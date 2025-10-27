Американски изтребител и хеликоптер се разбиха в Южнокитайско море, екипажите им оцеляха

Изтребител Super Hornet на ВМС на САЩ и хеликоптер Seahawk се разбиха в Южнокитайско море, всички членове на екипажа оцеляха, съобщиха от Тихоокеанския флот на ВМС на САЩ в социалните мрежи.

„На 26 октомври 2025 г., приблизително в 14:45 ч. местно време, хеликоптер MH-60R Sea Hawk на ВМС на САЩ, причислен към 73-та ескадрила за атакуващи хеликоптери, се разби във водите на Южнокитайско море, докато изпълняваше рутинни операции“, се казва в изявлението на ВМС.

В същия ден, при отделен инцидент, изтребител, причислен към 22-ра ескадрила за атакуващи изтребители, се разби, докато изпълняваше рутинни операции от самолетоносача USS Nimitz. Причината за катастрофите се разследва, отбелязаха от ВМС.

Група китайски бомбардировачи H-6K наскоро са летели в близост до Тайван, за да проведат „учения за действие при конфронтация“, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Китай в Южна Корея.



Тайван, който Китай счита за своя територия, изпраща бойни самолети и военни кораби в района на острова ежедневно, въпреки че министерството на отбраната в Тайпе не е съобщило за никакви необичайни дейности напоследък.



Акаунтът на военния канал на китайската държавна телевизия в „Уейбо“ съобщи, че наскоро – без да посочва дата – части от Източното командване са провели бойни учения, за да тестват способностите си в области като въздушни блокади и прецизни удари.



„Няколко изтребителя J-10 летяха в бойна формация към определено въздушно пространство, а няколко бомбардировача H-6K се отправиха към водите и въздушното пространство около остров Тайван, за да проведат симулирани учения за конфронтация“, добавиха от канала, без да посочат местоположението.



H-6K е стратегически бомбардировач, който може да пренася ядрени оръжия, припомня Ройтерс.

Директните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В Гуанджоу кацна тази сутрин местно време самолет, потеглил от Колката.

Това е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта.

Първият полет след повече от пет години беше осъществен от компанията „ИндиГо“, която е най-големият индийски въздушен превозвач

Двете страни с най-голямо население на планетата започнаха да се сближават преди няколко месеца след период на ледени отношения заради военен сблъсък по границата им в Хималаите през 2020 г., приключил с жертви.

Възстановяването на директните полети благоприятства контактите между двата народа и допринася за прогресивното нормализиране на двустранния обмен, заяви индийското правителство.

Полетите между двете страни - които бяха около 500 месечно – бяха преустановени заради коронавирусната пандемия и после така и не бяха подновени.

Сближаването между Пекин и Делхи става в момент, в който отношенията на Индия със САЩ се влошиха. В края на август президента на САЩ Доналд Тръмп наложи свръхмита от 50 процента на индийския внос в САЩ, обвинявайки Индия, че финансира войната на Русия в Украйна, като купува руски петрол.

От ноември ще има полети и между Делхи и Шанхай и Делхи и Гуанджоу. Полетите между Индия и Хонконг пък никога не бяха преустановени през този период.