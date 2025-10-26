Новини
Свят »
Сърбия »
Санкции от САЩ, а Сърбия вече е без гориво! Дизелът удари 3,40 лв. за литър

Санкции от САЩ, а Сърбия вече е без гориво! Дизелът удари 3,40 лв. за литър

26 Октомври, 2025 18:53 1 983 55

  • сърбия-
  • горива-
  • газпром-
  • дизел-
  • бензин

Рафинерията в Панчево може да спре

Санкции от САЩ, а Сърбия вече е без гориво! Дизелът удари 3,40 лв. за литър - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Литър дизел вече струва 3,40 лв. в Сърбия, след като САЩ наложиха санкции на руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че само благодарение на държавния резерв рафинерията в Панчево ще може да работи до 10-15 ноември.

Сръбският президент Александър Вучич обяви в Instagram, че ще проведе разговори с „руски, американски и европейски партньори“, за да се намери решение за доставките на газ и петрол. Той добави, че ако решение не бъде постигнато, Сърбия ще „вземе свои собствени решения“ в седмицата след това, посочи бТВ.

„Ситуацията в Сърбия е много драматична. Властите в Белград признават, че засега не разполагат с крайно решение, но уверяват гражданите, че няма място за паника. Въпреки това в Сърбия има страх от повторение на сценария от 90-те на XX век, когато бензинът се купуваше контрабандно в туби“, коментира в „120 минути“ кореспондентът на bTV в Сърбия Мирослав Нацков.

По думите му САЩ са отлагали санкциите в продължение на 10 месеца. „През това време сръбската страна се опита временно да изкупи руския дял от компанията, но Москва категорично отказа. Белград не успя да изгради връзка с петролопровода „Дружба“, който ми позволил внос на суровина от други източници“, обясни журналистът.

Според анализатори, санкциите срещу „Газпром“ целят не само икономически натиск, но и ограничаване на финансирането на проруски структури в Сърбия. Рафинерията задоволява близо 90% от нуждите от горива в западната ни съседка.

„Петролната индустрия е гръбнакът на сръбската икономика, осигурява около 7 на 100 от БВП. Ако рафинерията в Панчево спре работа, ще последва рязък скок на цените и риск над 13 хил. души да загубят работата си. Под ударите ще попадне и дистрибуторската мрежа от бензиностанции, която действа не само в Сърбия, но и в Босна и Херцеговина. Санкциите засягат енергийната сигурност на Балканите“, допълни той.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 31 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожаля на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #5, #9

    18:56 26.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отивай.

    Аз съм на Малдивите.

    За евреоАтлантиците не ми се воюва.

    Коментиран от #14

    18:57 26.10.2025

  • 4 фащ са терористи

    17 7 Отговор
    лечението за еврея е само едно

    18:57 26.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли Марто сиренясали фуЮЮве за жълти сентове ?

    18:57 26.10.2025

  • 6 ГУМЕН КРАДЕВ

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изкопай си само един - за тебе !

    18:58 26.10.2025

  • 7 нагъзян

    10 4 Отговор
    скоро и тук ,така каза мечо

    18:58 26.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тутуууу

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ти режака остави ,важното е ,че Путин избива и ще продължи да избива укри ,така както се избиват хлебарки

    19:00 26.10.2025

  • 10 Абе що се занимавате

    24 6 Отговор
    с интригите на САЩ? Пазарувайте си петрол откъдето ви е кеф и където ви е изгодно. Света не са роби на тези нещастници.

    19:01 26.10.2025

  • 11 Караджата

    16 6 Отговор
    Скоро и в България

    19:01 26.10.2025

  • 12 Лут

    2 4 Отговор
    Голям кеф. Пудинк тенкю вери мач. Ю дъ бес оф дъ бес

    19:01 26.10.2025

  • 13 Лукчо Ойлев

    26 5 Отговор
    Не мога да разбера овчият възторг от мъката на комшийте. След месец същото ще е и у нас. За цени на транспорт да не говорим.

    Коментиран от #36, #42

    19:02 26.10.2025

  • 14 Инженер Ганев

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    И аз на Мадливите мия чинии и чистя туалетните колена ! Слава !

    19:02 26.10.2025

  • 15 Тореро

    1 4 Отговор
    Абсолютна лъжа!!

    19:02 26.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тореро

    13 3 Отговор
    Слава на Русия и Путин!!

    19:04 26.10.2025

  • 18 БАЦО

    6 1 Отговор
    В МОМЕНТА си подстругвам космите по ГЪРБО .. не ме занимаваите с глупости

    19:04 26.10.2025

  • 19 Един

    9 7 Отговор
    Искате евроатлантизъм а?! Искате НАТО а?! Искате Американската мечта а?!

    ПОЛУЧАВАТЕ! АМА ТОЙ ВЪРВИ С ТЕХНИЯ БАНДИТИЗЪМ! С ТЕХНИТЕ КРАЖБИ! С ТЕХНИЯ ТЕРОР!
    Плащайте си!

    Коментиран от #26

    19:05 26.10.2025

  • 20 Хахахаха

    7 7 Отговор
    Аууууу, а сърбите не са в ЕС! Нали копейки? Ейййййй мноу са добре. А ние сме зле.

    Коментиран от #54

    19:05 26.10.2025

  • 21 Т.КОЛЕВ

    4 5 Отговор
    ДА МИНАТ НА ДРУГО ГОРИВО ИЛИ ДА ХОДЯТ ДА СПИРАТ ВИЙНАТА ИЗБИВАНЕТО НА ХОРА.

    19:05 26.10.2025

  • 22 ПРО СИА приклу4и

    1 5 Отговор
    мирисхе ми НА ГТАГДАНСКА воиан ТАКАВА каквато и в КРА В АрНИАК не с ажигдали.... СХА тепамемем си ГА НИТЕ И ПолУСИОНЕРИТЕ.. то все ТАИА,, време е....

    19:06 26.10.2025

  • 23 Анонимен

    9 3 Отговор
    Само нашите "партньори" могат да ни пречинят толкова беди

    19:06 26.10.2025

  • 24 ?????????

    4 2 Отговор
    АЗ БАНКИАНСКо ГОВЕДО Ли СЪМ ???????????? гледаите КОЛИо МАНГАЛЕЦА КО НАПРАВИ БАНКИАНСКОТо ГОВЕДО и СЛАВУЦАТА в ТУБАТА.... КАн КОЛИО МАНГАЛЕЦА..... ТИА С анапълно НЕЛИГИТИМНИ И ПРОТОВО КОНСТИТУЦИОННИ ДЕ БЕ лОСЕРИТЕ...

    19:08 26.10.2025

  • 25 Да,бе

    16 1 Отговор
    Ако някой си мисли,че у нас ще е по -различно,най-добре пак да помисли....

    19:08 26.10.2025

  • 26 Хахахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    Сърбите не са нито в НАТО, нито в ЕС. А пък бензина им е скъп.

    Коментиран от #32, #44

    19:09 26.10.2025

  • 27 стоян георгиев

    11 5 Отговор
    Проблемът е че и нашата рафинерия може да спре работа заради краварските санкции,но нашите евроатланти с гордост бранят американския интерес.

    19:09 26.10.2025

  • 28 ПРО СИА приклу4и

    3 4 Отговор
    ще посегнат и на Интренета.. като ниама хора ниама кои д аим работи скато с такса водомер.. о4акваите нови цени на интернет услугите при все 4е ИНтернета както и ТОКА триабва дае безплатем..... ХОРАРАРАР жъорагажаите с ес кво ИМАТЕ... СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #33

    19:10 26.10.2025

  • 29 Защо

    5 0 Отговор
    Народа български ако изчезне то ще бъде от тростотия.Какви б. мозъци и умствено дефицитни висят на комповете и какви врели некипели им се въртят в глаавите.

    19:10 26.10.2025

  • 30 Факт

    6 1 Отговор
    Естествено износът от България ще бъде по-,печеливш от вътрешния пазэр и тук ще дойдат същите цени! Докато има гэрово!

    19:10 26.10.2025

  • 31 изкукалкуку

    3 0 Отговор
    е нищо де,ние сме им близо,ще ни налазят скоро

    19:10 26.10.2025

  • 32 Това няма никакво значение

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Когато на съседа му се запали къщата ти гледай своята защото огънят ще прескочи през долара и твоята също ще изгори. Надявам се господин Тръмп да прекрати това нещо защото иначе и ние сме гризнали дръвцето. Ще стане ужас в България.

    19:12 26.10.2025

  • 33 Много прости хора има

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "ПРО СИА приклу4и":

    на този свят пази боже.

    Коментиран от #34

    19:13 26.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Следват

    3 3 Отговор
    Словакия и Унгария!

    Коментиран от #47

    19:14 26.10.2025

  • 36 голем дебил

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Лукчо Ойлев":

    Много е полезно да се ходи пеша,и да се кара колело,така че ми дреме дали ще има бензин и нафта.Ще дишам спокойно в градската кочина.

    19:14 26.10.2025

  • 37 демократ

    2 4 Отговор
    Дизелът не е важно гориво.

    19:17 26.10.2025

  • 38 ТИР

    7 4 Отговор
    Когато искаха да свалят Милошевич горивата стигаха 2,5 - 3 марки за литър, сега искат да падне Вучич и пак същия сценарии,,, Сърбия с темповете на развитие е трън в очите на ЕС,,,

    19:17 26.10.2025

  • 39 Ше купуват от рассия

    3 1 Отговор
    Ше транспортират по релси хилади вагони петрол

    19:17 26.10.2025

  • 40 Вучич

    6 5 Отговор
    ще бяга в Москва!

    19:18 26.10.2025

  • 41 Винкело

    2 0 Отговор
    Някой технически осведомен може ли да изясни: това нещо ако спре, после може ли отново да заработи?

    Коментиран от #51

    19:18 26.10.2025

  • 42 Ойлукчев

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Лукчо Ойлев":

    Споко,при сърбите дизела е 3,40,при нас догодина ше е 2,5евро,пак по евтино.

    19:19 26.10.2025

  • 43 Запомнете без заличаване на запада

    3 5 Отговор
    Нява да мине те искат всячески да унищожат ресия при което ще последват удари с 50 мегатона и запада ще се превърне в пустиня

    19:20 26.10.2025

  • 44 Един

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Само че горивата им скачат заради НАТОвците! Заради "Запада"! Не заради Русия!

    Що Китай не налага санкции - Китай прави бизнес! ЗАПАДА КРАДЕ!

    19:20 26.10.2025

  • 45 Тези

    3 1 Отговор
    Тези същите уж евроатлантици Бойко и другия дето се бият в гърдите оставиха рафинерията и всички складове да са руска собственост и да нямат конкуренция.Сега се засилили уж да спасяват народа/хората/.
    Накрая тези ще загробят държавата с кредити /другия саботаж за загробване/ ще ги изпомпат по техни фирми в чужбина и ще изчезнат при имотите и парите си по света.А вие дървени философи и страхливци къде ще ходите.
    И няма американците да са ви виновни.

    19:21 26.10.2025

  • 46 Смешник

    4 2 Отговор
    Целта на Тръмп изглежда е по скоро да унищожи икономиката на Европа отколкото на Русия Те руснаците има къде да си изнасят газта и петрола

    19:21 26.10.2025

  • 47 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Следват":

    Йесмения сама си го налага без подкана,,,,

    19:21 26.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Решението е сано едно. Тотално скъсване с американската разплащателна система. Умнокрасивите мбогополови либатали, не ви ли се струва недемократичнони нелиберално заради игрите на краваря, путин и наркомана да страда народ, който няма нищо общо? Дали Сърбия, Мианмар или Бурунди?????

    19:24 26.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 До кой

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Винкело":

    клас си учил?

    19:26 26.10.2025

  • 52 Отлични новини

    2 0 Отговор
    Сърбия е раково образувание, което трябва да бъде заличено.

    19:26 26.10.2025

  • 53 Поне

    1 0 Отговор
    този път,няма да ги бомбят!

    19:28 26.10.2025

  • 54 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Почакай бе ка пут, почакай месец. Такава криза те чака, че ще квичиш на умряло. Евроге ю вете няма да ти доставят нефт, ама хич. Тротинетката няма да ти помогне щото стоките в бакалията не ги карат с тротинетки. Ся квичиш, след месец ще ревеш

    19:28 26.10.2025

  • 55 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Според Вучката само руския нефт е нефт. Вучка купи си нефт от друга държава.

    19:28 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания