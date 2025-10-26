Новини
Клипът с хулещия протестиращи от изтребител Тръмп ядоса американците ВИДЕО

Клипът с хулещия протестиращи от изтребител Тръмп ядоса американците ВИДЕО

26 Октомври, 2025 05:44, обновена 26 Октомври, 2025 05:52

Видеото бе генерирано от изкуствен интелект

Клипът с хулещия протестиращи от изтребител Тръмп ядоса американците ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от две трети от американците са оценили негативно видеоклипа, на който американският президент Доналд Тръмп хули протестиращи от изтребител, сочи анкета на YouGov.

Генерираното от изкуствен интелект видео беше публикувано от самия американски президент в социалната мрежа TruthSocial.

Седмица по-рано, на фона на протести в много американски градове, американският президент Доналд Тръмп публикува провокативно генерирано от изкуствен интелект видео под лозунга „Без крале“. В него той се облича като крал и хули протестиращи от изтребител.

Според анкетата, 70% от американците не са харесали решението на Тръмп да публикува провокативното видео на страницата си, докато около 20% са го одобрили, а 10% се колебаят в оценката си.

Видеоклиповете, създадени с помощта на изкуствен интелект, пораждат безпокойство сред американците, които ги виждат като заплаха за разпространението на подвеждащо съдържание.

Проучването е проведено сред 1 091 жители на САЩ от 20 до 22 октомври; допустимата грешка е 4,1 процентни пункта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Xuжа Puлcки Езepa

    9 5 Отговор
    Една кофа измишльотини и алабалистики.
    Айде, къш…

    05:56 26.10.2025

  • 2 12340

    8 2 Отговор
    Кво ти "хулене", то си е живо о. не! :))

    06:06 26.10.2025

  • 3 Верно ли

    10 2 Отговор
    Ето пример за тоталната умствена деградация на населението - и на управляващите (а.к.а Тръмп, Макрон, Стармър, Мерц, да не говорим за зеления шушляк), и на масите. Чудя се на тези какви крале им се привиждат и как някакви имислени крале може да са им проблем, а не масовото обедняване, липсата на здравеопазване и непреспективното бъдеще на собствените им деца! Но както казва ционистът, който дори бяхте публикували тука - масите вече не са сила, както бяха през 19ти и 20ти век!!!

    Коментиран от #7

    06:27 26.10.2025

  • 4 Аман

    5 1 Отговор
    Има стотици подобни клипчета, най-често смешни. Но да пуснеш от свое име подобна ди@рия е уmствена недостатъчност.

    06:44 26.10.2025

  • 5 Красимир Петров

    0 1 Отговор
    Ядосаха се джендърите

    07:07 26.10.2025

  • 6 да хулиш е едно да се изхождаш е съвсем

    2 0 Отговор
    някой не си е пил хапчетата!!! каде видяхте “хулене” не разбрах има само снимка колаж на тръмп с корона в изтребител но не и хулене ! освен ако изхождането направено в клипа от изтребителя да му казвате хулене???

    07:12 26.10.2025

  • 7 За ПyΥκuн говориш,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    ама някак го пропускаш? Смешно крепостно тролче!!!
    🤣🤣😂🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣

    07:22 26.10.2025