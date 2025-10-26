Тръмп вдигна митата на канадските стоки с още 10%

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че увеличава митата върху канадските стоки с допълнителни 10 процента, предадоха световните агенции. Решението му е заради канадско видео, в което се говори против налагането на мита и в което са използвани кадри с американския президент Роналд Рейгън.



"Тяхната реклама трябваше да бъде свалена НЕЗАБАВНО, но те я оставиха да се върти снощи по време на Световните серии (по бейзбол - бел. ред.), знаейки, че е ИЗМАМА", написа Тръмп в платформата "Трут соушъл", цитиран от Франс прес. "Заради тяхното сериозно погрешно представяне на фактите и враждебния акт, увеличавам митата за Канада с 10% над това, което плащат в момента", посочи Тръмп в съобщение, което публикува, докато пътува за Малайзия, където ще участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).



В четвъртък американският държавен глава обяви, че се оттегля от търговските преговори с Канада. След това премиерът на Онтарио Дъг Форд каза, че видеото с Рейгън ще бъде спряно, но все пак ще се върти през уикенда по време на Световните серии по бейбол.



Видеото беше създадено и финансирано от властите в канадската провинция Онтарио. В него има цитат от американския президент Роналд Рейгън, който посочва, че митата "вредят на всеки американец". Цитатът е откъс от обръщение към нацията по радиото, което Рейгън прави през 1987 г. и в което се фокусира върху външната търговия. Рейгън, който почина през 2004 г., е централна фигура за консервативното движение в Съединените щати, припомня Би Би Си.



Канада е единствената държава от Г-7, която все още не е постигнала споразумение със САЩ, след като Тръмп обяви, че ще налага сериозни увеличения на митата на американските търговски партньори. Досега САЩ прилагаха мита от 35% спрямо всички канадски стоки, въпреки че повечето успяваха да избегнат тарифите заради съществуващото споразумение за свободна търговия между двете страни. Вашингтон също наложи и мита върху конкретни канадски производство като например 50% върху металите и 25% върху автомобилите.



Три четвърти от канадския износ отива в САЩ, а в Онтарио е основната част от автомобилното производство на Канада, посочва Би Би Си.

