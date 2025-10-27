Новини
Свят »
САЩ »
Американски изтребител и хеликоптер се разбиха в Южнокитайско море, екипажите им оцеляха

Американски изтребител и хеликоптер се разбиха в Южнокитайско море, екипажите им оцеляха

27 Октомври, 2025 03:59, обновена 27 Октомври, 2025 05:37 982 5

  • сащ-
  • вмс-
  • хеликоптер-
  • изтребител-
  • южнокитайско море

Китайски бомбардировачи са летели в близост до Тайван

Американски изтребител и хеликоптер се разбиха в Южнокитайско море, екипажите им оцеляха - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтребител Super Hornet на ВМС на САЩ и хеликоптер Seahawk се разбиха в Южнокитайско море, всички членове на екипажа оцеляха, съобщиха от Тихоокеанския флот на ВМС на САЩ в социалните мрежи.

„На 26 октомври 2025 г., приблизително в 14:45 ч. местно време, хеликоптер MH-60R Sea Hawk на ВМС на САЩ, причислен към 73-та ескадрила за атакуващи хеликоптери, се разби във водите на Южнокитайско море, докато изпълняваше рутинни операции“, се казва в изявлението на ВМС.

В същия ден, при отделен инцидент, изтребител, причислен към 22-ра ескадрила за атакуващи изтребители, се разби, докато изпълняваше рутинни операции от самолетоносача USS Nimitz. Причината за катастрофите се разследва, отбелязаха от ВМС.

Група китайски бомбардировачи H-6K наскоро са летели в близост до Тайван, за да проведат „учения за действие при конфронтация“, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Китай в Южна Корея.

Тайван, който Китай счита за своя територия, изпраща бойни самолети и военни кораби в района на острова ежедневно, въпреки че министерството на отбраната в Тайпе не е съобщило за никакви необичайни дейности напоследък.

Акаунтът на военния канал на китайската държавна телевизия в „Уейбо“ съобщи, че наскоро – без да посочва дата – части от Източното командване са провели бойни учения, за да тестват способностите си в области като въздушни блокади и прецизни удари.

„Няколко изтребителя J-10 летяха в бойна формация към определено въздушно пространство, а няколко бомбардировача H-6K се отправиха към водите и въздушното пространство около остров Тайван, за да проведат симулирани учения за конфронтация“, добавиха от канала, без да посочат местоположението.

H-6K е стратегически бомбардировач, който може да пренася ядрени оръжия, припомня Ройтерс.

Директните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В Гуанджоу кацна тази сутрин местно време самолет, потеглил от Колката.

Това е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта.

Първият полет след повече от пет години беше осъществен от компанията „ИндиГо“, която е най-големият индийски въздушен превозвач

Двете страни с най-голямо население на планетата започнаха да се сближават преди няколко месеца след период на ледени отношения заради военен сблъсък по границата им в Хималаите през 2020 г., приключил с жертви.

Възстановяването на директните полети благоприятства контактите между двата народа и допринася за прогресивното нормализиране на двустранния обмен, заяви индийското правителство.

Полетите между двете страни - които бяха около 500 месечно – бяха преустановени заради коронавирусната пандемия и после така и не бяха подновени.

Сближаването между Пекин и Делхи става в момент, в който отношенията на Индия със САЩ се влошиха. В края на август президента на САЩ Доналд Тръмп наложи свръхмита от 50 процента на индийския внос в САЩ, обвинявайки Индия, че финансира войната на Русия в Украйна, като купува руски петрол.

От ноември ще има полети и между Делхи и Шанхай и Делхи и Гуанджоу. Полетите между Индия и Хонконг пък никога не бяха преустановени през този период.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Величко

    8 0 Отговор
    Оффф ... , както можеше да се очаква , пак руснаците са виновни за самолета и хеликоптера ... ! Свали ги лично руския президент дедя Вова ... Случайно минавах от там и лично видях ... Лош е тоя дедя Вова , лош ... !

    04:24 27.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тест

    4 0 Отговор
    Китайците тестват системи за радиоелектронна борба. Американците нямат работа там. Това е лек намек.

    05:17 27.10.2025

  • 4 Чудесно

    2 0 Отговор
    започват преди да са ги почнали

    05:51 27.10.2025

  • 5 Елементарно Уотсън!

    1 0 Отговор
    Интересно, какво търси американския ОКУПАТОР сащ в Южно китайско море?

    06:02 27.10.2025