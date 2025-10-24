Страните от ЕС не се разбраха за използване на руски активи за нуждите на Киев, оставиха решението за декември

Страните от ЕС не успяха да се споразумеят на срещата на върха за предложението на ЕК за използване на руски активи за нуждите на Киев, стана ясно от писмените заключения от срещата.

„В тази връзка Европейският съвет приканва Европейската комисия да представи възможно най-скоро варианти за финансова подкрепа, основани на оценка на финансовите нужди на Украйна, и призовава Европейската комисия и Съвета да продължат работата си, за да може Европейският съвет да се върне към този въпрос на следващото си заседание“, се казва в документа.

Отбелязва се, че „в съответствие със законодателството на ЕС руските активи трябва да останат обездвижени“, докато конфликтът не приключи и щетите не бъдат изплатени на Украйна.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста по-късно заяви, че очаква да вземе решение за използването на руски активи през декември. ЕК е натоварена със задачата да разреши „технически въпроси“ и той заяви, че конфискацията на средствата е „в съответствие с европейското и международното право“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна обеща да разработи нови варианти за използване на руски активи за Киев и да ги предложи на страните от ЕС.

След стартирането на бойните действия в Украйна, страните от ЕС и Г-7 замразиха почти половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в Европейския съюз, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

В края на август вестник Welt am Sonntag съобщи, позовавайки се на данни на Европейската комисия, че ЕС е превел 10,1 милиарда евро на Киев от приходи от замразени средства на Банката на Русия от януари до юли.

През септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи на Украйна да се отпусне нов заем, използващ замразени активи. Тя подчерта, че Киев ще бъде задължен да изплати заема само ако Москва плати „репарации“. Въпреки това, в рамките на Европейския съюз няма съгласие по този въпрос.