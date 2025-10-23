Германски войник бе прострелян от полицията по време на мащабно военно учение, което ще продължи въпреки инцидента, предаде ДПА, като се позова на изявление на Бундесвера, предава БТА.
Полицията каза, че жител на баварския град Ердинг, североизточно от Мюнхен, е подал вчера сигнал за подозрителен мъж, който е бил облечен в камуфлажна униформа и е носел огнестрелно оръжие. На сигнала са се отзовали около десет полицаи. По-късно се е оказало, че въоръженият мъж е служител на германските въоръжени сили и е бил на мястото в рамките на военно учение.
Простреляният военнослужещ е бил откаран в болница с леки наранявания и вече е изписан.
Баварската полиция заяви, че инцидентът вероятно се дължи на "нарушена комуникация". "Не знаехме, че в този момент на това място се провежда военно учение", каза за ДПА говорител местните сили на реда.
На сайта на германските въоръжени сили се посочва, че причините за стрелбата "в момента се разследват от отговорните власти и Бундесверът оказва тясно сътрудничество".
Германската армия обяви днес, че учението "Маршалска сила" продължава. Около 500 военнослужещи, заедно с около 300 цивилни, отработват бойни действия зад фронтова линия. Особеното при това учение е, че то не се провежда на оградени военни полигони, а на публични места – на пътища, терени на частни предприятия и в населени места.
1 Майна
Това е западащия " запад"
18:21 23.10.2025
2 бай Бай
И танкове за бременни.....
18:23 23.10.2025
3 бандерко
18:24 23.10.2025
4 Биско Чекмеджето
18:24 23.10.2025
5 АБВ
18:26 23.10.2025
6 бай Бай
Мустафа, Ахмед или Зюмбюл?
О, лукови глави......
18:28 23.10.2025
7 Е и тези палячовци
18:29 23.10.2025
8 Сталин
Франк се обажда на Роузи
- Роузи довечера ще излезем,ще отидем някъде
- О Франк това е чудесно
-Като чуеш клаксона, слизай
- О Франк ти си купил нова кола?
- Не Роузи ,само клаксон
18:37 23.10.2025
9 Уфф
18:40 23.10.2025
10 382
18:48 23.10.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:56 23.10.2025
12 Инна
Въпреки това войниците приеха прибитите на мястото на полицейските за ученици учени и откриха по него огонь холостыми патронами. Полицията откри ответный огонь, но вече боевыми патронами.
В резултат на престрелки двама човека получиха ранения, един войник получи ранение в лицето.
19:01 23.10.2025
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
с гръмки заглавия - "Маршалска сила"...
19:06 23.10.2025
14 еми
19:52 23.10.2025