Страните от ЕС не се разбраха за използване на руски активи за нуждите на Киев, оставиха решението за декември
  Тема: Украйна

Страните от ЕС не се разбраха за използване на руски активи за нуждите на Киев, оставиха решението за декември

24 Октомври, 2025 04:35, обновена 24 Октомври, 2025 04:44 717 13

Европейският съвет прикани ЕК да представи възможно най-скоро варианти за финансова подкрепа, основани на оценка на финансовите нужди на Украйна

Страните от ЕС не се разбраха за използване на руски активи за нуждите на Киев, оставиха решението за декември - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от ЕС не успяха да се споразумеят на срещата на върха за предложението на ЕК за използване на руски активи за нуждите на Киев, стана ясно от писмените заключения от срещата.

„В тази връзка Европейският съвет приканва Европейската комисия да представи възможно най-скоро варианти за финансова подкрепа, основани на оценка на финансовите нужди на Украйна, и призовава Европейската комисия и Съвета да продължат работата си, за да може Европейският съвет да се върне към този въпрос на следващото си заседание“, се казва в документа.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че „в съответствие със законодателството на ЕС руските активи трябва да останат обездвижени“, докато конфликтът не приключи и щетите не бъдат изплатени на Украйна.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста по-късно заяви, че очаква да вземе решение за използването на руски активи през декември. ЕК е натоварена със задачата да разреши „технически въпроси“ и той заяви, че конфискацията на средствата е „в съответствие с европейското и международното право“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна обеща да разработи нови варианти за използване на руски активи за Киев и да ги предложи на страните от ЕС.

След стартирането на бойните действия в Украйна, страните от ЕС и Г-7 замразиха почти половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в Европейския съюз, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

В края на август вестник Welt am Sonntag съобщи, позовавайки се на данни на Европейската комисия, че ЕС е превел 10,1 милиарда евро на Киев от приходи от замразени средства на Банката на Русия от януари до юли.

През септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи на Украйна да се отпусне нов заем, използващ замразени активи. Тя подчерта, че Киев ще бъде задължен да изплати заема само ако Москва плати „репарации“. Въпреки това, в рамките на Европейския съюз няма съгласие по този въпрос.


Белгия
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Разбойниците от ЕS

    14 0 Отговор
    здраво ги друса шубето..

    05:14 24.10.2025

  • 4 И що така ве Марийке?😆😂🤣❤️🇺🇸

    5 0 Отговор
    Доналд Тръмп ще загуби Midterms Elections.

    05:19 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 крадеш ли от мечката

    9 0 Отговор
    ще връщаш с лихви а може и с територия, помисли си добре...

    05:24 24.10.2025

  • 7 Аве, у германистан германци дале

    7 0 Отговор
    има все още?😁❤️🇪🇺

    Зеления, дай, дай, дай!!!

    05:24 24.10.2025

  • 8 Соцслужба

    11 0 Отговор
    ЕС си осинови Украйна, но детенцето има големи нужди,около 100 милиарда на година и ако не му ги дадат ще започне да тропа по масата.

    05:25 24.10.2025

  • 9 Украинската Кофа, нема Дъно но моля

    8 0 Отговор
    налейте поредните 100 милиарда Евро, типично кат некой просяк, предложиш ли да му купиш храна, да ама не, само кеш и да бъде в големи банкноти на метални левчета не приемат. Кеш и Paper Money, Please!!!😆🇪🇺

    05:31 24.10.2025

  • 10 Пеевски, Просто Киро, Генерал Атанасов

    5 0 Отговор
    , Асен Василев, Иваило Мирчев да дадат ве, ко чакат!!!❤️🇪🇺😆😂🤣

    05:34 24.10.2025

  • 11 Всъщност

    5 0 Отговор
    Неопълномощеният харч на руски активи и лихвите по тях ще бъде още един пирон забит в финансовия ковчег на Атлантическия Запад, който вече отдавна е в погребална церемония поради масово налаганите атлантически едностранни санкции

    05:44 24.10.2025

  • 12 плюс минус

    6 0 Отговор
    Време е г-жа Урса или да се пенсионира, или в затвора

    05:54 24.10.2025

  • 13 нннн

    3 0 Отговор
    Тия полудяха. Откога победителят плаща репарации?

    06:26 24.10.2025

