Ураганът "Мелиса" вече е от пета степен, приближава Ямайка ВИДЕО

Ураганът Мелиса, който достигна най-високата пета степен, се приближава до бреговете на Ямайка, където се очаква да предизвика силни наводнения и свлачища, предаде БНР.

Скоростта на вятъра в центъра му е над 280 километра в часи в момента системата се намира на около 240 километра от ямайската столица Кингстън. Вятърът и дъждът вече се усилват на острова, но се очаква Мелиса да го достигне окончателно по-късно днес и да донесе проливни дъждове.



След това прогнозите са бурята да продължи към Куба, като се смята, че няма да засегне територията на Съединените щати.



По данни на метеоролозите ураганът е най-силният в историята на Ямайка. В някои райони на страната вече са издадени заповеди за задължителна евакуация. Министърът на труда и социалната сигурност Пернел Чарлз призова:



"Ураганът се движи много бавно и е много силен и това означава, че последиците могат да бъдат огромни разрушения и опасност. Искам да кажа на всеки, който слуша и гледа, заповедта за евакуация не е предложение, това е нареждане, което да спаси живота ви."



Медиите в Куба съобщават, че хиляди хора са евакуирани в източната част на страната в очакване на бурята, която трябва да достигне острова в сряда. Според властите във втория по големина град Сантяго де Куба заповеди за преместване за получили 119 хиляди жители. Там е спрян целият градски транспорт, а пред магазините се извиха опашки за храна и вода.



От ООН обявиха, че се подготвят да разположат свои служители в двете държави по-късно тази седмица, ако условията позволяват.