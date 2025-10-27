Новини
Свят »
Ямайка »
Ураганът "Мелиса" вече е от пета степен, приближава Ямайка ВИДЕО

27 Октомври, 2025 04:56, обновена 28 Октомври, 2025 03:42 2 470 3

  • ямайка-
  • куба-
  • ураган мелиса-
  • евакуация

Очаква се стихията да предизвика силни наводнения и свлачища

Ураганът "Мелиса" вече е от пета степен, приближава Ямайка ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Ураганът Мелиса, който достигна най-високата пета степен, се приближава до бреговете на Ямайка, където се очаква да предизвика силни наводнения и свлачища, предаде БНР.

Скоростта на вятъра в центъра му е над 280 километра в часи в момента системата се намира на около 240 километра от ямайската столица Кингстън. Вятърът и дъждът вече се усилват на острова, но се очаква Мелиса да го достигне окончателно по-късно днес и да донесе проливни дъждове.

След това прогнозите са бурята да продължи към Куба, като се смята, че няма да засегне територията на Съединените щати.

По данни на метеоролозите ураганът е най-силният в историята на Ямайка. В някои райони на страната вече са издадени заповеди за задължителна евакуация. Министърът на труда и социалната сигурност Пернел Чарлз призова:

"Ураганът се движи много бавно и е много силен и това означава, че последиците могат да бъдат огромни разрушения и опасност. Искам да кажа на всеки, който слуша и гледа, заповедта за евакуация не е предложение, това е нареждане, което да спаси живота ви."

Медиите в Куба съобщават, че хиляди хора са евакуирани в източната част на страната в очакване на бурята, която трябва да достигне острова в сряда. Според властите във втория по големина град Сантяго де Куба заповеди за преместване за получили 119 хиляди жители. Там е спрян целият градски транспорт, а пред магазините се извиха опашки за храна и вода.

От ООН обявиха, че се подготвят да разположат свои служители в двете държави по-късно тази седмица, ако условията позволяват.


Ямайка
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да видят лесно ли им е

    0 1 Отговор
    на милион българи без вода

    05:48 27.10.2025

  • 2 плюс минус

    0 1 Отговор
    Много грешки в заглавието и в текста.

    Коментиран от #3

    06:02 27.10.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "плюс минус":

    Махмурлия е.

    06:12 27.10.2025