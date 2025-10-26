Венецуела ще брани бреговете си от американски "тайни операции"

Венецуела организира военни учения, насочени към защита на бреговете ѝ от евентуални "тайни операции“, одобрени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заяви венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес, цитиран от Франспрес и БТА.

"Разработваме маневри за брегова отбрана. Ученията започнаха преди 72 часа. Целта е да се защитим не само от мащабни военни заплахи, но и от трафик на наркотици, терористични заплахи и тайни операции, целящи вътрешнополитическо дестабилизиране на страната“, каза Падрино.

Вашингтон ще разположи самолетоносач в Карибите, официално за борба с трафика на наркотици, което е значително увеличение на американските военни ресурси в региона. Венецуелският президент Николас Мадуро осъди в петък тези действия като опит за "нова война“, посочва АФП

От началото на миналия месец САЩ нанасят удари, главно в карибски води, по плавателни съдове, заподозрени в превоз на наркотици.

Досега са регистрирани около десет нападения, при които са загинали най-малко 43 души, според данни на АФП, основаващи се на информация от правителството на САЩ.