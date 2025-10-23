Новини
Свят »
Германия »
Германски войник бе прострелян от полицията по време на мащабно военно учение

23 Октомври, 2025 18:19 921 14

  • германия-
  • полиция-
  • прострелян-
  • военно учение

Простреляният военнослужещ е бил откаран в болница с леки наранявания и вече е изписан. 

Германски войник бе прострелян от полицията по време на мащабно военно учение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германски войник бе прострелян от полицията по време на мащабно военно учение, което ще продължи въпреки инцидента, предаде ДПА, като се позова на изявление на Бундесвера, предава БТА.

Полицията каза, че жител на баварския град Ердинг, североизточно от Мюнхен, е подал вчера сигнал за подозрителен мъж, който е бил облечен в камуфлажна униформа и е носел огнестрелно оръжие. На сигнала са се отзовали около десет полицаи. По-късно се е оказало, че въоръженият мъж е служител на германските въоръжени сили и е бил на мястото в рамките на военно учение.

Простреляният военнослужещ е бил откаран в болница с леки наранявания и вече е изписан.

Баварската полиция заяви, че инцидентът вероятно се дължи на "нарушена комуникация". "Не знаехме, че в този момент на това място се провежда военно учение", каза за ДПА говорител местните сили на реда.

На сайта на германските въоръжени сили се посочва, че причините за стрелбата "в момента се разследват от отговорните власти и Бундесверът оказва тясно сътрудничество".

Германската армия обяви днес, че учението "Маршалска сила" продължава. Около 500 военнослужещи, заедно с около 300 цивилни, отработват бойни действия зад фронтова линия. Особеното при това учение е, че то не се провежда на оградени военни полигони, а на публични места – на пътища, терени на частни предприятия и в населени места.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 13 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    19 4 Отговор
    Смях..
    Това е западащия " запад"

    18:21 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    15 4 Отговор
    Позорище.
    И танкове за бременни.....

    18:23 23.10.2025

  • 3 бандерко

    9 3 Отговор
    даа вече е при мен, много сме, милиони...

    18:24 23.10.2025

  • 4 Биско Чекмеджето

    12 3 Отговор
    Тези и без война ще се избият .......

    18:24 23.10.2025

  • 5 АБВ

    14 5 Отговор
    На тия война не им трябва, щом започнаха да се избиват по учения. Дай Боже повече !

    18:26 23.10.2025

  • 6 бай Бай

    10 5 Отговор
    А как е името на героя?
    Мустафа, Ахмед или Зюмбюл?
    О, лукови глави......

    18:28 23.10.2025

  • 7 Е и тези палячовци

    13 3 Отговор
    сами ще се изтрепат. Как ще воюват срещу руснака е питане.

    18:29 23.10.2025

  • 8 Сталин

    8 2 Отговор
    Епизод от недалечното бъдеше на Германия.
    Франк се обажда на Роузи
    - Роузи довечера ще излезем,ще отидем някъде
    - О Франк това е чудесно
    -Като чуеш клаксона, слизай
    - О Франк ти си купил нова кола?
    - Не Роузи ,само клаксон

    18:37 23.10.2025

  • 9 Уфф

    8 2 Отговор
    Жалка картинка!

    18:40 23.10.2025

  • 10 382

    7 1 Отговор
    Тези подават сигнал като видят войник. "Подозрителен" бил... :)))

    18:48 23.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    "Полицията" Украйна ли се казваше?

    18:56 23.10.2025

  • 12 Инна

    2 1 Отговор
    Това беше само учение на военната полиция на Вооружённите сили на Германия в Алтенердинге, района на Ердинг към североизтока от Мюнхена. Според информацията в сайта, дневните маньоври на хората в камуфляж и с дългостволни оръжия напугаха местните жители, които освободиха полицията.

    Въпреки това войниците приеха прибитите на мястото на полицейските за ученици учени и откриха по него огонь холостыми патронами. Полицията откри ответный огонь, но вече боевыми патронами.

    В резултат на престрелки двама човека получиха ранения, един войник получи ранение в лицето.

    19:01 23.10.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Германски иDDиоти, но пък ученията им, по подобие на господарите от ФАЩ,
    с гръмки заглавия - "Маршалска сила"...

    19:06 23.10.2025

  • 14 еми

    1 0 Отговор
    Само ид..отите и мало..умните в България продължават да си мислят ,че Германия е Рай а България е Ад . Нищо подобно Хитлер може да е мъртъв но Гестапо е жив . Останах с години в Германия (не съм от тези да живея в една стая и на работа и в къщи - от това се състои целият им живот работата ми беше такава постояно пътувах и то в различни градове , и то в цяла Германия ). При най малкото --един клон да занесеш до кофата за боклук веднага някой който виси по цял ден на прозореца ще ви доносничи . От камерите или отпоказанията очевидците полицията ще е вече пред вашата врата . Имал съм много случаи за най малкото един елементарен пример от хилядите . Купих мобилен Тел. втора ръка след няколко месеца призовка да се явя на еди си коя дата в номе еди си Полицейски участък - след 25 дена . За тези дни това кара човека да мисли защо ме викат какво съм направил ,че ме викат и това напрежение влияе много лошо. След разпита който беше свързан от откъде и за колко съм купил мобилният Телефон накрай ми казаха ,че мога да си отида - свободен н -- Нищо повече и така около 2 години постоянно ме викаха на 3-4 месецa само ме задават въпроси без да ми кажат -- защо ме викат и чак накрая ми казаха? . Същият Тел. бил регистриран на някой си известен терорист и те искали да разберат дали и аз има някакво участие или връзка с него . Повтарям 2 години и накрая ми казаха като през това време съм бил под наблюдение .

    19:52 23.10.2025

