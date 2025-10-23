Бразилският президент възнамерява да се кандидатира за четвърти мандат догодина

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че възнамерява да се кандидатира за четвърти мандат през следващата година, въпреки че скоро ще навърши 80 години, съобщава ДПА, предава БТА.

„Скоро ще навърша 80 години, но все още имам същата енергия, която имах, когато бях на 30“, заяви Лула да Силва по време на посещението си в Индонезия. Той добави, че ще се кандидатира отново за президент на Бразилия.

Лула да Силва е на власт за трети пореден мандат, като в миналото е бил държавен глава от 2003 до 2011 г. Това го прави най-дълго управлявалия бразилски президент от възстановяването на демокрацията в страната преди около 40 години.

В момента той е на обиколка в Азия, като след Индонезия ще посети срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия. Според бразилски медии там може да има среща и с американския президент Доналд Тръмп.

Отношенията между Бразилия и САЩ се влошиха след като бившият бразилски лидер Жаир Болсонаро беше осъден на повече от 27 години затвор за опит за преврат след изборната загуба от Лула да Силва. Тръмп определи делото като политически мотивирано и наложи 50-процентни мита върху вноса на бразилски продукти в САЩ.