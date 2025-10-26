Клипът с хулещия протестиращи от изтребител Тръмп ядоса американците ВИДЕО

Повече от две трети от американците са оценили негативно видеоклипа, на който американският президент Доналд Тръмп хули протестиращи от изтребител, сочи анкета на YouGov.

Генерираното от изкуствен интелект видео беше публикувано от самия американски президент в социалната мрежа TruthSocial.

Седмица по-рано, на фона на протести в много американски градове, американският президент Доналд Тръмп публикува провокативно генерирано от изкуствен интелект видео под лозунга „Без крале“. В него той се облича като крал и хули протестиращи от изтребител.

Според анкетата, 70% от американците не са харесали решението на Тръмп да публикува провокативното видео на страницата си, докато около 20% са го одобрили, а 10% се колебаят в оценката си.

Видеоклиповете, създадени с помощта на изкуствен интелект, пораждат безпокойство сред американците, които ги виждат като заплаха за разпространението на подвеждащо съдържание.

Проучването е проведено сред 1 091 жители на САЩ от 20 до 22 октомври; допустимата грешка е 4,1 процентни пункта.