САЩ обмислят разполагане на международни сили в Газа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че във Вашингтон проучват възможностите за резолюция на ООН или за международно споразумение за разполагането на мултинационални мироопазващи сили в ивицата Газа, като въпросът ще бъде обсъден в Катар днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Много от страните, които проявиха интерес за участие на някакви ниво- било то с финансови средства, с жива сила, или и с двете - ще се нуждаят от това (резолюция на ООН или международно споразумение - бел. ред.), заяви Рубио в самолета си по пътя от Израел за Катар.

"Имаме цял екип, който работи по въпроса", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъдат предприети действия срещу палестинското движение Хамас, ако то не върне телата на загиналите заложници на Израел „възможно най-скоро“.

„Хамас ще трябва да започне да връща телата на загиналите заложници, включително двама американци, възможно най-скоро, или други страни, участващи в този голям мирен процес, ще предприемат действия“, написа той на страницата си Truth Social.

Американският лидер добави още, че ще „следи много внимателно“ действията на Хамас през следващите 48 часа.

Както Asharq al-Awsat съобщи на 17 октомври, позовавайки се на свои източници, ще е необходима „мащабна издирвателна операция“, за да се намерят останалите тела на заложниците на Хамас в Газа. Според източници на вестника издирването се усложнява от факта, че поддръжници на Хамас, които са знаели местата на погребението на останките, са били убити в боевете. Освен това, някои райони на анклава, където се смяташе, че са погребани тела, бяха напълно унищожени и сринати от израелските военни.

Десетки хиляди души излязоха на улиците в Израел снощи с искане за връщане на телата на 13 заложници, все още държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.



Демонстранти в Тел Авив, Хайфа, Йерусалим и на други места в страната протестираха и срещу дясното правителство на министър-председателя Бенямин Нетаняху, допълва агенцията, позовавайки се на информация от израелския в. "Аарец".



Числеността на участниците в демонстрацията бе посочена от организаторите на шествията от Форума на семействата на заложниците и изчезналите.



Според групата е говорила Анат Ангрест, майка на освободения от плена на "Хамас" войник с израелско и българско гражданство Матан Ангрест.



"Неговото тяло носи белезите на смелостта. На мен, като на майка, ми е трудно да ги гледам и да си представя през какво е преминал. Той все още не ми казва всичко, предпазва ме", обясни тя.



"Няма да се примирим, докато не ни върнат всички, до последния заложник", подчерта Анат Ангрест, цитирана от ДПА.



Досега ислямистите от "Хамас" са предали на Израел над 15 тела на мъртви заложници по силата на сключеното споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, отбелязва агенцията.

Израелската армия обяви снощи, че е нанесла въздушен удар по "терорист" от срещу групировката "Ислямски джихад" в централната част на ивицата Газа, предаде Франс прес.



Агенцията отбелязва, че това е станало въпреки сключеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня.



В изявлението пише, че е бил нанесен "прецизен удар" в района на Нусейрат по боец на радикалната палестинска групировка, която е съюзник на ислямисткото движение "Хамас". Според израелската армия въпросният човек се е готвел да извърши "терористична атака" в непосредствено бъдеще.



От болница "Ал Ауда" казаха, че при удара е била поразен цивилен автомобил и са били ранени четирима цивилни.



Израелската армия заяви, че ще продължи операциите си в Газа, "за да елиминира всяка непосредствена заплаха" за своите войници.