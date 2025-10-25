Изборът на Будапеща за място на евентуална среща на върха между САЩ и Русия е стратегически ход от президента на САЩ Доналд Тръмп, който на практика изразява подкрепа за унгарския премиер Виктор Орбан, един от малкото разумни гласове в Европа.

Това мнение беше изразено от бившия анализатор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Лари Джонсън в интервю за ТАСС.

„Мисля, че това е един вид креативен стратегически ход от страна на Доналд Тръмп, защото той ефективно изразява подкрепа за Орбан, един от малкото разумни гласове в Европа, който признава: „Хей, трябва да говорим с Русия.“ И наистина, Орбан вече е бил в Москва, където лично се срещна с Путин“, каза той, когато го попитаха какво според него мислят европейски страни като Франция и Германия, когато Унгария се очерта като потенциално място за среща на върха.

„Така че това е шамар в лицето на Макрон, британския премиер Стармър и Мерц, както и на поляците, и Румъния“, добави Джонсън.

На 16 октомври руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп се споразумяха в телефонен разговор да се срещнат в Будапеща и да започнат подготовка за нея. На 20 октомври руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха по телефона възможни конкретни стъпки за прилагане на договореностите, постигнати по време на срещите на лидерите. По-късно срещата беше отменена. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече твърденията, че срещата на върха в Будапеща е била провалена, и подчерта, че не е постигнато споразумение за нейния график.