 самолета бъдат доставени до края на следващата година, както се очаква, оценките за това колко дълго ще бъде забавянето ще продължат, каза Лий.