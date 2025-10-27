Новини
Свят »
Палестина »
64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си

64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си

27 Октомври, 2025 03:46, обновена 27 Октомври, 2025 03:54 530 0

  • махмуд абас-
  • палестина-
  • аш шейх-
  • президент

Палестинският президент издаде указ, в който очертава план за евентуалната му смяна на поста с негов заместник

64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ, в който очертава план за евентуалната му смяна на поста с негов заместник, предаде БНР.

Мярката дава възможност на сегашния заместник Хусеин аш Шейх да поеме временно властта, съобщи палестинската информационна агенция.

Съгласно указа 64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия за срок до 90 дни, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си. В рамките на този период трябва да се проведат президентски избори. Същите правила ще се прилагат и в случай на оставка, въпреки че понастоящем не се очаква Абас да предприеме такава стъпка, отбелязва ДПА.

Аш Шейх е приближен на Абас. Той беше назначен за вицепрезидент по-рано тази година, след като постът беше създаден през април. 89-годишният Абас наследи основателя на Организацията за освобождение на Палестина Ясер Арафат като президент през 2005 г., след като спечели изборите през същата година - последните президентски избори, проведени в палестинските територии.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ