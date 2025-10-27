64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си

Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ, в който очертава план за евентуалната му смяна на поста с негов заместник, предаде БНР.

Мярката дава възможност на сегашния заместник Хусеин аш Шейх да поеме временно властта, съобщи палестинската информационна агенция.

Съгласно указа 64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия за срок до 90 дни, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си. В рамките на този период трябва да се проведат президентски избори. Същите правила ще се прилагат и в случай на оставка, въпреки че понастоящем не се очаква Абас да предприеме такава стъпка, отбелязва ДПА.



Аш Шейх е приближен на Абас. Той беше назначен за вицепрезидент по-рано тази година, след като постът беше създаден през април. 89-годишният Абас наследи основателя на Организацията за освобождение на Палестина Ясер Арафат като президент през 2005 г., след като спечели изборите през същата година - последните президентски избори, проведени в палестинските територии.