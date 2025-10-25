Новини
Свят »
САЩ »
Лари Джонсън: Със стратегическия избор на Будапеща Тръмп подкрепи Орбан - един от малкото разумни гласове в Европа

25 Октомври, 2025 07:45, обновена 25 Октомври, 2025 07:51 876 6

Това беше шамар в лицето на Макрон, Стармър, Мерц, поляците и Румъния, заяви бившия анализатор на ЦРУ

Лари Джонсън: Със стратегическия избор на Будапеща Тръмп подкрепи Орбан - един от малкото разумни гласове в Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборът на Будапеща за място на евентуална среща на върха между САЩ и Русия е стратегически ход от президента на САЩ Доналд Тръмп, който на практика изразява подкрепа за унгарския премиер Виктор Орбан, един от малкото разумни гласове в Европа.

Това мнение беше изразено от бившия анализатор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Лари Джонсън в интервю за ТАСС.

„Мисля, че това е един вид креативен стратегически ход от страна на Доналд Тръмп, защото той ефективно изразява подкрепа за Орбан, един от малкото разумни гласове в Европа, който признава: „Хей, трябва да говорим с Русия.“ И наистина, Орбан вече е бил в Москва, където лично се срещна с Путин“, каза той, когато го попитаха какво според него мислят европейски страни като Франция и Германия, когато Унгария се очерта като потенциално място за среща на върха.

„Така че това е шамар в лицето на Макрон, британския премиер Стармър и Мерц, както и на поляците, и Румъния“, добави Джонсън.

На 16 октомври руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп се споразумяха в телефонен разговор да се срещнат в Будапеща и да започнат подготовка за нея. На 20 октомври руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха по телефона възможни конкретни стъпки за прилагане на договореностите, постигнати по време на срещите на лидерите. По-късно срещата беше отменена. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече твърденията, че срещата на върха в Будапеща е била провалена, и подчерта, че не е постигнато споразумение за нейния график.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Винаги България е била посредник между Русия и Запада.Орбан къде се бута?

    07:54 25.10.2025

  • 2 Навалний

    3 11 Отговор
    И като го е избрал какъв х. Срещата не се състоя и беше позори за Орбан.

    08:00 25.10.2025

  • 3 Червеите

    1 1 Отговор
    отъждествяват разума с това,да останат жживи на всяка цена ,Да го беше казал българин,да го разбереш,но англоезичен.Робските души са навсякъде.

    08:26 25.10.2025

  • 4 Факт

    1 2 Отговор
    Официална Будапеща води системна антибългарска политика по отношение на РС Македония. Високопоставени официални лица от Унгария заемат открито антибългарски позиции в подкрепа на отказа на Скопие да изпълни своите ангажименти с приемането на българите в конституцията като част от условията РС Македония да започне преговори за членство в ЕС. Мащабни унгарски капитали, свързани с режима в Будапеща са ядрото на най-яростните антибългарски медии в Скопие. Будапеща е основен покровител на антибългарските политики, които съседен Белград води в цялостното си поведение в региона на Балканите.

    08:28 25.10.2025

  • 5 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    2 0 Отговор
    хиляди бизнеccменчeтa, богаташшацци , yppoдлливиттee и чaaaвeeттa и целите и cccмръдливви cceeммейcтвa ще претърпят инциденти и ще бъдат намерени разлooжени до нeyзннаваемоост с чeppвeйчeтa и ще вyнuu на paззллoжeeнo!

    Коментиран от #6

    08:36 25.10.2025

  • 6 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":

    айде бе човек къде се губиш? липсваш на всички !

    08:49 25.10.2025