Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела ще брани бреговете си от американски "тайни операции"

Венецуела ще брани бреговете си от американски "тайни операции"

26 Октомври, 2025 07:47, обновена 26 Октомври, 2025 06:50 582 6

  • венецуела-
  • учения-
  • сащ-
  • заплаха

Каракас организира военни учения

Венецуела ще брани бреговете си от американски "тайни операции" - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Венецуела организира военни учения, насочени към защита на бреговете ѝ от евентуални "тайни операции“, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заяви венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, цитиран от Франспрес и БТА.

"Разработваме маневри за брегова отбрана. Ученията започнаха преди 72 часа. Целта е да се защитим не само от мащабни военни заплахи, но и от трафик на наркотици, терористични заплахи и тайни операции, целящи вътрешнополитическо дестабилизиране на страната“, каза Падрино.

Вашингтон ще разположи самолетоносач в Карибите, официално за борба с трафика на наркотици, което е значително увеличение на американските военни ресурси в региона. Венецуелският президент Николас Мадуро осъди в петък тези действия като опит за "нова война“, посочва АФП

От началото на миналия месец САЩ нанасят удари, главно в карибски води, по плавателни съдове, заподозрени в превоз на наркотици.

Досега са регистрирани около десет нападения, при които са загинали най-малко 43 души, според данни на АФП, основаващи се на информация от правителството на САЩ.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 777

    3 1 Отговор
    Демократа трябва да бъде пречукван, още докато се самообяви за такъв

    06:57 26.10.2025

  • 2 ФАКТ

    5 2 Отговор
    Хората трябва да се научат да се пазят от пумата на "демокрацията". Както Китай го прави забраняваки запасни "медии" и нпо-та

    06:58 26.10.2025

  • 3 Честит

    5 0 Отговор
    Димитровден!

    06:59 26.10.2025

  • 4 ФАКТ

    5 2 Отговор
    Хората трябва да се научат да се пазят от чумата на "демокрацията". Както Китай го прави забраняваки западни "медии" и нпо-та

    06:59 26.10.2025

  • 5 Красимир Петров

    3 3 Отговор
    Ще се бранят с прашки

    07:01 26.10.2025

  • 6 Факт

    3 0 Отговор
    Вероятно ще има масово въоръжаване с морски дронове и на Карибите!

    07:02 26.10.2025