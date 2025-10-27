Ураганът "Мелиса" остави над милион доминиканци са без прясна вода. В Ямайка и Куба е в ход евакуация ВИДЕО

Най-малко 1,27 милиона души в Доминиканската република остават без достъп до прясна вода поради повреди във водоснабдителната система, причинени от урагана Мелиса.

Според Prensa Latina, позовавайки се на Центъра за управление на извънредни ситуации на Доминиканската република, 63 водоснабдителни системи са били повредени от урагана. Директорът на центъра Хуан Мануел Мендес съобщи, че над 260 домове са били повредени от бурята, оставяйки приблизително 1 400 души без дом.

Преминаването на урагана близо до Доминиканската република през последните няколко дни е причинило силни ветрове, дъжд и вълни, както и паднали дървета и свлачища. Четири провинции остават в режим на повишена готовност, докато останалите 28 провинции ще възобновят работата и училищните дейности, отменени преди това заради Мелиса, на 27 октомври поради подобряващите се метеорологични условия, съобщава Prensa Latina.

Ямайското правителство нареди евакуация на населението поради приближаващия се към бреговата линия ураган Мелиса. Президентът Мигел Диас-Канел също обяви евакуацията на хиляди хора в източна Куба.

Според указа на ямайското правителство, публикуван на уебсайта му, евакуациите са в ход в няколко района на острова, включително столицата Кингстън.

Кубинският президент обяви през X, че „хиляди хора се евакуират“ в източната част на острова. „На заседанието на Националния съвет по отбрана настояхме, че приоритет е защитата на населението“, отбеляза той. Държавният глава подчерта, че една от основните задачи на властите е информирането на обществеността.

Според данни на Кубинския институт по метеорология, публикувани на уебсайта на агенцията, ураганът Мелиса постепенно се е засилил през последните 12 часа в района южно от Ямайка. „Максималната скорост на вятъра се увеличи до 230 км/ч, поривите станаха по-силни, а налягането в епицентъра му спадна до 941 хектопаскала, което е еквивалентно на ураган от категория 4 по скалата на Сафир-Симпсън“, се отбелязва в изявлението на института.

Отбелязва се също, че Мелиса ще продължи да се движи в същата посока през следващите 24 часа. След това, според прогнозата на института, ураганът „постепенно ще се измести на север и североизток, преминавайки много близо до Ямайка или над самия остров и би могъл да достигне източното крайбрежие на Куба още във вторник“.

В края на миналата седмица Диас-Канел отбеляза много високата вероятност Мелиса да засегне тази част от острова. През уикенда валежите и силните ветрове се засилиха в цяла Куба, включително в столичния район и град Хавана. Кубинският метеорологичен институт „следи отблизо развитието и посоката на този мощен ураган“, се казва в изявлението.

На 26 октомври Националният център за урагани на САЩ съобщи, че ураганът Мелиса, който се е образувал в Атлантическия океан, се е усилил до ураган от категория 4 по скалата на Сафир-Симпсън. Издадено е предупреждение за наводнения и свлачища за части от Ямайка и Хаити.