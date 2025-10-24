Обилни дъждове и силен вятър удрят Хърватия: Загреб и Риека в хаос

Обилни дъждове и силен вятър засегнаха голяма част от Хърватия тази нощ и вчера, включително столицата Загреб, съобщават местните медии, предава БТА.

В Сисак, Централна Хърватия, пожарникари са трябвало да отстраняват паднало дърво, блокирало път, информира сайтът „Индекс“.

Според Държавния хидрометеорологичен институт на Хърватия, бурята е ударила североизточната област Славония около полунощ, като скоростта на вятъра е достигнала около 90 км/ч. За 24 часа са паднали 9,4 литра дъжд на квадратен метър. Лошото време е причинило повреди на електрическата мрежа, като няколко населени места останаха без ток. Екипи са на терен и работят за възстановяване на нормалното електроснабдяване.

За днес е обявен жълт код за потенциално опасно време за полуостров Истрия и залива Кварнер.

В адриатическия град Риека обилните валежи предизвикаха наводнения и потоци по улиците, а съборените дървета допълнително затрудниха движението.

В Ровин са паднали 130,6 мм дъжд на квадратен метър, което е рекордно количество за района тази година и едно от най-големите количества, регистрирани в Истрия. Проливният дъжд е причинил излизане на вода от шахти в някои части на града.

Пожарникарите също имаха много работа в Загреб, където силният вятър предизвика хаос и събори множество дървета, съобщава държавната телевизия ХРТ.